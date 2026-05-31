Vége az árengedménynek: drágulnak az elektromos autók

Visszafogták az elektromos autókra nyújtott árkedvezményeket a német autógyártók májusban, miután az év elejétől visszamenőleges hatállyal állami támogatási program indult a villanyautók vásárlására - derül ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet havi újautó-piaci jelentéséből.

A tanulmány szerint az autógyártók az állami támogatás hatását tesztelhetik a piacon. Ferdinand Dudenhöffer, a kutatás vezetője rámutatott:

az elektromos és a belső égésű motorral szerelt járművek tranzakciós ára közötti különbség az eddigi csökkenő trenddel ellentétben ismét növekedésnek indult.

A húsz legnagyobb példányszámban értékesített elektromos autó adatai alapján az átlagos gyártói árengedmény január és május között 19,5 százalékról 18,6 százalékra mérséklődött. Ennek következtében az elektromos autók átlagosan 1971 euróval kerültek többe egy hasonló kategóriájú belső égésű motoros modellnél. Az összehasonlítás nem tartalmazza az állami támogatás összegét.

A CAR szerint különösen a kisebb elektromos autók esetében csökkentek a kedvezmények, vagyis azoknál a modelleknél, amelyek nagyobb valószínűséggel felelnek meg a támogatásra jogosult háztartások igényeinek. A német támogatási program keretében új elektromos autók, egyes tölthető hibrid (plug-in hybrid) modellek, valamint úgynevezett hatótávnövelővel felszerelt elektromos járművek vásárlása vagy lízingelése részesülhet állami hozzájárulásban. A támogatás feltétele, hogy a járművet 2026. január 1-je után helyezzék forgalomba. A támogatás összege a jármű típusától, a háztartás jövedelmétől és a család méretétől függően 1500 és 6000 euró között alakulhat.

A programban csak azok a háztartások vehetnek részt, amelyek éves jövedelme nem haladja meg a 80 ezer eurót. A támogatás kizárólag magáncélú járművekre vehető igénybe, céges autókra nem. A német kormány számításai szerint a rendelkezésre álló források mintegy 800 ezer jármű támogatására elegendőek.

