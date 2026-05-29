Videón a drámai pillanat: hatalmas robbanás semmisítette meg a híres milliárdos űrrakétáját, gigantikus tűzgömbben tűnt el a New Glenn

"Rendellenességet észleltünk az indítási teszt során" - közölte a Jeff Bezos milliárdos tulajdonában lévő vállalat egy rövid, az X közösségi oldalon ismertetett üzenetében, hozzátéve, hogy az alkalmazottak nem sérültek meg.
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq https://t.co/tm2wZQmAVD— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026
Egy videó azt mutatja, hogy füst száll fel a rakéta aljáról, mielőtt egy robbanás teljesen megsemmisíti azt.
Mike Haridopolos floridai képviselő, akinek választókerületéhez Cape Canaveral is tartozik, az X-en jelezte, hogy beszélt az amerikai űrhivatal, a NASA vezetőjével, Jared Isaacmannel a robbanásról.
Megkönnyebbültem, hogy nem számoltak be sérültekről, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, a mérnököknek és az indítást végző csapatoknak, akik gyorsan cselekedtek
- írta Haridopolos.
Áprilisban a Blue Origin vállalat már egyszer kudarcot vallott, amikor egy meghibásodás miatt a New Glenn nevű hordozórakétája nem tudta a tervezett pályára állítani a fedélzetén szállított kommunikációs műholdat. Az űrvállalat vizsgálatot indított az ügyben.
Címlapkép forrása: Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images
