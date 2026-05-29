Itt vannak a 4iG legfrissebb számai

Ahogy arra a héten közzétett távközlési üzletági eredmények fényében számítani lehetett, erős számokat tett közzé csoportszinten is a 4iG ma reggeli első negyedéves gyorsjelentésében. Az értékesítés nettó árbevétele közel 203 milliárd forint volt, ami 18 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A konszolidált nettó árbevétel 74,5 százaléka a távközlési, 14,4 százaléka az informatikai, 11,1 százaléka pedig az űr- és védelmi ipari divízióból származott, ami azt mutatja, hogy már az űr-és védelmi szegmens is elkezdett érdemben hozzájárulni a bevételekhez.
A távközlési üzletágban Magyarországon a konvergens szolgáltatási modell, az infrastruktúra-integráció és a One márka köré szervezett kereskedelmi működés, a nyugat-balkáni piacokon pedig az előfizetéses ügyfélbázis erősítése és az ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel) stabilizálása támogatta a bevételi javulását. Az űr-és védelmi üzletág növekedését a korábban előkészített projektek elindulása, az akvizíciókkal bővülő portfólió, valamint a védelmi ipari és űripari képességek csoportszintű integrációja támogatta – közölte a cég.
A távközlési cégeknél elsődlegesen figyelt eredményességi mutató, az EBITDA szintén kétszámjegyű ütemben nőtt, meghaladta a 69 milliárd forintot, ami 15 százalékkal magasabb, mint a tavalyi első negyedévben.
Az EBITDA-marzs kissé csökkent év/év alapon, 35,1 százalékról 34,2 százalékra.
A teljes átfogó jövedelem ismét mínuszos, 1,3 milliárd forintos veszteséget mutat, azonban a vételár-allokációs hatásoktól az egyszeri tételektől és a nem realizált árfolyamveszteségtől megtisztított eredmény 5,9 milliárd forintos profit lett. (A leányvállalatok felvásárlásához kapcsolódó vételár-allokáció utólagos értékelésének összességében 5,3 milliárd forint, míg a nem realizált árfolyamveszteségnek 2,2 milliárd forint eredményrontó hatása volt – derül ki a gyorsjelentésből).
A cég közleménye szerint a korábbi évek intenzív akvizíciós és transzformációs időszakát követően a hangsúly egyre inkább a meglévő portfólióelemek integrációjára, a működési hatékonyság növelésére, a csoportszintű szinergiák kiaknázására és a nemzetközi növekedés előkészítésére helyeződik. Ennek része a nemzetközi finanszírozási háttér erősítése. A társaság több európai és amerikai bankkal tárgyal a nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítéséről, és a Scope mellett egy új, globális hitelminősítő bevonását tervezi (Fitch, Moody’s, S&P). A tervek szerint a 4iG Csoport új hitelminősítése nyár végére rendelkezésre állhat, amely alapján
ősszel megvalósulhat a társaság első nemzetközi kötvénykibocsátása.
A nettó adósságállomány mintegy 200 milliárd forinttal emelkedett a negyedik negyedév végéhez képest, ami részben a teljes adósságállomány növekedésének, részben a készpénzállomány csökkenésének tudható be. A nettó hitel/EBITDA mutató azonban továbbra is 4 alatt áll.
A további tervekről és kilátásokról Fekete Péter, a 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnöke a héten a Portfolio-nak adott interjúban is beszélt:
A 4iG részvényei idén gyengén teljesítenek, az árfolyam idén lefeleződött, miközben a BUX-index emelkedett. Ma reggel 2 százalékos eséssel kezdi a napot a papír a negyedéves számok közzétételét követően.
