Bejelentette a Covid-vakcinagyártó: oltóanyagot fejlesztenek az elszabadult halálos kór megfékezésére

A Moderna a CEPI járványügyi szervezettel közösen fejleszt potenciális vakcinát a Bundibugyo-vírus ellen, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány kórokozója - írja a Reuters.

A Moderna hétfőn jelentette be, hogy megállapodást kötött a Járványügyi Felkészültségi és Innovációs Koalícióval (CEPI) egy Bundibugyo-ebolavírus (BDBV) elleni vakcinajelölt kifejlesztésére. A megegyezés értelmében a magán- és állami szereplők, illetve civil szervezetek által támogatott alapítvány

akár 50 millió dollárt is biztosít a preklinikai fejlesztések és a korai klinikai vizsgálatok finanszírozására.

A CEPI más vakcinafejlesztéseket is támogat. Az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett és az indiai Serum Institute által gyártott oltóanyagra kezdetben 8,6 millió dollárt különítenek el, az International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) által fejlesztett vakcinát pedig 3,2 millió dollárral segítik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt héten javaslatot tett több kísérleti készítmény, köztük antitestek, vírusellenes szerek és vakcinák kiemelt alkalmazására a BDBV-fertőzés kezelésében és megelőzésében.

A CEPI-t hivatalosan 2017-ben indították útjára a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon. A szervezet kezdeti finanszírozói között szerepelt a Bill és Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome Trust, valamint India és Norvégia kormánya, később pedig az Európai Unió és az Egyesült Királyság is csatlakozott hozzá.

A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola felbukkanását a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén május 15-én jelentették be, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC), az Afrikai Unió egészségügyi szervezete vasárnapi összesítése szerint több mint 1100 ebolagyanús esetet vizsgálnak,

a kórban eddig 246-an haltak meg.

