Milyen hormuzi para? Új csúcson az amerikai tőzsdék

Folytatódik az őrület a dél-koreai tőzsdén, most a Samsungot és az LG-t tépik
Tovább szárnyalnak a dél-koreai technológiai részvények, pénteken a piac két legnagyobb sztárpapírja is látványos emelkedést mutatott. Az LG Electronics közel 24 százalékot ugrott új, Google-lel közösen fejlesztett autóipari technológiáinak bemutatása után, a Samsung Electronics pedig több mint 6 százalékos pluszba került, miután megkezdte legújabb, mesterséges intelligenciára optimalizált memórialapkáinak mintaszállítását.
Csúcson a vezető amerikai részvényindexek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,46 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,06 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,46 százalékot emelkedhet, a CAC 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai makronaptár sűrű: a KSH egyszerre publikálja az áprilisi ipari termelői árakat (PPI), a népmozgalmi adatokat és a külkereskedelmi termékforgalmat. A PPI a fogyasztói inflációba 2-3 hónap késleltetéssel átgyűrűző költségnyomásokról, a külkereskedelmi mérleg pedig az export-import egyenlegen keresztül a forintra ható reálgazdasági tényezőkről ad iránymutatást. Nemzetközi fronton hajnalban a japán májusi fogyasztói bizalom nyit, ami a jegybank normalizációs pályája szempontjából lesz érdekes. Ezt követően egész délelőtt az európai inflációs gyorsbecslések dömpingje érkezik: német export-import árak, francia, spanyol májusi infláció, német tartományi áprilisi infláció és párhuzamosan az eurózónás áprilisi hitelezési adatok (a monetáris transzmisszió hatékonyságának kulcsindikátora), olasz, végül a német nemzeti szintű áprilisi inflációs adat. Ezek együttesen vetítik előre a jövő hétre várt eurózónás aggregált HICP-t, ami az EKB júniusi kamatdöntésének egyik utolsó nagy súlyú inputja lesz, így minden lefelé vagy felfelé történő meglepetést azonnal árazni fog a piac az EUR/USD-n és a Bund hozamokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 668,97
|0,0%
|0,8%
|3,1%
|5,4%
|20,4%
|46,7%
|S&P 500
|7 563,63
|0,6%
|1,6%
|6,0%
|10,5%
|28,4%
|79,9%
|Nasdaq
|30 223,89
|0,8%
|3,0%
|11,8%
|19,7%
|41,8%
|120,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 693,12
|-0,5%
|4,9%
|8,0%
|28,5%
|71,5%
|121,9%
|Hang Seng
|25 006,16
|-1,3%
|-1,5%
|-2,6%
|-2,4%
|7,5%
|-14,1%
|CSI 300
|4 914,21
|0,1%
|2,7%
|3,3%
|6,1%
|28,1%
|-7,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 092,25
|-0,3%
|2,0%
|4,5%
|2,5%
|4,4%
|61,7%
|CAC
|8 188,87
|-0,2%
|1,3%
|1,0%
|0,5%
|5,1%
|26,3%
|FTSE
|10 425,96
|-0,8%
|-0,2%
|0,9%
|5,0%
|19,5%
|48,5%
|FTSE MIB
|49 825,32
|0,5%
|1,3%
|3,7%
|10,9%
|24,2%
|98,0%
|IBEX
|18 279,3
|-0,6%
|1,7%
|2,8%
|5,6%
|29,6%
|98,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 452,7
|-0,3%
|0,6%
|-1,1%
|18,4%
|35,7%
|184,3%
|ATX
|6 042,44
|-0,9%
|2,2%
|4,6%
|13,4%
|36,3%
|74,4%
|PX
|2 521,75
|-1,6%
|-1,9%
|-2,9%
|-6,1%
|16,4%
|116,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 460
|-0,9%
|1,4%
|-3,6%
|15,3%
|47,5%
|157,9%
|Mol
|3 784
|0,9%
|-3,5%
|-6,3%
|28,7%
|20,5%
|65,0%
|Richter
|12 350
|-0,8%
|2,7%
|-2,6%
|25,2%
|19,7%
|54,9%
|Magyar Telekom
|2 626
|1,0%
|-0,5%
|5,5%
|46,5%
|48,0%
|545,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,65
|0,3%
|-7,5%
|-10,4%
|61,8%
|48,1%
|39,7%
|Brent
|94,31
|0,0%
|-8,2%
|-15,2%
|55,0%
|47,1%
|35,3%
|Arany
|4 471,23
|0,9%
|-0,9%
|-2,2%
|3,4%
|35,5%
|135,9%
|Devizák
|EURHUF
|354,0500
|-0,2%
|-1,4%
|-2,7%
|-7,8%
|-12,2%
|1,7%
|USDHUF
|303,9709
|-0,4%
|-1,9%
|-2,3%
|-7,0%
|-14,8%
|6,4%
|GBPHUF
|408,8899
|-0,1%
|-1,5%
|-2,6%
|-7,2%
|-15,1%
|0,9%
|EURUSD
|1,1648
|0,2%
|0,5%
|-0,5%
|-0,8%
|3,1%
|-4,4%
|USDJPY
|159,5100
|0,0%
|0,2%
|-0,1%
|1,8%
|10,1%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3431
|0,1%
|0,1%
|-0,5%
|-0,1%
|-0,3%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 519,19
|-1,1%
|-5,2%
|-3,7%
|-17,1%
|-31,8%
|106,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-0,7%
|-2,3%
|2,3%
|6,8%
|-0,6%
|180,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|-0,8%
|-4,7%
|-3,4%
|2,3%
|15,0%
|-1 691,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,49
|-0,2%
|-3,0%
|-10,6%
|-20,1%
|-22,2%
|84,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
