A kormány nem támogatja, a debreceni akkumulátorgyár bővítését

Tárkányi Zsolt az akkugyárakkal szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben aláhúzta: a Tisza-kormány nem lesz partner abban, hogy a CATL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen.
Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe
- fogalmazott.
Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcsszerep juthat az Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni - jegyezte meg.
Az államtitkár rámutatott: céljuk a korábban bezárt, 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, amihez átfogó rekonstrukcióra van szükség. Úgy vélte, mindez néhány hónapon belül megtörténhet és távlati tervként utalt rá, hogy akár Nagyváradig is meghosszabbítanák a vonalat. Ezen kívül még ebben a ciklusban elkezdik a Nagyállomás felújítását, melyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át - tájékoztatott. Aláhúzta: "Debrecen nem az ország másik fővárosa, ahogyan a Fidesz emlegette, mindig is régióközpont volt, ilyen szerepet szánunk neki". A fővárossal partnerségre kell törekedni és olyan infrastrukturális fejlesztéseket végezni, melyek révén vasúttal akár egy óra alatt is elérhető lesz Debrecenből Budapest - tette hozzá.
