Sziklafalnak csapódott egy repülőgép Ausztria felett, a pilóta meghalt

Lezuhant egy német vitorlázó repülőgép, a pilóta meghalt Ausztria nyugati részén, az Alpokban – közölte a helyi rendőrség csütörtökön.

A rendőrség szerint a 72 éves pilóta gépével egy sziklafalnak csapódott a 2500 méter magas Breitenkopf hegy közelében, nem messze a német határtól.

A baleset körülményeit a hatóságok és egy repülési szakértő vizsgálják.

