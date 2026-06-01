Bekövetkezett, amire sokan vártak: megindul az emberszabású robotok tömeggyártása

Jensen Huang, az Nvidia társalapítója és vezérigazgatója a Computex színpadán jelentette be, hogy

az Anthropic, az OpenAI és a SpaceX is az új Vera processzor első nagyvállalati felhasználói között lesz.

A Vera az Nvidia első önálló, adatközponti felhasználásra szánt központi feldolgozóegysége (CPU-ja). Ez az egység közvetlenül az Intel Xeon, az AMD Epyc és az Amazon Graviton processzoraival versenyez. A chip tömeggyártása az idei év harmadik negyedévében indul.

Huang elmondása szerint a Vera az alapvető mesterségesintelligencia-feladatok során 1,8-szor gyorsabb, mint az x86-alapú Intel processzorok. Ez az első alkalom, hogy az Nvidia nyíltan teljesítmény-összehasonlítást vállal az iparági sztenderdnek számító x86-os architektúrával szemben. Az AI-adatközpontokban a hangsúly egyre inkább a modellek betanításáról (training) az inferenciára (következtetésre) és a kapcsolódó szolgáltatásokra tolódik.

Az Nvidia emellett bővítette DSX nevű, nyílt forráskódú szoftvercsomagját, amely az adatközponti rendszerek tervezését, telepítését és felügyeletét szolgálja. A vállalat szerint az új eszközök révén az energiafelhasználás lényegesen hatékonyabban kezelhető.

Ez a fejlesztés akár 40 százalékkal több Nvidia gyorsítóchip működtetését is lehetővé teszi azonos energiakeret mellett.

A cég új, csúcskategóriás munkaállomásokat is bejelentett. Az Nvidia DGX Station for Windows rendszereket a Dell és más partnerek az év negyedik negyedévétől kezdik forgalmazni. A gépek a Windowst használó vállalatok számára könnyítik meg az AI-szoftverek fejlesztését és telepítését.

A humanoid robotika területén az Nvidia a kínai Unitree vállalattal kötött együttműködést

tömeggyártásra kész humanoid robotok előállítására.

A közösen fejlesztett gép ötujjas kezekkel, valamint beépített chipekkel és szoftverekkel érkezik. A projekt fő célja, hogy a kutatóknak ne kelljen időt tölteniük az összeállítással és a finomhangolással, így a robot a dobozból kivéve azonnal használható legyen.

