Brutális utcai harc tört ki Budapesten: egymást verik a PSG és az Arsenal szurkolói - Videó

A Hooligans.cz nevű X-fiók által közzétett felvétel alapján a két tábor huligánjai a Király utcában estek egymásnak. A nagyjából harminc-harminc fős csoportok utcai összecsapásából a beszámolók szerint a francia szurkolók kerültek ki győztesen.

A szombaton 18 órakor kezdődő döntőre a két klub hivatalosan 17-17 ezer belépőt kapott.

A hazai hatóságok információi alapján azonban a stadionba bejutókon felül hatalmas tömeg utazik Budapestre érvényes jegy nélkül. A rendőrség nagy erőkkel készül a mérkőzésre. Mind a párizsi, mind a londoni kemény maghoz gyakran köthetők erőszakos rendbontások, amit a mostani belvárosi incidens is előrevetített.

