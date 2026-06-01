  • Megjelenítés
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Üzlet

Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Egyre több exportáló vállalat panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam már fenntarthatatlan számukra, a magyar deviza túl sokat erősödött, ami felemészti a profitjukat. Ez elsősorban a jelentős exportpiaccal bíró kis- és közepes vállalatokat érintheti, nekik ugyanis túl drága és körülményes lehet lefedezni a devizakitettségüket. A nagyobb cégek esetében inkább arról van szó, hogy az utóbbi évek forintgyengülése miatt elkényelmesedhettek, nem számítottak a magyar deviza jelentős erősödésére, ezért állnak most komoly fedezetlen devizakitettséggel. Ebben persze a gazdaságpolitikának is volt szerepe, mely még bátorította is a vállalkozásokat, hogy a forint fokozatos gyengülésére spekuláljanak, és ezzel javítsák versenyképességüket.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Kinek és miért fáj a túl erős forint?

Az utóbbi hónapokban érezhetően erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, az év eleje óta az euró-forint már több mint 6%-kal, a dollár-forint pedig bő 5%-kal került lejjebb. Ha pedig ehhez hozzáadjuk a tavaly kezdődött forinterősödést, akkor

egy év alatt már több mint 10 százalékkal lett olcsóbb az euró.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ennek valószínűleg a többség örül, hiszen az áprilisi parlamenti választások óta a megelőlegezett piaci bizalmat jelzi az új kormány felé az erősödés. Vannak azonban a magyar gazdaságnak olyan szereplői, akik nem boldogok most. Egy múlt heti üzleti fórumon Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója nemrég egy üzleti fórumonazt mondta, hogy ők 393-as euróárfolyammal tervezték a 2026-os üzleti évet, így a forinterősödés gyakorlatilag elviszi a profitjukat.

Szerinte a jelenlegi árfolyam hosszútávon fenntarthatatlan az exportáló cégek számára, sokat segítene, ha korrigálna a forint az elmúlt időszak erősödése után.

Még több Üzlet

Vége az árengedménynek: drágulnak az elektromos autók

A kormány nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár bővítését

Brutális utcai harc tört ki Budapesten: egymást verik a PSG és az Arsenal szurkolói - Videó

Az árfolyam elsősorban azoknak a vállalatoknak okoz problémát, melyek bevételük jelentős részét devizában realizálják exporton keresztül, viszont a kiadásaik forintban keletkeznek. Nekik ugyanis a mostani árfolyamerősödés kifejezetten fájdalmas lehet. Például, ha egy cégnek van egymillió eurónyi export árbevétele, akkor nem mindegy, hogy azért 390 millió, vagy csak 360 millió forintot kap, főleg akkor, ha a beszállítóit és a dolgozóit nagyrészt forintban kell kifizetnie a nap végén.

A legnagyobb bajban azok a kis- és közepes vállalkozások lehetnek, melyeknek viszonylag alacsony az exportbevételük, nekik ugyanis ki kell gazdálkodniuk a fedezeti ügyletek árát is. A nagyobb vállalatoknál teljesen bevett gyakorlat egy treasury vezető alkalmazása, aki ezeket a kockázatokat kezeli.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?

Vannak megoldások akár több évre is

Mit tehetnek a cégek az árfolyamkockázat lefedezése érdekében? Erre ma már viszonylag széleskörű eszköztár áll rendelkezésre, nagyobb vállalatoknál erre tartanak pénzügyi vezetőt vagy treasury osztályt.

Az árfolyamfedezés fontosabb lehetőségei:

  • Határidős deviza adásvételi ügylet (forward) a leggyakoribb, ezzel a módszerrel a jövőbeli devizabevételek vagy kiadások árfolyamát már előre rögzítik. Vagyis úgy tervezik meg az üzleti évet, hogy a kalkulált árfolyamot egyben rögzítik is. A cég gyakorlatilag megbecsüli az egész éves devizabevételét, amit egy meghatározott árfolyamon vált forintra. Ezzel a devizakockázatot teljesen ki tudja kerülni, cserébe az esetleges forintgyengülésből sem profitál.
  • Átlagforward ügyletek esetében nem egy meghatározott időpontban, egyösszegben váltja át a devizabevételét a cég, hanem több jövőbeli átváltási időpontot is meghatároznak, melyek átlagárfolyamát határozzák meg előre. Ez valamivel rugalmasabb, mint a sima határidős ügylet, hiszen az árfolyam alakulása függvényében a cég tud azzal „játszani”, mikor mennyi devizát vált át és milyen árfolyamon. Emellett ezzel a módszerrel lehet kezelni a likviditási kérdéseket is, folyamatosan tud devizabevételt forintra konvertálni, nem csak az üzleti év végén egyösszegben.
  • Opciós ügyletek esetében az érintett cégek jogot (de nem kötelezettséget) vásárolnak, hogy egy előre meghatározott árfolyamon devizát adjanak el. Ez a legrugalmasabb, de egyben a legköltségesebb fedezési megoldás a piacon.

Vagyis lenne lehetőség kikerülni a devizakockázatot, legfeljebb az lehet a kérdés, milyen időtávra tudnak ilyen ügyleteket kötni a vállalatok. Azt ugyanis senki sem szeretné, ha az üzleti év kellős közepén a „nyakába szakadna” a forint addigi teljes erősödése. De ettől sem kell tartani, hiszen

ma már teljesen bevett gyakorlat az egyéves forward vagy opciós ügylet, a nagyobb exportáló cégek pedig akár több évre előre is rögzíteni tudják az árfolyamot.

Így egy teljes üzleti évre lehet tervezni egy előre kiszámítható árfolyammal, így nehezen érhető azoknak a vállalatoknak a panasza, akik most a váratlanul erős forint miatt kongatják a vészharangokat.

A devizakitettség fedezésével egy adott üzleti éven belül a vállalatok tudják simítani a kockázatukat, azonban, ha a forint tartósan erősödik, akkor az export versenyképesség romlása előbb-utóbb megjelenik náluk, hiszen a következő üzleti évet már erősebb árfolyammal kell tervezniük. Kérdés, hogy van-e olyan tényező a cégeknél, ami tudja kompenzálni a tartósan erősebb forintárfolyam negatív hatását, tehát például tudják-e csökkenteni a munkaerőköltségeiket, hatékonyabbá tudnak-e válni vagy tudják-e növelni a piaci részesedésüket.

Elkényelmesedtek a magyar cégek?

Tehát nem arról van szó, hogy a cégeknek ne lennének eszközeik a forinterősödés kezelésére, és kénytelenek lennének tétlenül nézni a devizapiaci folyamatokat. De akkor mi a problémájuk? Az igazság talán Lakatos Péter szavai mögött van, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a már említett üzleti fórumon némileg önkritikusan bevallotta:

Az elmúlt években sokkal több pénzt kerestünk, mint amennyire jók voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltunk jók, de sokan elkényelmesedtek.

Vagyis a magyar cégek egy jelentős része az utóbbi években annyira hozzászokott a forint fokozatos gyengüléséhez, hogy azt már természetesnek vette. Sok esetben akár az üzleti tervekbe is beépülhetett az árfolyam, mint a marzs növekedését erősítő tényező, a forintgyengülésből fakadó nyereség profitként jelent meg a cégeknél.

Egyrészt ez a profit most nem csak eltűnt, hanem átfordult veszteségbe, másrészt a folyamatos forintgyengülés miatt a vállalatok többsége nem fedezte a devizakitettségeit, azzal ugyanis lemondott volna erről az „extra profitról”. Ők most próbálnak észbe kapni és alkalmazkodni az új rendszerhez, amiben már nem lesz magától értetődő, hogy a forintnak évről évre gyengülnie kell. Ez az alkalmazkodási folyamat pedig hosszú lesz és sok esetben átmeneti fájdalommal jár majd.

Az utóbbi harminc évben 1996 óta a forint átlagosan 2,5%-kal gyengült évente, ha ebből kivesszük az idei és a tavalyi erősödést, akkor 1996-2004 között 3,1%-os volt a magyar deviza átlagos gyengülése évente. A grafikonon az is látszik, hogy

az év eleje óta látott forinterősödéssel a hazai fizetőeszköz jó úton jár az elmúlt harminc év legjobb teljesítménye felé.

Ez azért fontos, hogy megállapíthassuk, jogos volt-e a cégvezetőknek az a várakozása, hogy évről évre forintgyengülést vártak, illetve mennyire nevezhető merésznek az a viselkedés, hogy nem fedezték a devizakitettségüket. Egészen 2024-ig azt lehet mondani, hogy indokolható volt a fenti viselkedés, de a fordulat már 2022 ősze után megtörtént, amikor az energiaárak elszállása az árfolyamválság küszöbére lökte Magyarországot és rekordszintre emelkedett az euró jegyzése. Ott kezdett megváltozni a gazdaságpolitika viszonyulása az árfolyamhoz, már nem volt cél a forint gyengítése.

Éppen ezért nem lehet csak a cégvezetőket kárhoztatni azért, mert nem készültek fel a számukra esetlegesen kedvezőtlen árfolyammozgások kivédésére. Egyrészt a gazdaságpolitika arra szocializálta őket évtizedekig, hogy a forint gyengülésére számítsanak, ez volt az exportvezérelt gazdaságpolitikai modell egyik eszköze. Másrészt 2010 után az egyre kiszámíthatatlanabbá váló lépések, a különadók, a visszamenőleges jogszabályalkotás mind arra sarkallták a cégeket, hogy a forintgyengülést beépítsék üzleti terveikbe, az ezen elért nyereség ugyanis kompenzálta a fenti negatív tényezőket. Ráadásul mivel a vállalatok nagy többsége nem fedezte a devizakitettségét, ezért aki esetleg felelősen szeretett volna működni, az komoly versenyhátrányba került a piacon, mivel lemondott volna a forintgyengülés pozitív hatásairól és fizethette volna a fedezeti ügyletek költségét.

Így összességében az elmúlt évtizedek magyar gazdaságpolitikája legalább annyira felelős a most kialakult helyzetért, mint a vállalkozók elkényelmesedése.

De nézzük meg, milyen helyzetből futottunk neki a 2026-os évnek! Tavaly már több mint 6,5%-kal erősödött a forint az euróval szemben, ami 2012 óta a legjobb éves teljesítmény volt a magyar devizától. Ennek oka részben a magas kamat miatti carry trade, illetve a Tisza Párt esetleges választási győzelmébe vetett piaci bizalom voltak.

2025 végén már voltak olyan elemzői előrejelzések, melyek a Tisza Párt győzelme esetére 360-as eurót vetítettek előre, míg a másik véglet a 390 volt az elemzésekben, így nem lehet azt mondani, hogy teljesen váratlan lett volna a forinterősödés. Ebben a környezetben a cégvezetőknek mérlegelni kellett volna ezeket a kockázatokat, számolni azzal, hogy egy szoros választási eredmény alakulhat ki tavasszal, ami akár a forint jelentős erősödését is hozhatja.

Kapcsolódó cikkünk

Éveket várhatunk még a magyar euróra, de mi lesz addig a forinttal?

Nemrég még csak suttogva mertünk beszélni a Tisza-betről, most látjuk, mi lett a vége

Lehet még egyszer ilyen jó éve a forintnak? Tényleg áprilisban dől el a magyar deviza sorsa?

Vagyis nagyjából 25 évig teljesen indokolt volt a magyar cégek viselkedése, viszont

legkésőbb a tavalyi forinterősödéskor fel kellett volna ismerniük a devizapiaci folyamatok alakulásának kockázatát és annak megfelelően tervezni az idei évet.

Ha így folytatódik, akkor 2026 lehet az az év, amikor a magyar gazdaságpolitika után a magyar vállalatvezetők fejében is végbe megy a fordulat, hogy nem biztos, hogy jó stratégia a forint folyamatos leértékelődésére számítani és azt beépíteni az üzleti tervekbe. Ehhez persze szükség lenne egy kiszámíthatóbb, vállalkozóbarátabb kormányzati hozzáállásra is, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy az árfolyamnyereség nélkül is versenyképesek lehessenek a hazai cégek. A fordulat rövidtávon sokaknak okoz majd fájdalmat, de elvezethet egy tudatosabb devizafedezési üzleti modellhez.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt a lemondásról Sulyok Tamás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek
Brutális utcai harc tört ki Budapesten: egymást verik a PSG és az Arsenal szurkolói - Videó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility