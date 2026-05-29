  • Megjelenítés
Leváltották a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját
Üzlet

Leváltották a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Leváltották Both Andrást, a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) vezérigazgatóját, helyét Néz Péter veszi át. A teljes kormányzati informatikáért és a Digitális Állampolgárság Programért (DÁP) felelős szervezet új vezetőjét Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter nevezte ki - írja a Telex.

Az új vezérigazgató, Néz Péter legutóbb az IFUA Horváth tanácsadócégnél dolgozott szenior tanácsadóként. Ugyanennél a vállalatnál korábban Tanács Zoltán miniszter is hosszú ideig tevékenykedett. Ezt megelőzően Néz Péter nyolc éven keresztül a Mol informatikai vezetői posztját töltötte be.

A távozó vezérigazgató megerősítette a Telexnek a leváltását. Both András elmondása szerint a folyamat korrektül zajlott, és a bánásmód is megfelelő volt. Emellett elegendő időt biztosítottak a zökkenőmentes átadás-átvételre. Bár hivatalos indoklást nem kapott az elbocsátására,

tudomásul vette, hogy bizalmi pozícióról van szó.

Emiatt a lépést politikai jellegű döntésként értékeli, különösen annak fényében, hogy a szakminiszter korábban elismerően nyilatkozott a munkájáról.

Még több Üzlet

4iG: akár egy milliárd eurós nemzetközi kötvénykibocsátás jöhet

Kilőtt az OTP, húzza a magyar tőzsdét

Csőd szélén állnak Németország óriásai, a Waberer’s nevethet a végén

A vezetőváltásról mindkét szakember levélben tájékoztatta az ügynökség munkatársait. Búcsúüzenetében Both András arról írt, hogy tizenkét év után távozik az állami digitális szolgáltatásfejlesztésből. Kiemelte, hogy

a DÁP szellemisége megszületett, a munka pedig folytatódik.

Egyúttal arra kérte a dolgozókat, hogy támogassák az új vezetést. Beköszönő levelében Néz Péter a stabilitás fenntartását tűzte ki célul. Fontosnak tartja továbbá az átlátható, bevett piaci gyakorlatok szerinti működés megteremtését, valamint az ügynökségnél folyó szakmai munka színvonalának emelését.

A DMÜ legfontosabb projektje továbbra is a Digitális Állampolgárság Program marad.

Az elmúlt időszakban a kormányzat részéről több miniszter, köztük Tanács Zoltán és Ruff Bálint is alapvetően sikeres és jól működő rendszernek nevezte a DÁP-ot. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a fejlesztésben még vannak további lehetőségek. Ennek érdekében a jövőben egy átfogó biztonsági és technológiai átvilágítás várható, a vizsgálat a program pénzügyi fenntarthatóságát is értékelni fogja.

Kapcsolódó cikkünk

Digitális Magyarország Ügynökség: Magyarország csatlakozik egy európai digitális közigazgatási konzorciumhoz

Egyre digitálisabbak a biztosítások Magyarországon, júniustól a DÁP-hoz is csatlakozhatnak a szolgáltatók

Leleplezték a kormány digitális mestertervét - "Lehetetlen megfigyelésre használni a DÁP appot"

Hamarosan jön a szelfis azonosítás az állami szuperappban, csőstül jönnek az újdonságok

Ügyfélkapu+ és DÁP kisokos: érdemes képbe kerülni az Ügyfélkapu megszűnése miatt

Megszűnik az Ügyfélkapu - Mutatjuk, mire kell most nagyon figyelni

Több százezer magyar használja már az állam mobilalkalmazását, nagy újítások a láthatáron

Elvesztek a magyarok az állami ügyintézés útvesztőiben, de már közeleg a megoldás, a DÁP

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter meglépi, amit az Orbán-korszakban elképzelni sem lehetett a pénzünkkel
Tisza-kormány: több, mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility