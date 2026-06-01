Görögországban terjeszkedik az UBM Csoport

Idén május végére újabb mérföldkőhöz érkezett az UBM kazahsztáni beruházása, amellyel párhuzamosan a takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoport a görög piacra is beléphet. Ennek köszönhetően az UBM Csoportteljes gyártási kapacitása immár meghaladhatja az évi 1 millió tonnás szintet - áll a cég közleményében.

Az UBM tavaly augusztusban jelentette be, hogy beruházási megállapodást írt alá a KazFoodProducts csoporthoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel egy közös vállalat létrehozásáról, amely 25 millió dollár (mintegy 8 milliárd forint) értékű beruházással megépíti Kazahsztán legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemét.

„Kazahsztáni beruházásunk idén május végén újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: ottani partnerünkkel aláírt megállapodásunk eredményeképpen a KazFoodProducts csoport a premixüzemnek otthont adó 7 hektáros terület apportjával 30 százalékos tulajdonrészt szerzett a projektben. Ez stabil alapokra helyezi a vegyesvállalatot és a beruházás megvalósítását” - mondta Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.

A premixüzem kivitelezése várhatóan a következő hónapokban kezdődhet, így a Kazahsztán Almati régiójában felépülő gyárban a tervek szerint két éven belül megindulhat a termelés. A jelenleg zajló beruházás lezárását követően az UBM három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyár építését is célul tűzte ki a közép-ázsiai országban.

Az UBM az európai piacon is folytatja terjeszkedését: a cégcsoport idén jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat Görögország egyik legnagyobb takarmánygyártó cégének akvizíciójáról. A napokban aláírt megállapodás értelmében

az UBM megszerzi a görög EL.VI.Z. A.E. takarmánygyártó többségi, 65 százalékos részesedését,

míg a fennmaradó 35 százalék megvásárlására a tervek szerint három évvel később kerülhet sor.

Az EL.VI.Z. a görög piacon a meghatározó szereplők közé tartozik, több gyártóegységgel és széles termékportfólióval. Az EL.VI.Z. két, együttesen 250 ezer tonna gyártókapacitással rendelkező üzemet működtet Észak-Görögországban, Plathy és Xanthi mellett, amelyek többek között baromfi-, sertés- és kérődzőtakarmányokat gyártanak. Az akvizíciót követően az UBM elindítja a gyárak hatékonyságnövelését és technológiai modernizációját a helyi piacra optimalizált termékfejlesztés érdekében. Az UBM görög leányvállalata elsősorban a görög piacot, másodsorban a délkelet-európai régiót szolgálja ki: a célpiacok között a Balkán, a kelet-mediterrán térség és részben a közel-keleti országok is szerepelnek. A piacvezető hazai takarmánygyártó eddigi, összesen mintegy 780 ezer tonnás kapacitása a görög akvizíciónak köszönhetően átlépi az egymillió tonnás gyártási képességet.

„A görögországi piacralépés jól illeszkedik az UBM stratégiájába, amelynek egyik alapvetése a földrajzi diverzifikáció és a növekedési lehetőségek keresése a régión túl is. Görögország egy olyan kapu, amely egyszerre biztosít stabil belföldi piacot és hozzáférést több gyorsan fejlődő exportpiac, így például a nyugat-balkáni országok felé, de nem szabad elfelejteni azokat a potenciális célpiacokat sem, amelyek Görögországból tengeri úton könnyen elérhetőek” - mondta az UBM Csoport vezérigazgatója. „A hosszabb távú növekedés szempontjából a délkelet-európai és kelet-mediterrán régió ellátása, valamint a hatékonyság és technológiai színvonal javítása kínál valódi lehetőséget az UBM számára” - húzta alá Horváth Péter.

