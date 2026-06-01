Felvásárlási ajánlat érkezhet az EasyJetre, kilőtt az árfolyam

A Castlelake pénteken hozta nyilvánosságra, hogy fontolgatja a vételi ajánlatot az EasyJetre. A befektetési cég korábban már

2,14 százalékos részesedést szerzett a vállalatban.

A brit vállalatfelvásárlási szabályok értelmében ez azt jelenti, hogy legalább részvényenként 403,23 pennys ajánlatot kell tennie, ami megegyezik a korábbi bekerülési árával.

A hírt követően ma reggel 11 százalékos pluszban kezdi a napot az EasyJet,

445 penny közelében.

A légitársaság részvényárfolyama a felvásárlási szándékot megelőzően idén több mint 20 százalékot esett a magas üzemanyagárak és a gyengülő utazási kereslet miatt.

Az EasyJet hétfőn kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat pénzügyi helyzete és nyereségkilátásai stabilak. Az igazgatótanács továbbra is töretlenül bízik a légitársaság stratégiájában. A társaság egyúttal rámutatott a lehetséges felvásárlás "megvalósíthatóságával" kapcsolatos bizonytalanságokra. Külön kiemelték a tranzakciót kísérő jelentős szabályozói, finanszírozási és egyéb végrehajtási kihívásokat.

A Castlelake és az EasyJet között eddig nem zajlottak tárgyalások. Maga a befektetési cég is jelezte, hogy nem biztos a végső ajánlattétel. A brit felvásárlási kódex értelmében a Castlelake-nek június 26-ig kell döntenie: vagy hivatalos vételi ajánlatot tesz, vagy eláll a szándékától.

A Castlelake nem ismeretlen szereplő a légiközlekedési ágazatban. Az elmúlt években az Air France-KLM-mel közösen vásárolta meg a skandináv SAS légitársaságot. Emellett finanszírozást nyújtott a Virgin Atlanticnak, a brazil Golnak, valamint a kolumbiai Avianca anyavállalatának, az Abra Groupnak is.

Az EasyJet legnagyobb részvényese jelenleg az alapító, Sztéliosz Hadzsi-Joánu családja, 15,3 százalékos tulajdonrésszel. A részvények mintegy 70 százalékát pedig intézményi befektetők birtokolják.

