Intő példa mutatja a közelgő veszélyt: a mesterséges intelligencia miatt fizethetünk sokkal többet az áramért

Dan Jorgensen a Politicónak adott interjújában világossá tette:

az adatközpontokat üzemeltető cégeknek garantálniuk kell, hogy tevékenységük nem növeli az energiaárakat és a szén-dioxid-kibocsátást.

Az uniós energiabiztos szerint az európai adatközpontok energiafogyasztása könnyen megduplázódhat az elkövetkező évtizedben. Ez komoly kihívást jelent az amúgy is feszített tempójú zöldátállás közepette.

Az Európai Bizottság szerdán mutatja be új, úgynevezett technológiai szuverenitási csomagját. Ennek célja, hogy csökkentse Európa függőségét a külföldi szolgáltatóktól a felhőalapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a félvezetők területén. Emellett készülőben van egy fenntarthatósági minősítőrendszer is az adatközpontok számára. Ez a keretrendszer az energiahatékonyság, a vízfelhasználás és a hulladékhő-hasznosítás alapján értékelné a létesítményeket. A tervezet azonban már most komoly vitákat váltott ki, mivel a kiszivárgott kritériumok a megújuló energiaforrásokat részesítették előnyben az atomenergiával szemben. Jorgensen jelezte, hogy a Bizottság figyelembe veszi a kritikákat, és hangsúlyozta, hogy a megújuló energia és az atomenergia egyaránt fontos része az európai zöldátállásnak.

Írország már most intő példaként szolgál, hiszen az adatközpontok az ország villamosenergia-fogyasztásának több mint 20 százalékát teszik ki. Ez az arány egy főre vetítve a legmagasabb a világon. Egy friss jelentés szerint a hatalmas energiaigény már most érzékelhetően megemelte a lakossági fogyasztók villanyszámláját.

Az energiabiztos különösen aggályosnak tartja, hogy az iparág alig hasznosítja a szerverek által termelt hulladékhőt.

Ha ennek a hőnek csak a felét felhasználnánk, négymillió európai otthont fűthetnénk vele

- mondta Jorgensen, majd hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetet teljesen elfogadhatatlannak tartja. Arra a kérdésre, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatoknak hozzá kellene-e járulniuk az adatközpontjaik működtetéséhez szükséges energetikai hálózat kiépítéséhez és finanszírozásához, azt felelte, hogy ez a probléma tagállamonként eltérő megoldásokat igényel.

Az Európai Bizottságnak jelenleg alig állnak rendelkezésére adatok az adatközpontok energiafelhasználásáról. A Politico korábbi tudósítása szerint az uniós szabályok alapján adatszolgáltatásra kötelezett központoknak mindössze 36 százaléka tett eleget a jelentéstételi kötelezettségének. "Nagyobb átláthatóságra van szükségünk" - szögezte le Jorgensen. Az energiabiztos szerint az iparág alapvető érdeke is, hogy bemutassa: a megoldás része tud lenni, nem csupán a probléma forrása.

