Fellendülés jöhet az amerikai lakáspiacon, dollármilliárdokat tett fel a fordulatra Warren Buffett cége

Az omahai székhelyű konglomerátum részvényenként 72,50 dollárt fizet készpénzben a Taylor Morrisonért. Ez az összeg 24 százalékos prémiumot jelent a cég május 29-i záróárfolyamához képest. Az adósságállományt is figyelembe véve a vállalat cégértéke mintegy 8,5 milliárd dollárra tehető.
Ez a tranzakció az egyik első jelentős stratégiai felvásárlás Greg Abel vezetése alatt,
aki 2026 elején vette át a vezérigazgatói posztot Warren Buffett-től. Az ügylet várhatóan 2026 második felében zárul le. A felvásárlás a Berkshire léptékéhez mérten visszafogottnak számít, mivel a társaság készpénzállománya megközelíti a 400 milliárd dollárt.
Abel a közleményben kiemelte, hogy egy kiváló vezetőcsapattal rendelkező, és magas színvonalú ügyfélélményt nyújtó, országos szintű lakásépítő céget szereznek meg. Hozzátette, hogy idővel a Berkshire hagyományos lakásépítési tevékenységeit egyetlen egységes platformon kívánják összevonni.
Ez a lépés arra utal, hogy a Berkshire az amerikai lakáspiaci kereslet élénkülésére számít. Bíznak a növekedésben annak ellenére is, hogy a magas jelzáloghitel-kamatok és a megfizethetőségi problémák az elmúlt években jelentősen visszafogták az ágazatot. Bill Stone, a Glenview Trust befektetési igazgatója és egyben Berkshire-részvényes szerint a cég arra számít, hogy a lakáspiaci ciklus hamarosan megfordul, mivel a piacon jelentős elhalasztott kereslet halmozódott fel.
Az új felvásárlás tovább bővíti a Berkshire amúgy is tekintélyes ingatlanpiaci portfólióját. A társaság tulajdonában van többek között a Clayton Homes nevű, előregyártott lakásokat készítő nagyvállalat, számos építőanyag-gyártó cég, valamint a Berkshire Hathaway HomeServices, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb lakóingatlan-közvetítő franchise-hálózata. A konglomerátum legutóbbi nagy üzletére tavaly októberben került sor, amikor 9,7 milliárd dollárért megvásárolták az Occidental Petroleum vegyi üzletágát, az OxyChemet.
