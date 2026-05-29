Hatalmasat ralizott a Dell részvénye, kilőttek a tech-papírok – Itt az új csúcs az amerikai tőzsdéken

A technológiai részvényeknagyot raliznak ma, miután a Dell csütörtökön várakozásokat messze felülmúló eredményeket közölt: az adatközpontok számára szervereket gyártó vállalat közölte, hogy 2027-es árbevétele 167 milliárd dollár lehet, jóval meghaladva a vállalat korábbi előrejelzését, valamint a Wall Street 142 milliárd dolláros várakozását. Az első negyedéves értékesítés 88%-kal ugrott meg az AI-szerverekre érkező megrendeléseknek köszönhetően, amelyek 16,1 milliárd dollárt tettek ki a vállalat 43,8 milliárd dolláros teljes árbevételéből.

A Dell már 33 százalékos pluszban van,

de több más techcég is hatalmasat ralizik: az Ookta például 29 százalékkal, a Hewlett Packard 13 százalékkal került feljebb.