Hatalmasat ralizott a Dell részvénye, kilőttek a tech-papírok – Itt az új csúcs az amerikai tőzsdéken

Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt. Az amerikai tőzsdéken emelkedett volt ma a hangulat, mindhárom vezető index új csúcson zárt.
Itt az új csúcs Amerikában
Egész nap kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow százalékos emelkedése mellettt a Nasdaq százalékkal, az S&P 500 pedig százalékkal került feljebb.
MINDHÁROM INDEX ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSON ZÁRT.
Kiszivárgott a hír: felvásárolhatják a nehéz helyzetbe került légitársaságot
A Castlelake magánhitel-befektetési társaság közleményben jelezte, hogy fontolgatja a brit diszkont légitársaság, az EasyJet felvásárlását. A vállalat igazgatótanácsát azonban még nem keresték meg, egyelőre semmi sem garantálja, hogy tényleges ajánlattételre is sor kerül.
Évekre kitilthatják a Mercedest az Egyesült Államokból
A Mercedes-Benz teljesen kiszorulhat az amerikai piacról egy új kongresszusi törvényjavaslat miatt, amely a kínai állami érdekeltségű autógyártókat tiltaná ki az Egyesült Államokból. A német prémiumgyártó legnagyobb nagyrészvényese ugyanis az állami tulajdonban lévő kínai BAIC. A tervezet jelenlegi szövegezése alapján már ez a tény is elegendő lehet a kitiltáshoz - írta a Cnbc.
Nagyot mennek a tech-részvények
A technológiai részvényeknagyot raliznak ma, miután a Dell csütörtökön várakozásokat messze felülmúló eredményeket közölt: az adatközpontok számára szervereket gyártó vállalat közölte, hogy 2027-es árbevétele 167 milliárd dollár lehet, jóval meghaladva a vállalat korábbi előrejelzését, valamint a Wall Street 142 milliárd dolláros várakozását. Az első negyedéves értékesítés 88%-kal ugrott meg az AI-szerverekre érkező megrendeléseknek köszönhetően, amelyek 16,1 milliárd dollárt tettek ki a vállalat 43,8 milliárd dolláros teljes árbevételéből.
A Dell már 33 százalékos pluszban van,
de több más techcég is hatalmasat ralizik: az Ookta például 29 százalékkal, a Hewlett Packard 13 százalékkal került feljebb.
Egyre feljebb Amerika
Mindhárom vezető amerikai részvényidex emelkedik: a Dow 0,8, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került feljebb.
Óvatos bizakodás a Wall Streeten
A közel-keleti háborúval kapcsolatos fejleményekre óvatos optimizmussal reagáltak a vezető amerikai tőzsdeindexek. Ahogy időről időre belengetik a "küszöbön álló megállapodást", úgy hiszik el egyre kevésbé a befektetők, akik már konkrétumokat szeretnének látni. A Dow Jones index 0,7%-os pluszban van, az S&P-500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,25%-kal állnak csütörtöki záróértékük felett.
Irán elismerte: az utolsó simításokat végzik a békén, de még nincs végső döntés
Tájékozott források szerint az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás jóváhagyása az utolsó szakaszába lépett Teheránban, végleges döntés azonban még nem született. Irán egyúttal cáfolta, hogy az egyetértési nyilatkozat a nukleáris anyagok megsemmisítéséről rendelkezne.
Ugrik az arany
Donald Trump bejelentését követően nem csak az olaj mozdult meg: nagy emelkedésbe kapcsolt az arany ára, jelenleg 1,9 százalékos pluszban áll a jegyzés, de az ezüst is felfelé kapaszkodik.
Zuhan az olaj Trump szavai után
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.
Iráni háború: itt vannak Trump követelései!
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social médiafelületen tette közzé, milyen követelései vannak az iráni háború lezárása kapcsán.
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből, reagálnak a miniszterek
Miközben idehaza érkeznek a hírek a minisztériumok háza tájáról, a legfontosabb események Brüsszelben zajlanak. Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyalt és délután 2-kor történelmi bejelentéseket tettek.
Vegyesen mozog a tech
Igencsak vegyesen teljesítenek ma a nagy amerikai tech cégek részvényei, miközben a Microsoft közel három százalékot ralizott és az Apple is 0,7 százalék pluszban van, a többi nagy és fontos részvény viszont mínuszban van. A Tesla 0,9, az Nvidia 0,3, a Meta 1, az Amazon 0,3, az Alphabet pedig 1,9 százalék mínuszban áll.
Új csúcsok
Mérsékelt emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones és az S&P 0,3, a Nasdaq pedig 0,6 százalék pluszban van, vagyis érdemi elmozdulások indexszinten egyelőre nincsenek, de folytatódik a rali, egyre magasabb történelmi csúcsokra emelkednek a vezető amerikai részvényindexek.
Egyre feljebb
Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar tőzsde, miután Magyar Péter bejelentést tett az uniós források hazahozatalával kapcsolatban. A BUX index 2,2 százalékot ralizott, élen az OTP-vel, ami már 3,5 százalék emelkedésben van, de most már minden hazai blue chip pluszban van.
Akciós a SpaceX, már csak 1800 milliárd dollárt érhet
Valamivel visszafogottabb értékeltség mellett készül történelmi tőzsdei kibocsátásra Elon Musk űripari és mesterségesintelligencia cége. A Bloomberg értesülései szerint a SpaceX jelenleg legalább 1800 milliárd dolláros vállalatértékkel számol az IPO során, ami ugyan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetését jelentheti, de elmarad a néhány hete még emlegetett 2000 milliárd dollár feletti mérettől.
Ugrik az OTP
2,5 százalékos emelkedésével az OTP húzza a magyar tőzsdét, de jól teljesít az 1,7 százalékot emelkedő Richter is. A Telekom és a Mol ma valamivel gyengébb. A forgalmak egyébként nem kiemelkedőek, a ma nagyot ralizó OTP-ben is átlag alatti a volumen. Az OTP a mai nagyobb emelkedéssel az elmúlt hetek csökkenő trendjéből próbál fölfelé kitörni. A bankrészvény ralija részben annak köszönhető, hogy nagy bejelentésre készül Magyar Péter az uniós forrásokkal kapcsolatban.
Orbán Gábort választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének új elnökévé
A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját választották meg a szövetség elnökévé.
Jó a hangulat a régiónkban
Jól teljesítenek ma a régiónk részvénypiacai. A magyar tőzsde már 0,7 százalék pluszban van, a cseh 0,6, a lengyel 0,5 százalékot emelkedett, toronymagasan kiemelkedik viszont az osztrák részvénypiac, ami már 1,3 százalékkal van feljebb. A magyar tőzsdét a Richter húzza, 1,2 százalékot emelkedett, többek között azért, mert a közgyűlés megszavazta a 120 milliár forintos osztalékot.
Vegyes mozgások Európában
Vegyes a nyitás utáni hangulat a vezető európai részvénypiacokon, miközben a DAX stagnál, a francia CAC 0,6 százalékot erősödött, a brit FTSE pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
A német tőzsde stagnálása mögött az áll, hogy a legnagyobb komponensek többsége ma esik, a Siemens Energy 2,4, az SAP 0,4, a Siemens pedig 0,3 százalékot veszített az értékéből.
Stagnál a 4iG
Megérkeztek a 4iG legfrissebb, első negyedéves számai, amiket egyelőre még emésztenek a befektetők. Az látszik, hogy a bevétel és a profit is dinamikusan nőt, egyre nagyobb az űr és védelmi szegmens hozzájárulása a bevételekhez és a profithoz, de közben az is látszik, hogy újra nagyot nőtt a vállalat nettó adósságállománya is. Az elmúlt hetek emelkedése után ma stagnál a 4iG árfolyama.
Emelkedik a magyar tőzsde
A nyitás után felfelé vette az irányt a magyar tőzsde, a BUX-Index 0,6 százalék pluszban áll, a blue-chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is közel 0,8 százalékkal került feljebb, egyedüli kivétel a Mol, ami 0,1 százalékos mínuszban áll.
Itt az új őrület: 40 százalékos árfolyamemelkedés egy este alatt
A Dell Technologies árfolyama a zárás utáni kereskedésben közel 40 százalékot emelkedett, miután a vállalat olyan előrejelzést tett közzé, ami messze felülmúlta az elemzői várakozásokat. A szervergyártó szerint az AI-infrastruktúra iránti kereslet tovább gyorsul, és jövőre már 60 milliárd dollárnyi bevételt termelhetnek a mesterséges intelligenciára optimalizált szerverek.
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.
Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik
Tovább szárnyalnak a dél-koreai technológiai részvények, pénteken a piac két legnagyobb sztárpapírja is látványos emelkedést mutatott. Az LG Electronics közel 24 százalékot ugrott új, Google-lel közösen fejlesztett autóipari technológiáinak bemutatása után, a Samsung Electronics pedig több mint 6 százalékos pluszba került, miután megkezdte legújabb, mesterséges intelligenciára optimalizált memórialapkáinak mintaszállítását.
Csúcson a vezető amerikai részvényindexek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,46 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,06 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,46 százalékot emelkedhet, a CAC 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai makronaptár sűrű: a KSH egyszerre publikálja az áprilisi ipari termelői árakat (PPI), a népmozgalmi adatokat és a külkereskedelmi termékforgalmat. A PPI a fogyasztói inflációba 2-3 hónap késleltetéssel átgyűrűző költségnyomásokról, a külkereskedelmi mérleg pedig az export-import egyenlegen keresztül a forintra ható reálgazdasági tényezőkről ad iránymutatást. Nemzetközi fronton hajnalban a japán májusi fogyasztói bizalom nyit, ami a jegybank normalizációs pályája szempontjából lesz érdekes. Ezt követően egész délelőtt az európai inflációs gyorsbecslések dömpingje érkezik: német export-import árak, francia, spanyol májusi infláció, német tartományi áprilisi infláció és párhuzamosan az eurózónás áprilisi hitelezési adatok (a monetáris transzmisszió hatékonyságának kulcsindikátora), olasz, végül a német nemzeti szintű áprilisi inflációs adat. Ezek együttesen vetítik előre a jövő hétre várt eurózónás aggregált HICP-t, ami az EKB júniusi kamatdöntésének egyik utolsó nagy súlyú inputja lesz, így minden lefelé vagy felfelé történő meglepetést azonnal árazni fog a piac az EUR/USD-n és a Bund hozamokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 668,97
|0,0%
|0,8%
|3,1%
|5,4%
|20,4%
|46,7%
|S&P 500
|7 563,63
|0,6%
|1,6%
|6,0%
|10,5%
|28,4%
|79,9%
|Nasdaq
|30 223,89
|0,8%
|3,0%
|11,8%
|19,7%
|41,8%
|120,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 693,12
|-0,5%
|4,9%
|8,0%
|28,5%
|71,5%
|121,9%
|Hang Seng
|25 006,16
|-1,3%
|-1,5%
|-2,6%
|-2,4%
|7,5%
|-14,1%
|CSI 300
|4 914,21
|0,1%
|2,7%
|3,3%
|6,1%
|28,1%
|-7,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 092,25
|-0,3%
|2,0%
|4,5%
|2,5%
|4,4%
|61,7%
|CAC
|8 188,87
|-0,2%
|1,3%
|1,0%
|0,5%
|5,1%
|26,3%
|FTSE
|10 425,96
|-0,8%
|-0,2%
|0,9%
|5,0%
|19,5%
|48,5%
|FTSE MIB
|49 825,32
|0,5%
|1,3%
|3,7%
|10,9%
|24,2%
|98,0%
|IBEX
|18 279,3
|-0,6%
|1,7%
|2,8%
|5,6%
|29,6%
|98,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 452,7
|-0,3%
|0,6%
|-1,1%
|18,4%
|35,7%
|184,3%
|ATX
|6 042,44
|-0,9%
|2,2%
|4,6%
|13,4%
|36,3%
|74,4%
|PX
|2 521,75
|-1,6%
|-1,9%
|-2,9%
|-6,1%
|16,4%
|116,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 460
|-0,9%
|1,4%
|-3,6%
|15,3%
|47,5%
|157,9%
|Mol
|3 784
|0,9%
|-3,5%
|-6,3%
|28,7%
|20,5%
|65,0%
|Richter
|12 350
|-0,8%
|2,7%
|-2,6%
|25,2%
|19,7%
|54,9%
|Magyar Telekom
|2 626
|1,0%
|-0,5%
|5,5%
|46,5%
|48,0%
|545,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,65
|0,3%
|-7,5%
|-10,4%
|61,8%
|48,1%
|39,7%
|Brent
|94,31
|0,0%
|-8,2%
|-15,2%
|55,0%
|47,1%
|35,3%
|Arany
|4 471,23
|0,9%
|-0,9%
|-2,2%
|3,4%
|35,5%
|135,9%
|Devizák
|EURHUF
|354,0500
|-0,2%
|-1,4%
|-2,7%
|-7,8%
|-12,2%
|1,7%
|USDHUF
|303,9709
|-0,4%
|-1,9%
|-2,3%
|-7,0%
|-14,8%
|6,4%
|GBPHUF
|408,8899
|-0,1%
|-1,5%
|-2,6%
|-7,2%
|-15,1%
|0,9%
|EURUSD
|1,1648
|0,2%
|0,5%
|-0,5%
|-0,8%
|3,1%
|-4,4%
|USDJPY
|159,5100
|0,0%
|0,2%
|-0,1%
|1,8%
|10,1%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3431
|0,1%
|0,1%
|-0,5%
|-0,1%
|-0,3%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 519,19
|-1,1%
|-5,2%
|-3,7%
|-17,1%
|-31,8%
|106,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-0,7%
|-2,3%
|2,3%
|6,8%
|-0,6%
|180,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|-0,8%
|-4,7%
|-3,4%
|2,3%
|15,0%
|-1 691,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,49
|-0,2%
|-3,0%
|-10,6%
|-20,1%
|-22,2%
|84,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Óriási üzlet készülődik Kína és Kanada között
Kanada akár meg is duplázhatja az exportot.
Kemény figyelmeztetés jött: nagy baj lehet, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros
Összehangolt megoldáson dolgoznak.
Kiderült, hogy köthetett ki Romániában az orosz drón
Találatot kaphatott.
Évekre kitilthatják a Mercedest az Egyesült Államokból
Egy új kongresszusi törvényjavaslat miatt.
Putyin fenyegetése: súlyos árat fizethet az az ország, amely Oroszország helyett a Nyugatot választja
Ukrajnával példálózott az orosz elnök.
128 millió eurós csomagot kap Ukrajna
A finnektől.
Eddig tartott a magyar nagyvárosok türelme, már kéréseket fogalmaztak meg Magyar Péter felé
Nyilatkozatot adtak ki.
Évek óta nem láttunk ilyet: magyarok tömegei rohamozták meg a nyugdíjpénztárakat
A hozamok viszont beszakadtak.
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?