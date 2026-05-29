Milyen hormuzi para? Új csúcson az amerikai tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,46 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,06 százalékot esett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,46 százalékot emelkedhet, a CAC 0,29 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet feljebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,07 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai makronaptár sűrű: a KSH egyszerre publikálja az áprilisi ipari termelői árakat (PPI), a népmozgalmi adatokat és a külkereskedelmi termékforgalmat. A PPI a fogyasztói inflációba 2-3 hónap késleltetéssel átgyűrűző költségnyomásokról, a külkereskedelmi mérleg pedig az export-import egyenlegen keresztül a forintra ható reálgazdasági tényezőkről ad iránymutatást. Nemzetközi fronton hajnalban a japán májusi fogyasztói bizalom nyit, ami a jegybank normalizációs pályája szempontjából lesz érdekes. Ezt követően egész délelőtt az európai inflációs gyorsbecslések dömpingje érkezik: német export-import árak, francia, spanyol májusi infláció, német tartományi áprilisi infláció és párhuzamosan az eurózónás áprilisi hitelezési adatok (a monetáris transzmisszió hatékonyságának kulcsindikátora), olasz, végül a német nemzeti szintű áprilisi inflációs adat. Ezek együttesen vetítik előre a jövő hétre várt eurózónás aggregált HICP-t, ami az EKB júniusi kamatdöntésének egyik utolsó nagy súlyú inputja lesz, így minden lefelé vagy felfelé történő meglepetést azonnal árazni fog a piac az EUR/USD-n és a Bund hozamokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,8 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 50 668,97 0,0% 0,8% 3,1% 5,4% 20,4% 46,7% S&P 500 7 563,63 0,6% 1,6% 6,0% 10,5% 28,4% 79,9% Nasdaq 30 223,89 0,8% 3,0% 11,8% 19,7% 41,8% 120,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 64 693,12 -0,5% 4,9% 8,0% 28,5% 71,5% 121,9% Hang Seng 25 006,16 -1,3% -1,5% -2,6% -2,4% 7,5% -14,1% CSI 300 4 914,21 0,1% 2,7% 3,3% 6,1% 28,1% -7,6% Európai részvényindexek DAX 25 092,25 -0,3% 2,0% 4,5% 2,5% 4,4% 61,7% CAC 8 188,87 -0,2% 1,3% 1,0% 0,5% 5,1% 26,3% FTSE 10 425,96 -0,8% -0,2% 0,9% 5,0% 19,5% 48,5% FTSE MIB 49 825,32 0,5% 1,3% 3,7% 10,9% 24,2% 98,0% IBEX 18 279,3 -0,6% 1,7% 2,8% 5,6% 29,6% 98,2% Régiós részvényindexek BUX 131 452,7 -0,3% 0,6% -1,1% 18,4% 35,7% 184,3% ATX 6 042,44 -0,9% 2,2% 4,6% 13,4% 36,3% 74,4% PX 2 521,75 -1,6% -1,9% -2,9% -6,1% 16,4% 116,7% Magyar blue chipek OTP 40 460 -0,9% 1,4% -3,6% 15,3% 47,5% 157,9% Mol 3 784 0,9% -3,5% -6,3% 28,7% 20,5% 65,0% Richter 12 350 -0,8% 2,7% -2,6% 25,2% 19,7% 54,9% Magyar Telekom 2 626 1,0% -0,5% 5,5% 46,5% 48,0% 545,2% Nyersanyagok WTI 92,65 0,3% -7,5% -10,4% 61,8% 48,1% 39,7% Brent 94,31 0,0% -8,2% -15,2% 55,0% 47,1% 35,3% Arany 4 471,23 0,9% -0,9% -2,2% 3,4% 35,5% 135,9% Devizák EURHUF 354,0500 -0,2% -1,4% -2,7% -7,8% -12,2% 1,7% USDHUF 303,9709 -0,4% -1,9% -2,3% -7,0% -14,8% 6,4% GBPHUF 408,8899 -0,1% -1,5% -2,6% -7,2% -15,1% 0,9% EURUSD 1,1648 0,2% 0,5% -0,5% -0,8% 3,1% -4,4% USDJPY 159,5100 0,0% 0,2% -0,1% 1,8% 10,1% 45,1% GBPUSD 1,3431 0,1% 0,1% -0,5% -0,1% -0,3% -5,3% Kriptovaluták Bitcoin 73 519,19 -1,1% -5,2% -3,7% -17,1% -31,8% 106,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 -0,7% -2,3% 2,3% 6,8% -0,6% 180,1% 10 éves német állampapírhozam 2,93 -0,8% -4,7% -3,4% 2,3% 15,0% -1 691,8% 10 éves magyar állampapírhozam 5,49 -0,2% -3,0% -10,6% -20,1% -22,2% 84,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

