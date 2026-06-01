Fellendülés jöhet az amerikai lakáspiacon, dollármilliárdokat tett fel a fordulatra Warren Buffett cége

Portfolio X-Cycling Day Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az omahai székhelyű konglomerátum részvényenként 72,50 dollárt fizet készpénzben a Taylor Morrisonért. Ez az összeg 24 százalékos prémiumot jelent a cég május 29-i záróárfolyamához képest. Az adósságállományt is figyelembe véve a vállalat cégértéke mintegy 8,5 milliárd dollárra tehető.

Ez a tranzakció az egyik első jelentős stratégiai felvásárlás Greg Abel vezetése alatt,

aki 2026 elején vette át a vezérigazgatói posztot Warren Buffett-től. Az ügylet várhatóan 2026 második felében zárul le. A felvásárlás a Berkshire léptékéhez mérten visszafogottnak számít, mivel a társaság készpénzállománya megközelíti a 400 milliárd dollárt.

Abel a közleményben kiemelte, hogy egy kiváló vezetőcsapattal rendelkező, és magas színvonalú ügyfélélményt nyújtó, országos szintű lakásépítő céget szereznek meg. Hozzátette, hogy idővel a Berkshire hagyományos lakásépítési tevékenységeit egyetlen egységes platformon kívánják összevonni.

Ez a lépés arra utal, hogy a Berkshire az amerikai lakáspiaci kereslet élénkülésére számít. Bíznak a növekedésben annak ellenére is, hogy a magas jelzáloghitel-kamatok és a megfizethetőségi problémák az elmúlt években jelentősen visszafogták az ágazatot. Bill Stone, a Glenview Trust befektetési igazgatója és egyben Berkshire-részvényes szerint a cég arra számít, hogy a lakáspiaci ciklus hamarosan megfordul, mivel a piacon jelentős elhalasztott kereslet halmozódott fel.

Az új felvásárlás tovább bővíti a Berkshire amúgy is tekintélyes ingatlanpiaci portfólióját. A társaság tulajdonában van többek között a Clayton Homes nevű, előregyártott lakásokat készítő nagyvállalat, számos építőanyag-gyártó cég, valamint a Berkshire Hathaway HomeServices, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb lakóingatlan-közvetítő franchise-hálózata. A konglomerátum legutóbbi nagy üzletére tavaly októberben került sor, amikor 9,7 milliárd dollárért megvásárolták az Occidental Petroleum vegyi üzletágát, az OxyChemet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ