Leváltották a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját

Az új vezérigazgató, Néz Péter legutóbb az IFUA Horváth tanácsadócégnél dolgozott szenior tanácsadóként. Ugyanennél a vállalatnál korábban Tanács Zoltán miniszter is hosszú ideig tevékenykedett. Ezt megelőzően Néz Péter nyolc éven keresztül a Mol informatikai vezetői posztját töltötte be.

A távozó vezérigazgató megerősítette a Telexnek a leváltását. Both András elmondása szerint a folyamat korrektül zajlott, és a bánásmód is megfelelő volt. Emellett elegendő időt biztosítottak a zökkenőmentes átadás-átvételre. Bár hivatalos indoklást nem kapott az elbocsátására,

tudomásul vette, hogy bizalmi pozícióról van szó.

Emiatt a lépést politikai jellegű döntésként értékeli, különösen annak fényében, hogy a szakminiszter korábban elismerően nyilatkozott a munkájáról.

A vezetőváltásról mindkét szakember levélben tájékoztatta az ügynökség munkatársait. Búcsúüzenetében Both András arról írt, hogy tizenkét év után távozik az állami digitális szolgáltatásfejlesztésből. Kiemelte, hogy

a DÁP szellemisége megszületett, a munka pedig folytatódik.

Egyúttal arra kérte a dolgozókat, hogy támogassák az új vezetést. Beköszönő levelében Néz Péter a stabilitás fenntartását tűzte ki célul. Fontosnak tartja továbbá az átlátható, bevett piaci gyakorlatok szerinti működés megteremtését, valamint az ügynökségnél folyó szakmai munka színvonalának emelését.

A DMÜ legfontosabb projektje továbbra is a Digitális Állampolgárság Program marad.

Az elmúlt időszakban a kormányzat részéről több miniszter, köztük Tanács Zoltán és Ruff Bálint is alapvetően sikeres és jól működő rendszernek nevezte a DÁP-ot. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a fejlesztésben még vannak további lehetőségek. Ennek érdekében a jövőben egy átfogó biztonsági és technológiai átvilágítás várható, a vizsgálat a program pénzügyi fenntarthatóságát is értékelni fogja.