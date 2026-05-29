Új divat hódít: egyre több magyar nyaralását tervezi meg a mesterséges intelligencia

Az AI az utazástervezés természetes részévé válik
A mesterséges intelligencia egyre inkább bevett eszközzé válik az utazások megtervezésében. A Visa felmérése szerint
az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a ritkán használ AI-alapú megoldásokat, amely több mint hétszeres növekedést jelent az előző évhez képest.
Bár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltéréseket mutat. A magasabb jövedelmű utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára.
Az utazók leggyakrabban helyi tippek és ajánlások keresésére, a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják a mesterséges intelligenciát. A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 51%-a teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nemcsak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik.
Utazási tervek: rugalmasság vagy strukturált tervezés
A felmérés szerint a magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, míg 47%-uk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik: a válaszadók 63%-a ebben az időszakban utazna. A legnépszerűbb külföldi desztinációk között Horvátország, Olaszország és Ausztria szerepel.
A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is: körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya 79%. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés, a válaszadók 68%-a előre megtervezi utazási büdzséjét.
Fizetések: a kényelem ma már alapelvárás
Az MBH Bank friss kutatása is megerősítette, hogy a magyarok túlnyomó többsége idén is tervez jellemzően a nyári hónapokban utazást, és tudatosan készül a nyaralás pénzügyi oldalára, hiszen a válaszadók döntő többsége megtakarításból finanszírozza az utazását. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe: a mobiltelefonos vagy okosórás fizetés mára a megkérdezettek több mint felének mindennapi gyakorlata.
A kutatás azt is megmutatja, hogy az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások: a megkérdezettek közel egynegyede a SZÉP Kártyán rendelkezésre álló egyenleget is felhasználja az üdüléshez kapcsolódó kiadásokra, elsősorban szállásra és vendéglátásra.
A Visa felmérése szerint utazás közben továbbra is a digitális fizetési megoldásokat részesítik előnyben a magyarok. A válaszadók 56%-a külföldön is ugyanazzal a bankkártyával tervez fizetni, amelyet belföldön használ.
Az utazók körében a leggyakrabban használt kártyaelőnyök közé tartozik az ingyenes vagy kedvezményes devizaváltás a számlán vagy kártyán belül, a hitel- vagy betéti kártyához kapcsolódó utasbiztosítás, valamint a devizaszámlák használata.
A jövő: ügynöki kereskedelem
A mesterséges intelligencia fejlődésének következő szakasza az úgynevezett ügynöki kereskedelem, vagyis az AI-alapú kereskedelem olyan formája, amelyben a mesterséges intelligencia már nemcsak támogatja a döntéshozatalt, hanem bizonyos feladatokat a felhasználó nevében is képes elvégezni.
