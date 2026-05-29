Újabb hatalmas mínusz: nagyon lassan olvad az MNB vesztesége

554 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – derül ki a jegybank honlapjára feltöltött éves jelentésből. Ez ugyan javulást jelent az elmúlt két évhez képest, de láthatóan lassan csökken csak a veszteség a még mindig magas kamatszint miatt. A jegybank saját tőkéje így még mindig tetemes, majdnem 1400 milliárd forintos mínuszt mutat.

A 2024-es 788,7 milliárd forintos veszteség után tavaly 554 milliárd forintos mínuszt hozott össze az MNB. Vagyis javult ugyan az eredmény, de még nagyon sok időbe fog telni a teljes veszteséget eltüntetni. Utoljára egyébként 2022-ben volt ennél kisebb a veszteség, 2020-ig pedig folyamatosan nyereséges volt az MNB.

Az MNB veszteségének

legfőbb oka továbbra is a kamateredmény,

ami a 2024-es 700 milliárd forintos mínusz után majdnem 500 milliárdos veszteséget mutatott tavaly. Ezen belül a forint kamateredmény jelentősen javult, hiszen a közel 1100 milliárdos mínuszból 726 milliárd maradt. Viszont ezzel párhuzamosan a deviza kamateredmény több mint 150 milliárd forinttal romlott.

A kamateredményen elért jelentős veszteség oka továbbra is a magas alapkamat, 2025-ben egész évben nem változott a 6,5%-os irányadó ráta. A Monetáris Tanács idén februárban 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, azóta viszont a közel-keleti háború kitörése miatt megint nem tudtak tovább lazítani. A várakozások szerint talán majd júniusban jöhet egy újabb vágás.

Ami rossz hír a jegybank számára, hogy a forint tavalyi erősödésével szinte teljesen eltűnt az a tétel, ami eddig részben kompenzálta a kamaton elszenvedett veszteséget. A devizaváltáson elkönyvelt profit mindössze 56,7 milliárd forint volt, ennél alacsonyabbra 2011 óta egyszer sem volt példa.

