Új divat hódít: egyre több magyar nyaralását tervezi meg a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia gyors ütemben alakítja át azt, ahogyan a magyarok megtervezik nyaralásaikat, a keresés mellett immár az utazási döntésekben is támogatva az utazókat. Az utazási szokásokat egyre inkább a gördülékeny szervezés, a költségek tudatos kezelése, valamint az úti célok és élmények előtérbe helyezése formálja a Visa legfrissebb közép-kelet európai utazási és fizetési szokásokat vizsgáló kutatása szerint. Az MBH Bank felmérési adatai azt mutatják, a magyarok túlnyomó többsége idén is tervez utazást, jellemzően belföldön, és egyre tudatosabban készül a nyaralás pénzügyi oldalára is.

Az AI az utazástervezés természetes részévé válik

A mesterséges intelligencia egyre inkább bevett eszközzé válik az utazások megtervezésében. A Visa felmérése szerint

az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a ritkán használ AI-alapú megoldásokat, amely több mint hétszeres növekedést jelent az előző évhez képest.

Bár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltéréseket mutat. A magasabb jövedelmű utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.

Az utazók leggyakrabban helyi tippek és ajánlások keresésére, a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják a mesterséges intelligenciát. A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 51%-a teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nemcsak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik.

Utazási tervek: rugalmasság vagy strukturált tervezés

A felmérés szerint a magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, míg 47%-uk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63%-a ebben az időszakban utazna. A legnépszerűbb külföldi desztinációk között Horvátország, Olaszország és Ausztria szerepel.

A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is: körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya 79%. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés, a válaszadók 68%-a előre megtervezi utazási büdzséjét.

Fizetések: a kényelem ma már alapelvárás

Az MBH Bank friss kutatása is megerősítette, hogy a magyarok túlnyomó többsége idén is tervez jellemzően a nyári hónapokban utazást, és tudatosan készül a nyaralás pénzügyi oldalára, hiszen a válaszadók döntő többsége megtakarításból finanszírozza az utazását. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe: a mobiltelefonos vagy okosórás fizetés mára a megkérdezettek több mint felének mindennapi gyakorlata.

A kutatás azt is megmutatja, hogy az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások: a megkérdezettek közel egynegyede a SZÉP Kártyán rendelkezésre álló egyenleget is felhasználja az üdüléshez kapcsolódó kiadásokra, elsősorban szállásra és vendéglátásra.

A Visa felmérése szerint utazás közben továbbra is a digitális fizetési megoldásokat részesítik előnyben a magyarok. A válaszadók 56%-a külföldön is ugyanazzal a bankkártyával tervez fizetni, amelyet belföldön használ.

Az utazók körében a leggyakrabban használt kártyaelőnyök közé tartozik az ingyenes vagy kedvezményes devizaváltás a számlán vagy kártyán belül, a hitel- vagy betéti kártyához kapcsolódó utasbiztosítás, valamint a devizaszámlák használata.

A jövő: ügynöki kereskedelem

A mesterséges intelligencia fejlődésének következő szakasza az úgynevezett ügynöki kereskedelem, vagyis az AI-alapú kereskedelem olyan formája, amelyben a mesterséges intelligencia már nemcsak támogatja a döntéshozatalt, hanem bizonyos feladatokat a felhasználó nevében is képes elvégezni.

