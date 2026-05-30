Brutális utcai harc tört ki Budapesten: egymást verik a PSG és az Arsenal szurkolói - Videó
Tömegverekedés tört ki a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói között Budapest belvárosában, a szombati Bajnokok Ligája-döntő előtt - vette észre a 24.hu. A helyzet amiatt is aggasztó, mert a magyar rendőrség szerint több tízezer, rendbontásra hajlamos, jegy nélküli drukker érkezése várható a fővárosba.

A Hooligans.cz nevű X-fiók által közzétett felvétel alapján a két tábor huligánjai a Király utcában estek egymásnak. A nagyjából harminc-harminc fős csoportok utcai összecsapásából a beszámolók szerint a francia szurkolók kerültek ki győztesen.

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre a két klub hivatalosan 17-17 ezer belépőt kapott.

A hazai hatóságok információi alapján azonban a stadionba bejutókon felül hatalmas tömeg utazik Budapestre érvényes jegy nélkül. A rendőrség nagy erőkkel készül a mérkőzésre. Mind a párizsi, mind a londoni kemény maghoz gyakran köthetők erőszakos rendbontások, amit a mostani belvárosi incidens is előrevetített.

Címlapkép forrása: Stephan Walochnik via Getty Images

