Esés lett a vége a magyar tőzsdén
Kisebb eséssel fejezte be a napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek felemásan teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 1,7 százalékos pluszban, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot a legutolsó záróárfolyamához képest. Eközben az OTP árfolyama 1,6 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 2,2 százalékos mínuszban zárt a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedett, a másik feléé viszont esett. A legjobban a PannErgy teljesít, amelynek az árfolyama 4,4 százalékot emelkedett, a Rába papírjai viszont a lista végén álltak 4,4 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
