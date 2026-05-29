Milyen hormuzi para? Egyre magasabbra emelkednek a tőzsdék

Jó a hangulat a régiónkban
Jól teljesítenek ma a régiónk részvénypiacai. A magyar tőzsde már 0,7 százalék pluszban van, a cseh 0,6, a lengyel 0,5 százalékot emelkedett, toronymagasan kiemelkedik viszont az osztrák részvénypiac, ami már 1,3 százalékkal van feljebb. A magyar tőzsdét a Richter húzza, 1,2 százalékot emelkedett, többek között azért, mert a közgyűlés megszavazta a 120 milliár forintos osztalékot.
Vegyes mozgások Európában
Vegyes a nyitás utáni hangulat a vezető európai részvénypiacokon, miközben a DAX stagnál, a francia CAC 0,6 százalékot erősödött, a brit FTSE pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
A német tőzsde stagnálása mögött az áll, hogy a legnagyobb komponensek többsége ma esik, a Siemens Energy 2,4, az SAP 0,4, a Siemens pedig 0,3 százalékot veszített az értékéből.
Stagnál a 4iG
Megérkeztek a 4iG legfrissebb, első negyedéves számai, amiket egyelőre még emésztenek a befektetők. Az látszik, hogy a bevétel és a profit is dinamikusan nőt, egyre nagyobb az űr és védelmi szegmens hozzájárulása a bevételekhez és a profithoz, de közben az is látszik, hogy újra nagyot nőtt a vállalat nettó adósságállománya is. Az elmúlt hetek emelkedése után ma stagnál a 4iG árfolyama.
Emelkedik a magyar tőzsde
A nyitás után felfelé vette az irányt a magyar tőzsde, a BUX-Index 0,6 százalék pluszban áll, a blue-chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is közel 0,8 százalékkal került feljebb, egyedüli kivétel a Mol, ami 0,1 százalékos mínuszban áll.
Itt az új őrület: 40 százalékos árfolyamemelkedés egy este alatt
A Dell Technologies árfolyama a zárás utáni kereskedésben közel 40 százalékot emelkedett, miután a vállalat olyan előrejelzést tett közzé, ami messze felülmúlta az elemzői várakozásokat. A szervergyártó szerint az AI-infrastruktúra iránti kereslet tovább gyorsul, és jövőre már 60 milliárd dollárnyi bevételt termelhetnek a mesterséges intelligenciára optimalizált szerverek.
Súlyos figyelmeztetés érkezett, hamarosan elszállhat az olaj ára
Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az ExxonMobil vezetése az olajpiac helyzetéről. A vállalat szerint a közel-keleti konfliktus miatt néhány héten belül történelmi mélypontra süllyedhetnek a globális olajkészletek, ami drámai árrobbanást válthat ki. Az Exxon egyik vezetője szerint a fizikai Brent olaj ára akár hordónként 150-160 dollárig is emelkedhet, miközben a piac egyelőre továbbra is arra fogad, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodása újra megnyitja a Hormuzi-szorost.
Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik
Tovább szárnyalnak a dél-koreai technológiai részvények, pénteken a piac két legnagyobb sztárpapírja is látványos emelkedést mutatott. Az LG Electronics közel 24 százalékot ugrott új, Google-lel közösen fejlesztett autóipari technológiáinak bemutatása után, a Samsung Electronics pedig több mint 6 százalékos pluszba került, miután megkezdte legújabb, mesterséges intelligenciára optimalizált memórialapkáinak mintaszállítását.
Csúcson a vezető amerikai részvényindexek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,46 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,06 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,46 százalékot emelkedhet, a CAC 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai makronaptár sűrű: a KSH egyszerre publikálja az áprilisi ipari termelői árakat (PPI), a népmozgalmi adatokat és a külkereskedelmi termékforgalmat. A PPI a fogyasztói inflációba 2-3 hónap késleltetéssel átgyűrűző költségnyomásokról, a külkereskedelmi mérleg pedig az export-import egyenlegen keresztül a forintra ható reálgazdasági tényezőkről ad iránymutatást. Nemzetközi fronton hajnalban a japán májusi fogyasztói bizalom nyit, ami a jegybank normalizációs pályája szempontjából lesz érdekes. Ezt követően egész délelőtt az európai inflációs gyorsbecslések dömpingje érkezik: német export-import árak, francia, spanyol májusi infláció, német tartományi áprilisi infláció és párhuzamosan az eurózónás áprilisi hitelezési adatok (a monetáris transzmisszió hatékonyságának kulcsindikátora), olasz, végül a német nemzeti szintű áprilisi inflációs adat. Ezek együttesen vetítik előre a jövő hétre várt eurózónás aggregált HICP-t, ami az EKB júniusi kamatdöntésének egyik utolsó nagy súlyú inputja lesz, így minden lefelé vagy felfelé történő meglepetést azonnal árazni fog a piac az EUR/USD-n és a Bund hozamokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 668,97
|0,0%
|0,8%
|3,1%
|5,4%
|20,4%
|46,7%
|S&P 500
|7 563,63
|0,6%
|1,6%
|6,0%
|10,5%
|28,4%
|79,9%
|Nasdaq
|30 223,89
|0,8%
|3,0%
|11,8%
|19,7%
|41,8%
|120,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 693,12
|-0,5%
|4,9%
|8,0%
|28,5%
|71,5%
|121,9%
|Hang Seng
|25 006,16
|-1,3%
|-1,5%
|-2,6%
|-2,4%
|7,5%
|-14,1%
|CSI 300
|4 914,21
|0,1%
|2,7%
|3,3%
|6,1%
|28,1%
|-7,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 092,25
|-0,3%
|2,0%
|4,5%
|2,5%
|4,4%
|61,7%
|CAC
|8 188,87
|-0,2%
|1,3%
|1,0%
|0,5%
|5,1%
|26,3%
|FTSE
|10 425,96
|-0,8%
|-0,2%
|0,9%
|5,0%
|19,5%
|48,5%
|FTSE MIB
|49 825,32
|0,5%
|1,3%
|3,7%
|10,9%
|24,2%
|98,0%
|IBEX
|18 279,3
|-0,6%
|1,7%
|2,8%
|5,6%
|29,6%
|98,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 452,7
|-0,3%
|0,6%
|-1,1%
|18,4%
|35,7%
|184,3%
|ATX
|6 042,44
|-0,9%
|2,2%
|4,6%
|13,4%
|36,3%
|74,4%
|PX
|2 521,75
|-1,6%
|-1,9%
|-2,9%
|-6,1%
|16,4%
|116,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 460
|-0,9%
|1,4%
|-3,6%
|15,3%
|47,5%
|157,9%
|Mol
|3 784
|0,9%
|-3,5%
|-6,3%
|28,7%
|20,5%
|65,0%
|Richter
|12 350
|-0,8%
|2,7%
|-2,6%
|25,2%
|19,7%
|54,9%
|Magyar Telekom
|2 626
|1,0%
|-0,5%
|5,5%
|46,5%
|48,0%
|545,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,65
|0,3%
|-7,5%
|-10,4%
|61,8%
|48,1%
|39,7%
|Brent
|94,31
|0,0%
|-8,2%
|-15,2%
|55,0%
|47,1%
|35,3%
|Arany
|4 471,23
|0,9%
|-0,9%
|-2,2%
|3,4%
|35,5%
|135,9%
|Devizák
|EURHUF
|354,0500
|-0,2%
|-1,4%
|-2,7%
|-7,8%
|-12,2%
|1,7%
|USDHUF
|303,9709
|-0,4%
|-1,9%
|-2,3%
|-7,0%
|-14,8%
|6,4%
|GBPHUF
|408,8899
|-0,1%
|-1,5%
|-2,6%
|-7,2%
|-15,1%
|0,9%
|EURUSD
|1,1648
|0,2%
|0,5%
|-0,5%
|-0,8%
|3,1%
|-4,4%
|USDJPY
|159,5100
|0,0%
|0,2%
|-0,1%
|1,8%
|10,1%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3431
|0,1%
|0,1%
|-0,5%
|-0,1%
|-0,3%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 519,19
|-1,1%
|-5,2%
|-3,7%
|-17,1%
|-31,8%
|106,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-0,7%
|-2,3%
|2,3%
|6,8%
|-0,6%
|180,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|-0,8%
|-4,7%
|-3,4%
|2,3%
|15,0%
|-1 691,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,49
|-0,2%
|-3,0%
|-10,6%
|-20,1%
|-22,2%
|84,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Csőd szélén állnak Németország óriásai, a Waberer’s nevethet a végén
Bukta Gábor írása.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Itt vannak a friss árak.
Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus a háborús övezetben – Döntést hozott Amerika
Legalább 200 halálos áldozatról tudni.
Magyar Péter meglépi, amit az Orbán-korszakban elképzelni sem lehetett a pénzünkkel
Különutas is lesz ezzel Magyarország a régióban.
Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter
És Orbán Anita is.
Hamarosan rákerülhet Donald Trump arca az amerikai dollárra
Új, 250 dolláros bankjegy készül, erre kerülhet fel az elnök arcképe.
Nagyot nőhetnek az eurózóna inflációs várakozásai
Az iráni háború miatt.
Azbeszt-ügy: drámai a helyzet a magyar turistavárosban, azonnali mentőövet kérnek a Tisza-kormánytól
Visszaesett a turizmus a szennyezésről szóló hírekre.
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?