Érdekeset jelentett a CIG Pannónia: a nyereség felrobbant, a bevétel zuhant

Közzétette első negyedéves, az IFRS 17 előírásai szerint készült gyorsjelentését a CIG Pannónia. Ez alapján
- a biztosító díjbevételei az első negyedévben 12%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül
- az életbiztosítási díjbevételek 31%-kal estek vissza, a főleg banki csatornán értékesített egyszeri díjas unit-linked termékek 3,5 milliárd forintos, illetve a rendszeres díjas unit-linked díjbevétel 0,7 milliárdos csökkenése miatt,
- a nem-életbiztosítási (EMABIT) díjbevételek 50%-kal nőttek, elsősorban a vállalati vagyonbiztosítások 1,3 milliárdos növekedésének köszönhetően.
Az év első három hónapjában így
17,0 milliárd forintról 15,0 milliárd forintra csökkent a biztosító díjbevétele,
ami a mindig volatilis egyszeri díjas életbiztosítások miatt természetes jelenségnek tekinthető, ugyanakkor sokatmondó az, amit erről a gyorsjelentés megfogalmaz:
Stratégiai célunk, hogy az életbiztosítási piacon tapasztalható változások hatását ellensúlyozzuk a nem-életbiztosítási piacon olyan termékek és szolgáltatások bevezetésével, melyek az eredményesség és a prudencia feltételeinek is megfelelnek.
Ha értékesítési csatornánként vizsgáljuk a 12%-os díjbevétel-csökkenést, az látható, hogy
- a banki csatorna (MBH Bank) 38 %-kal csökkent,
- a független csatorna 5 %-kal nőtt, míg
- az affinity (alternatív) csatorna 55 % nőtt éves szinten
az általuk értékesített szerződésállományból származó díjbevételt tekintve. Az alábbi ábra pedig portfóliócsoportonként ábrázolja a változást, jól látszik a hagyományosan banki csatornán erős egyszeri díjas életbiztosítások visszaesése, ami egyébként már 2025-ben is látható volt a társaságnál a 2024-es rekord bázishoz képest, szemben a biztosítási piac egészével, amelyben viszont pont tavaly robbant fel e termékek értékesítése az extraprofitadó változásainak köszönhetően.
A díjbevételek visszaesése ellenére a társaság nyeresége szabályosan kilőtt az első negyedévben, ami meglátásunk szerint részben a biztosítási szektor sajátosságaival, részben az IFRS 17 előírásaival magyarázható.
Az adózott eredmény 1,307 milliárd forintot ért el a tavalyi 468 millió forinthoz képest.
Emögött elsősorban nem osztalék vagy más külső tényező, hanem a biztosítástechnikai eredmény 707 millió forintos növekedése áll, amely így elérte a 994 millió forintot az első negyedévben.
A biztosítástechnikai eredményt portfóliócsoportonként vizsgálva az látható, hogy a növekmény döntő része a vállalati vagyonbiztosításokból származik. A gyorsjelentés szerint itt kimutatott 694 millió forintos eredményjavulást két ok magyarázza: 1. a biztosítási portfólió folyamatosan növekszik, 2. az az egy évvel ezelőtti értékhez képest arányaiban több bevétel számolt itt most el a társaság, mivel, mint fogalmaznak, „az elmúlt negyedévben megemelkedett a kárhányad egy nagyobb kárügy következtében, így a portfóliócsoport eredményéből az első negyedévben többet használtunk fel.” A látszólagos ellentmondást az oldja fel, hogy az IFRS 17 szigorúan "összepárosítja" a nyereség és a bevétel elszámolását a kockázat tényleges lefutásával, erről részletesebben itt írtunk.
A rendszeres díjas unit-linked termékek esetében ezzel szemben 209 millió forintos eredményromlás látható az első negyedévben, amit két ok magyaráz: 1. a termékekre év elején előrejelzett hozamot nem érte el a biztosító 2026 első negyedévében az eszközalapok leértékelődése következtében, 2. 2025 végén a pénzügyi feltételezések változása csökkenést okozott a szolgáltatásmargin (CSM) összegében, így az csökkentette a 2026. első negyedévére jutó értéket, így az eredményt is.
Idén a biztosító árfolyama közel 20%-os csökkenést mutat, miközben a BUX csaknem 20%-ot emelkedett. Ez összhangban van más, a piaci által a korábbi kormányhoz közelinek tekintett tulajdonosi körök érdekeltségébe tartozó cégek alulteljesítésével, ugyanakkor a CIG Pannónia esetében egy jelentős kockázatmérséklődés is történt az elmúlt hónapokban: a cég peren kívül megegyezett a legnagyobb – a vitatott követelések közel 70%-át kitevő – ügyben, és elérte, hogy az eredetileg követelt tőke kevesebb mint 65%-ának kifizetésével a per végleg megszűnjön. Ezt az összeget a korábban erre a célra megképzett tartalékokból május elején ki is fizették.
