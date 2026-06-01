Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?

Egyre több exportáló vállalat panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam már fenntarthatatlan számukra, a magyar deviza túl sokat erősödött, ami felemészti a profitjukat. Ez elsősorban a jelentős exportpiaccal bíró kis- és közepes vállalatokat érintheti, nekik ugyanis túl drága és körülményes lehet lefedezni a devizakitettségüket. A nagyobb cégek esetében inkább arról van szó, hogy az utóbbi évek forintgyengülése miatt elkényelmesedhettek, nem számítottak a magyar deviza jelentős erősödésére, ezért állnak most komoly fedezetlen devizakitettséggel. Ebben persze a gazdaságpolitikának is volt szerepe, mely még bátorította is a vállalkozásokat, hogy a forint fokozatos gyengülésére spekuláljanak, és ezzel javítsák versenyképességüket.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Kinek és miért fáj a túl erős forint?

Az utóbbi hónapokban érezhetően erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, az év eleje óta az euró-forint már több mint 6%-kal, a dollár-forint pedig bő 5%-kal került lejjebb. Ha pedig ehhez hozzáadjuk a tavaly kezdődött forinterősödést, akkor

egy év alatt már több mint 10 százalékkal lett olcsóbb az euró.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ennek valószínűleg a többség örül, hiszen az áprilisi parlamenti választások óta a megelőlegezett piaci bizalmat jelzi az új kormány felé az erősödés. Vannak azonban a magyar gazdaságnak olyan szereplői, akik nem boldogok most. Egy múlt heti üzleti fórumon Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója nemrég egy üzleti fórumonazt mondta, hogy ők 393-as euróárfolyammal tervezték a 2026-os üzleti évet, így a forinterősödés gyakorlatilag elviszi a profitjukat.

Szerinte a jelenlegi árfolyam hosszútávon fenntarthatatlan az exportáló cégek számára, sokat segítene, ha korrigálna a forint az elmúlt időszak erősödése után.

Az árfolyam elsősorban azoknak a vállalatoknak okoz problémát, melyek bevételük jelentős részét devizában realizálják exporton keresztül, viszont a kiadásaik forintban keletkeznek. Nekik ugyanis a mostani árfolyamerősödés kifejezetten fájdalmas lehet. Például, ha egy cégnek van egymillió eurónyi export árbevétele, akkor nem mindegy, hogy azért 390 millió, vagy csak 360 millió forintot kap, főleg akkor, ha a beszállítóit és a dolgozóit nagyrészt forintban kell kifizetnie a nap végén.

A legnagyobb bajban azok a kis- és közepes vállalkozások lehetnek, melyeknek viszonylag alacsony az exportbevételük, nekik ugyanis ki kell gazdálkodniuk a fedezeti ügyletek árát is. A nagyobb vállalatoknál teljesen bevett gyakorlat egy treasury vezető alkalmazása, aki ezeket a kockázatokat kezeli.

Vannak megoldások akár több évre is

Mit tehetnek a cégek az árfolyamkockázat lefedezése érdekében? Erre ma már viszonylag széleskörű eszköztár áll rendelkezésre, nagyobb vállalatoknál erre tartanak pénzügyi vezetőt vagy treasury osztályt.

Az árfolyamfedezés fontosabb lehetőségei:

Határidős deviza adásvételi ügylet (forward) a leggyakoribb, ezzel a módszerrel a jövőbeli devizabevételek vagy kiadások árfolyamát már előre rögzítik. Vagyis úgy tervezik meg az üzleti évet, hogy a kalkulált árfolyamot egyben rögzítik is. A cég gyakorlatilag megbecsüli az egész éves devizabevételét, amit egy meghatározott árfolyamon vált forintra. Ezzel a devizakockázatot teljesen ki tudja kerülni, cserébe az esetleges forintgyengülésből sem profitál.

a leggyakoribb, ezzel a módszerrel a jövőbeli devizabevételek vagy kiadások árfolyamát már előre rögzítik. Vagyis úgy tervezik meg az üzleti évet, hogy a kalkulált árfolyamot egyben rögzítik is. A cég gyakorlatilag megbecsüli az egész éves devizabevételét, amit egy meghatározott árfolyamon vált forintra. Ezzel a devizakockázatot teljesen ki tudja kerülni, cserébe az esetleges forintgyengülésből sem profitál. Átlagforward ügyletek esetében nem egy meghatározott időpontban, egyösszegben váltja át a devizabevételét a cég, hanem több jövőbeli átváltási időpontot is meghatároznak, melyek átlagárfolyamát határozzák meg előre. Ez valamivel rugalmasabb, mint a sima határidős ügylet, hiszen az árfolyam alakulása függvényében a cég tud azzal „játszani”, mikor mennyi devizát vált át és milyen árfolyamon. Emellett ezzel a módszerrel lehet kezelni a likviditási kérdéseket is, folyamatosan tud devizabevételt forintra konvertálni, nem csak az üzleti év végén egyösszegben.

esetében nem egy meghatározott időpontban, egyösszegben váltja át a devizabevételét a cég, hanem több jövőbeli átváltási időpontot is meghatároznak, melyek átlagárfolyamát határozzák meg előre. Ez valamivel rugalmasabb, mint a sima határidős ügylet, hiszen az árfolyam alakulása függvényében a cég tud azzal „játszani”, mikor mennyi devizát vált át és milyen árfolyamon. Emellett ezzel a módszerrel lehet kezelni a likviditási kérdéseket is, folyamatosan tud devizabevételt forintra konvertálni, nem csak az üzleti év végén egyösszegben. Opciós ügyletek esetében az érintett cégek jogot (de nem kötelezettséget) vásárolnak, hogy egy előre meghatározott árfolyamon devizát adjanak el. Ez a legrugalmasabb, de egyben a legköltségesebb fedezési megoldás a piacon.

Vagyis lenne lehetőség kikerülni a devizakockázatot, legfeljebb az lehet a kérdés, milyen időtávra tudnak ilyen ügyleteket kötni a vállalatok. Azt ugyanis senki sem szeretné, ha az üzleti év kellős közepén a „nyakába szakadna” a forint addigi teljes erősödése. De ettől sem kell tartani, hiszen

ma már teljesen bevett gyakorlat az egyéves forward vagy opciós ügylet, a nagyobb exportáló cégek pedig akár több évre előre is rögzíteni tudják az árfolyamot.

Így egy teljes üzleti évre lehet tervezni egy előre kiszámítható árfolyammal, így nehezen érhető azoknak a vállalatoknak a panasza, akik most a váratlanul erős forint miatt kongatják a vészharangokat.

A devizakitettség fedezésével egy adott üzleti éven belül a vállalatok tudják simítani a kockázatukat, azonban, ha a forint tartósan erősödik, akkor az export versenyképesség romlása előbb-utóbb megjelenik náluk, hiszen a következő üzleti évet már erősebb árfolyammal kell tervezniük. Kérdés, hogy van-e olyan tényező a cégeknél, ami tudja kompenzálni a tartósan erősebb forintárfolyam negatív hatását, tehát például tudják-e csökkenteni a munkaerőköltségeiket, hatékonyabbá tudnak-e válni vagy tudják-e növelni a piaci részesedésüket.

Elkényelmesedtek a magyar cégek?

Tehát nem arról van szó, hogy a cégeknek ne lennének eszközeik a forinterősödés kezelésére, és kénytelenek lennének tétlenül nézni a devizapiaci folyamatokat. De akkor mi a problémájuk? Az igazság talán Lakatos Péter szavai mögött van, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a már említett üzleti fórumon némileg önkritikusan bevallotta:

Az elmúlt években sokkal több pénzt kerestünk, mint amennyire jók voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltunk jók, de sokan elkényelmesedtek.

Vagyis a magyar cégek egy jelentős része az utóbbi években annyira hozzászokott a forint fokozatos gyengüléséhez, hogy azt már természetesnek vette. Sok esetben akár az üzleti tervekbe is beépülhetett az árfolyam, mint a marzs növekedését erősítő tényező, a forintgyengülésből fakadó nyereség profitként jelent meg a cégeknél.

Egyrészt ez a profit most nem csak eltűnt, hanem átfordult veszteségbe, másrészt a folyamatos forintgyengülés miatt a vállalatok többsége nem fedezte a devizakitettségeit, azzal ugyanis lemondott volna erről az „extra profitról”. Ők most próbálnak észbe kapni és alkalmazkodni az új rendszerhez, amiben már nem lesz magától értetődő, hogy a forintnak évről évre gyengülnie kell. Ez az alkalmazkodási folyamat pedig hosszú lesz és sok esetben átmeneti fájdalommal jár majd.

Az utóbbi harminc évben 1996 óta a forint átlagosan 2,5%-kal gyengült évente, ha ebből kivesszük az idei és a tavalyi erősödést, akkor 1996-2004 között 3,1%-os volt a magyar deviza átlagos gyengülése évente. A grafikonon az is látszik, hogy

az év eleje óta látott forinterősödéssel a hazai fizetőeszköz jó úton jár az elmúlt harminc év legjobb teljesítménye felé.

Ez azért fontos, hogy megállapíthassuk, jogos volt-e a cégvezetőknek az a várakozása, hogy évről évre forintgyengülést vártak, illetve mennyire nevezhető merésznek az a viselkedés, hogy nem fedezték a devizakitettségüket. Egészen 2024-ig azt lehet mondani, hogy indokolható volt a fenti viselkedés, de a fordulat már 2022 ősze után megtörtént, amikor az energiaárak elszállása az árfolyamválság küszöbére lökte Magyarországot és rekordszintre emelkedett az euró jegyzése. Ott kezdett megváltozni a gazdaságpolitika viszonyulása az árfolyamhoz, már nem volt cél a forint gyengítése.

Éppen ezért nem lehet csak a cégvezetőket kárhoztatni azért, mert nem készültek fel a számukra esetlegesen kedvezőtlen árfolyammozgások kivédésére. Egyrészt a gazdaságpolitika arra szocializálta őket évtizedekig, hogy a forint gyengülésére számítsanak, ez volt az exportvezérelt gazdaságpolitikai modell egyik eszköze. Másrészt 2010 után az egyre kiszámíthatatlanabbá váló lépések, a különadók, a visszamenőleges jogszabályalkotás mind arra sarkallták a cégeket, hogy a forintgyengülést beépítsék üzleti terveikbe, az ezen elért nyereség ugyanis kompenzálta a fenti negatív tényezőket. Ráadásul mivel a vállalatok nagy többsége nem fedezte a devizakitettségét, ezért aki esetleg felelősen szeretett volna működni, az komoly versenyhátrányba került a piacon, mivel lemondott volna a forintgyengülés pozitív hatásairól és fizethette volna a fedezeti ügyletek költségét.

Így összességében az elmúlt évtizedek magyar gazdaságpolitikája legalább annyira felelős a most kialakult helyzetért, mint a vállalkozók elkényelmesedése.

De nézzük meg, milyen helyzetből futottunk neki a 2026-os évnek! Tavaly már több mint 6,5%-kal erősödött a forint az euróval szemben, ami 2012 óta a legjobb éves teljesítmény volt a magyar devizától. Ennek oka részben a magas kamat miatti carry trade, illetve a Tisza Párt esetleges választási győzelmébe vetett piaci bizalom voltak.

2025 végén már voltak olyan elemzői előrejelzések, melyek a Tisza Párt győzelme esetére 360-as eurót vetítettek előre, míg a másik véglet a 390 volt az elemzésekben, így nem lehet azt mondani, hogy teljesen váratlan lett volna a forinterősödés. Ebben a környezetben a cégvezetőknek mérlegelni kellett volna ezeket a kockázatokat, számolni azzal, hogy egy szoros választási eredmény alakulhat ki tavasszal, ami akár a forint jelentős erősödését is hozhatja.

Vagyis nagyjából 25 évig teljesen indokolt volt a magyar cégek viselkedése, viszont

legkésőbb a tavalyi forinterősödéskor fel kellett volna ismerniük a devizapiaci folyamatok alakulásának kockázatát és annak megfelelően tervezni az idei évet.

Ha így folytatódik, akkor 2026 lehet az az év, amikor a magyar gazdaságpolitika után a magyar vállalatvezetők fejében is végbe megy a fordulat, hogy nem biztos, hogy jó stratégia a forint folyamatos leértékelődésére számítani és azt beépíteni az üzleti tervekbe. Ehhez persze szükség lenne egy kiszámíthatóbb, vállalkozóbarátabb kormányzati hozzáállásra is, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy az árfolyamnyereség nélkül is versenyképesek lehessenek a hazai cégek. A fordulat rövidtávon sokaknak okoz majd fájdalmat, de elvezethet egy tudatosabb devizafedezési üzleti modellhez.

Címlapkép forrása: Shutterstock