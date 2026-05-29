  • Megjelenítés
Videón a drámai pillanat: hatalmas robbanás semmisítette meg a híres milliárdos űrrakétáját, gigantikus tűzgömbben tűnt el a New Glenn
Üzlet

Videón a drámai pillanat: hatalmas robbanás semmisítette meg a híres milliárdos űrrakétáját, gigantikus tűzgömbben tűnt el a New Glenn

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Felrobbant az amerikai Blue Origin vállalat New Glenn rakétája egy teszt során, miközben a floridai Cape Canaveralban az indítóálláson állt.

"Rendellenességet észleltünk az indítási teszt során" - közölte a Jeff Bezos milliárdos tulajdonában lévő vállalat egy rövid, az X közösségi oldalon ismertetett üzenetében, hozzátéve, hogy az alkalmazottak nem sérültek meg.

Egy videó azt mutatja, hogy füst száll fel a rakéta aljáról, mielőtt egy robbanás teljesen megsemmisíti azt.

Mike Haridopolos floridai képviselő, akinek választókerületéhez Cape Canaveral is tartozik, az X-en jelezte, hogy beszélt az amerikai űrhivatal, a NASA vezetőjével, Jared Isaacmannel a robbanásról.

Még több Üzlet

Sziklafalnak csapódott egy repülőgép Ausztria felett, a pilóta meghalt

Milyen hormuzi para? Új csúcson az amerikai tőzsdék

Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Megkönnyebbültem, hogy nem számoltak be sérültekről, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, a mérnököknek és az indítást végző csapatoknak, akik gyorsan cselekedtek

- írta Haridopolos.

Áprilisban a Blue Origin vállalat már egyszer kudarcot vallott, amikor egy meghibásodás miatt a New Glenn nevű hordozórakétája nem tudta a tervezett pályára állítani a fedélzetén szállított kommunikációs műholdat. Az űrvállalat vizsgálatot indított az ügyben.

Címlapkép forrása: Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék
A Magyar Orvosi Kamara elnöke kimondta: "kórházakat kell bezárni Magyarországon"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility