Kilőtt az OTP, húzza a magyar tőzsdét
Alapvetően jó a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést látunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy az eufória, tépik a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP megy az élen, de jól teljesít a Richter is.
Ugrik az OTP

2,5 százalékos emelkedésével az OTP húzza a magyar tőzsdét, de jól teljesít az 1,7 százalékot emelkedő Richter is. A Telekom és a Mol ma valamivel gyengébb. A forgalmak egyébként nem kiemelkedőek, a ma nagyot ralizó OTP-ben is átlag alatti a volumen. Az OTP a mai nagyobb emelkedéssel az elmúlt hetek csökkenő trendjéből próbál fölfelé kitörni.

Orbán Gábort választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének új elnökévé

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját választották meg a szövetség elnökévé.

Jó a hangulat a régiónkban

Jól teljesítenek ma a régiónk részvénypiacai. A magyar tőzsde már 0,7 százalék pluszban van, a cseh 0,6, a lengyel 0,5 százalékot emelkedett, toronymagasan kiemelkedik viszont az osztrák részvénypiac, ami már 1,3 százalékkal van feljebb. A magyar tőzsdét a Richter húzza, 1,2 százalékot emelkedett, többek között azért, mert a közgyűlés megszavazta a 120 milliár forintos osztalékot.

Vegyes mozgások Európában

Vegyes a nyitás utáni hangulat a vezető európai részvénypiacokon, miközben a DAX stagnál, a francia CAC 0,6 százalékot erősödött, a brit FTSE pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

A német tőzsde stagnálása mögött az áll, hogy a legnagyobb komponensek többsége ma esik, a Siemens Energy 2,4, az SAP 0,4, a Siemens pedig 0,3 százalékot veszített az értékéből.

Stagnál a 4iG

Megérkeztek a 4iG legfrissebb, első negyedéves számai, amiket egyelőre még emésztenek a befektetők. Az látszik, hogy a bevétel és a profit is dinamikusan nőt, egyre nagyobb az űr és védelmi szegmens hozzájárulása a bevételekhez és a profithoz, de közben az is látszik, hogy újra nagyot nőtt a vállalat nettó adósságállománya is. Az elmúlt hetek emelkedése után ma stagnál a 4iG árfolyama.

Emelkedik a magyar tőzsde

A nyitás után felfelé vette az irányt a magyar tőzsde, a BUX-Index 0,6 százalék pluszban áll, a blue-chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is közel 0,8 százalékkal került feljebb, egyedüli kivétel a Mol, ami 0,1 százalékos mínuszban áll.

Itt az új őrület: 40 százalékos árfolyamemelkedés egy este alatt

A Dell Technologies árfolyama a zárás utáni kereskedésben közel 40 százalékot emelkedett, miután a vállalat olyan előrejelzést tett közzé, ami messze felülmúlta az elemzői várakozásokat. A szervergyártó szerint az AI-infrastruktúra iránti kereslet tovább gyorsul, és jövőre már 60 milliárd dollárnyi bevételt termelhetnek a mesterséges intelligenciára optimalizált szerverek.

Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.

Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik

Tovább szárnyalnak a dél-koreai technológiai részvények, pénteken a piac két legnagyobb sztárpapírja is látványos emelkedést mutatott. Az LG Electronics közel 24 százalékot ugrott új, Google-lel közösen fejlesztett autóipari technológiáinak bemutatása után, a Samsung Electronics pedig több mint 6 százalékos pluszba került, miután megkezdte legújabb, mesterséges intelligenciára optimalizált memórialapkáinak mintaszállítását.

Csúcson a vezető amerikai részvényindexek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,46 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,06 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,46 százalékot emelkedhet, a CAC 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai makronaptár sűrű: a KSH egyszerre publikálja az áprilisi ipari termelői árakat (PPI), a népmozgalmi adatokat és a külkereskedelmi termékforgalmat. A PPI a fogyasztói inflációba 2-3 hónap késleltetéssel átgyűrűző költségnyomásokról, a külkereskedelmi mérleg pedig az export-import egyenlegen keresztül a forintra ható reálgazdasági tényezőkről ad iránymutatást. Nemzetközi fronton hajnalban a japán májusi fogyasztói bizalom nyit, ami a jegybank normalizációs pályája szempontjából lesz érdekes. Ezt követően egész délelőtt az európai inflációs gyorsbecslések dömpingje érkezik: német export-import árak, francia, spanyol májusi infláció, német tartományi áprilisi infláció és párhuzamosan az eurózónás áprilisi hitelezési adatok (a monetáris transzmisszió hatékonyságának kulcsindikátora), olasz, végül a német nemzeti szintű áprilisi inflációs adat. Ezek együttesen vetítik előre a jövő hétre várt eurózónás aggregált HICP-t, ami az EKB júniusi kamatdöntésének egyik utolsó nagy súlyú inputja lesz, így minden lefelé vagy felfelé történő meglepetést azonnal árazni fog a piac az EUR/USD-n és a Bund hozamokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 668,97 0,0% 0,8% 3,1% 5,4% 20,4% 46,7%
S&P 500 7 563,63 0,6% 1,6% 6,0% 10,5% 28,4% 79,9%
Nasdaq 30 223,89 0,8% 3,0% 11,8% 19,7% 41,8% 120,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 693,12 -0,5% 4,9% 8,0% 28,5% 71,5% 121,9%
Hang Seng 25 006,16 -1,3% -1,5% -2,6% -2,4% 7,5% -14,1%
CSI 300 4 914,21 0,1% 2,7% 3,3% 6,1% 28,1% -7,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 092,25 -0,3% 2,0% 4,5% 2,5% 4,4% 61,7%
CAC 8 188,87 -0,2% 1,3% 1,0% 0,5% 5,1% 26,3%
FTSE 10 425,96 -0,8% -0,2% 0,9% 5,0% 19,5% 48,5%
FTSE MIB 49 825,32 0,5% 1,3% 3,7% 10,9% 24,2% 98,0%
IBEX 18 279,3 -0,6% 1,7% 2,8% 5,6% 29,6% 98,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 452,7 -0,3% 0,6% -1,1% 18,4% 35,7% 184,3%
ATX 6 042,44 -0,9% 2,2% 4,6% 13,4% 36,3% 74,4%
PX 2 521,75 -1,6% -1,9% -2,9% -6,1% 16,4% 116,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 460 -0,9% 1,4% -3,6% 15,3% 47,5% 157,9%
Mol 3 784 0,9% -3,5% -6,3% 28,7% 20,5% 65,0%
Richter 12 350 -0,8% 2,7% -2,6% 25,2% 19,7% 54,9%
Magyar Telekom 2 626 1,0% -0,5% 5,5% 46,5% 48,0% 545,2%
Nyersanyagok              
WTI 92,65 0,3% -7,5% -10,4% 61,8% 48,1% 39,7%
Brent 94,31 0,0% -8,2% -15,2% 55,0% 47,1% 35,3%
Arany 4 471,23 0,9% -0,9% -2,2% 3,4% 35,5% 135,9%
Devizák              
EURHUF 354,0500 -0,2% -1,4% -2,7% -7,8% -12,2% 1,7%
USDHUF 303,9709 -0,4% -1,9% -2,3% -7,0% -14,8% 6,4%
GBPHUF 408,8899 -0,1% -1,5% -2,6% -7,2% -15,1% 0,9%
EURUSD 1,1648 0,2% 0,5% -0,5% -0,8% 3,1% -4,4%
USDJPY 159,5100 0,0% 0,2% -0,1% 1,8% 10,1% 45,1%
GBPUSD 1,3431 0,1% 0,1% -0,5% -0,1% -0,3% -5,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 519,19 -1,1% -5,2% -3,7% -17,1% -31,8% 106,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 -0,7% -2,3% 2,3% 6,8% -0,6% 180,1%
10 éves német állampapírhozam 2,93 -0,8% -4,7% -3,4% 2,3% 15,0% -1 691,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,49 -0,2% -3,0% -10,6% -20,1% -22,2% 84,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
