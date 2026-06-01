Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?

Kinek és miért fáj a túl erős forint?
Az utóbbi hónapokban érezhetően erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, az év eleje óta az euró-forint már több mint 6%-kal, a dollár-forint pedig bő 5%-kal került lejjebb. Ha pedig ehhez hozzáadjuk a tavaly kezdődött forinterősödést, akkor
egy év alatt már több mint 10 százalékkal lett olcsóbb az euró.
Ennek valószínűleg a többség örül, hiszen az áprilisi parlamenti választások óta a megelőlegezett piaci bizalmat jelzi az új kormány felé az erősödés. Vannak azonban a magyar gazdaságnak olyan szereplői, akik nem boldogok most. Egy múlt heti üzleti fórumon Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója nemrég egy üzleti fórumonazt mondta, hogy ők 393-as euróárfolyammal tervezték a 2026-os üzleti évet, így a forinterősödés gyakorlatilag elviszi a profitjukat.
Szerinte a jelenlegi árfolyam hosszútávon fenntarthatatlan az exportáló cégek számára, sokat segítene, ha korrigálna a forint az elmúlt időszak erősödése után.
Az árfolyam elsősorban azoknak a vállalatoknak okoz problémát, melyek bevételük jelentős részét devizában realizálják exporton keresztül, viszont a kiadásaik forintban keletkeznek. Nekik ugyanis a mostani árfolyamerősödés kifejezetten fájdalmas lehet. Például, ha egy cégnek van egymillió eurónyi export árbevétele, akkor nem mindegy, hogy azért 390 millió, vagy csak 360 millió forintot kap, főleg akkor, ha a beszállítóit és a dolgozóit nagyrészt forintban kell kifizetnie a nap végén.
A legnagyobb bajban azok a kis- és közepes vállalkozások lehetnek, melyeknek viszonylag alacsony az exportbevételük, nekik ugyanis ki kell gazdálkodniuk a fedezeti ügyletek árát is. A nagyobb vállalatoknál teljesen bevett gyakorlat egy treasury vezető alkalmazása, aki ezeket a kockázatokat kezeli.
Vannak megoldások akár több évre is
Mit tehetnek a cégek az árfolyamkockázat lefedezése érdekében? Erre ma már viszonylag széleskörű eszköztár áll rendelkezésre, nagyobb vállalatoknál erre tartanak pénzügyi vezetőt vagy treasury osztályt.
Az árfolyamfedezés fontosabb lehetőségei:
- Határidős deviza adásvételi ügylet (forward) a leggyakoribb, ezzel a módszerrel a jövőbeli devizabevételek vagy kiadások árfolyamát már előre rögzítik. Vagyis úgy tervezik meg az üzleti évet, hogy a kalkulált árfolyamot egyben rögzítik is. A cég gyakorlatilag megbecsüli az egész éves devizabevételét, amit egy meghatározott árfolyamon vált forintra. Ezzel a devizakockázatot teljesen ki tudja kerülni, cserébe az esetleges forintgyengülésből sem profitál.
- Átlagforward ügyletek esetében nem egy meghatározott időpontban, egyösszegben váltja át a devizabevételét a cég, hanem több jövőbeli átváltási időpontot is meghatároznak, melyek átlagárfolyamát határozzák meg előre. Ez valamivel rugalmasabb, mint a sima határidős ügylet, hiszen az árfolyam alakulása függvényében a cég tud azzal „játszani”, mikor mennyi devizát vált át és milyen árfolyamon. Emellett ezzel a módszerrel lehet kezelni a likviditási kérdéseket is, folyamatosan tud devizabevételt forintra konvertálni, nem csak az üzleti év végén egyösszegben.
- Opciós ügyletek esetében az érintett cégek jogot (de nem kötelezettséget) vásárolnak, hogy egy előre meghatározott árfolyamon devizát adjanak el. Ez a legrugalmasabb, de egyben a legköltségesebb fedezési megoldás a piacon.
Vagyis lenne lehetőség kikerülni a devizakockázatot, legfeljebb az lehet a kérdés, milyen időtávra tudnak ilyen ügyleteket kötni a vállalatok. Azt ugyanis senki sem szeretné, ha az üzleti év kellős közepén a „nyakába szakadna” a forint addigi teljes erősödése. De ettől sem kell tartani, hiszen
ma már teljesen bevett gyakorlat az egyéves forward vagy opciós ügylet, a nagyobb exportáló cégek pedig akár több évre előre is rögzíteni tudják az árfolyamot.
Így egy teljes üzleti évre lehet tervezni egy előre kiszámítható árfolyammal, így nehezen érhető azoknak a vállalatoknak a panasza, akik most a váratlanul erős forint miatt kongatják a vészharangokat.
A devizakitettség fedezésével egy adott üzleti éven belül a vállalatok tudják simítani a kockázatukat, azonban, ha a forint tartósan erősödik, akkor az export versenyképesség romlása előbb-utóbb megjelenik náluk, hiszen a következő üzleti évet már erősebb árfolyammal kell tervezniük. Kérdés, hogy van-e olyan tényező a cégeknél, ami tudja kompenzálni a tartósan erősebb forintárfolyam negatív hatását, tehát például tudják-e csökkenteni a munkaerőköltségeiket, hatékonyabbá tudnak-e válni vagy tudják-e növelni a piaci részesedésüket.
Elkényelmesedtek a magyar cégek?
Tehát nem arról van szó, hogy a cégeknek ne lennének eszközeik a forinterősödés kezelésére, és kénytelenek lennének tétlenül nézni a devizapiaci folyamatokat. De akkor mi a problémájuk? Az igazság talán Lakatos Péter szavai mögött van, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója a már említett üzleti fórumon némileg önkritikusan bevallotta:
Az elmúlt években sokkal több pénzt kerestünk, mint amennyire jók voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltunk jók, de sokan elkényelmesedtek.
Vagyis a magyar cégek egy jelentős része az utóbbi években annyira hozzászokott a forint fokozatos gyengüléséhez, hogy azt már természetesnek vette. Sok esetben akár az üzleti tervekbe is beépülhetett az árfolyam, mint a marzs növekedését erősítő tényező, a forintgyengülésből fakadó nyereség profitként jelent meg a cégeknél.
Egyrészt ez a profit most nem csak eltűnt, hanem átfordult veszteségbe, másrészt a folyamatos forintgyengülés miatt a vállalatok többsége nem fedezte a devizakitettségeit, azzal ugyanis lemondott volna erről az „extra profitról”. Ők most próbálnak észbe kapni és alkalmazkodni az új rendszerhez, amiben már nem lesz magától értetődő, hogy a forintnak évről évre gyengülnie kell. Ez az alkalmazkodási folyamat pedig hosszú lesz és sok esetben átmeneti fájdalommal jár majd.
Az utóbbi harminc évben 1996 óta a forint átlagosan 2,5%-kal gyengült évente, ha ebből kivesszük az idei és a tavalyi erősödést, akkor 1996-2004 között 3,1%-os volt a magyar deviza átlagos gyengülése évente. A grafikonon az is látszik, hogy
az év eleje óta látott forinterősödéssel a hazai fizetőeszköz jó úton jár az elmúlt harminc év legjobb teljesítménye felé.
Ez azért fontos, hogy megállapíthassuk, jogos volt-e a cégvezetőknek az a várakozása, hogy évről évre forintgyengülést vártak, illetve mennyire nevezhető merésznek az a viselkedés, hogy nem fedezték a devizakitettségüket. Egészen 2024-ig azt lehet mondani, hogy indokolható volt a fenti viselkedés, de a fordulat már 2022 ősze után megtörtént, amikor az energiaárak elszállása az árfolyamválság küszöbére lökte Magyarországot és rekordszintre emelkedett az euró jegyzése. Ott kezdett megváltozni a gazdaságpolitika viszonyulása az árfolyamhoz, már nem volt cél a forint gyengítése.
Éppen ezért nem lehet csak a cégvezetőket kárhoztatni azért, mert nem készültek fel a számukra esetlegesen kedvezőtlen árfolyammozgások kivédésére. Egyrészt a gazdaságpolitika arra szocializálta őket évtizedekig, hogy a forint gyengülésére számítsanak, ez volt az exportvezérelt gazdaságpolitikai modell egyik eszköze. Másrészt 2010 után az egyre kiszámíthatatlanabbá váló lépések, a különadók, a visszamenőleges jogszabályalkotás mind arra sarkallták a cégeket, hogy a forintgyengülést beépítsék üzleti terveikbe, az ezen elért nyereség ugyanis kompenzálta a fenti negatív tényezőket. Ráadásul mivel a vállalatok nagy többsége nem fedezte a devizakitettségét, ezért aki esetleg felelősen szeretett volna működni, az komoly versenyhátrányba került a piacon, mivel lemondott volna a forintgyengülés pozitív hatásairól és fizethette volna a fedezeti ügyletek költségét.
Így összességében az elmúlt évtizedek magyar gazdaságpolitikája legalább annyira felelős a most kialakult helyzetért, mint a vállalkozók elkényelmesedése.
De nézzük meg, milyen helyzetből futottunk neki a 2026-os évnek! Tavaly már több mint 6,5%-kal erősödött a forint az euróval szemben, ami 2012 óta a legjobb éves teljesítmény volt a magyar devizától. Ennek oka részben a magas kamat miatti carry trade, illetve a Tisza Párt esetleges választási győzelmébe vetett piaci bizalom voltak.
2025 végén már voltak olyan elemzői előrejelzések, melyek a Tisza Párt győzelme esetére 360-as eurót vetítettek előre, míg a másik véglet a 390 volt az elemzésekben, így nem lehet azt mondani, hogy teljesen váratlan lett volna a forinterősödés. Ebben a környezetben a cégvezetőknek mérlegelni kellett volna ezeket a kockázatokat, számolni azzal, hogy egy szoros választási eredmény alakulhat ki tavasszal, ami akár a forint jelentős erősödését is hozhatja.
Vagyis nagyjából 25 évig teljesen indokolt volt a magyar cégek viselkedése, viszont
legkésőbb a tavalyi forinterősödéskor fel kellett volna ismerniük a devizapiaci folyamatok alakulásának kockázatát és annak megfelelően tervezni az idei évet.
Ha így folytatódik, akkor 2026 lehet az az év, amikor a magyar gazdaságpolitika után a magyar vállalatvezetők fejében is végbe megy a fordulat, hogy nem biztos, hogy jó stratégia a forint folyamatos leértékelődésére számítani és azt beépíteni az üzleti tervekbe. Ehhez persze szükség lenne egy kiszámíthatóbb, vállalkozóbarátabb kormányzati hozzáállásra is, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy az árfolyamnyereség nélkül is versenyképesek lehessenek a hazai cégek. A fordulat rövidtávon sokaknak okoz majd fájdalmat, de elvezethet egy tudatosabb devizafedezési üzleti modellhez.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Hatalmas áttörés a rákkutatásban: egy injekció teljesen eltüntette a daganatokat egyes betegeknél
A készítményt a Johnson & Johnson fejlesztette.
Megszólalt a lemondásról Sulyok Tamás
Nyilatkozatot küldött az államfő, Magyar Péter azonnal reagált.
Itt a bejelentés: ekkor lehet lezártnak tekinteni az iráni háborút
Két dolognak kell teljesülnie.
Óriási botrány robbant ki a hírhedt titkosszolgálatnál: gyakorlatilag kirámolta a CIA-t egy hétköznapi szélhámos
Érthetetlen, miért nem bukott le korábban.
Azonnali távozásra szólította fel Magyar Péter a közmédia vezérigazgatóit
A kiszivárgott belső emailek után.
Órákon belül változik a közlekedés az egyik legforgalmasabb magyar autópályán
Jön az új forgalmi rend.
Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült
A hatóságok szerint harmincan utaztak a buszon.
Vészkérést küldött Trumpnak Zelenszkij
Kész találkozni Putyinnal is.
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?