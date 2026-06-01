Itt a friss brókersorrend: őrzi elsőségét a Wood a magyar piacon

Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a májust a Budapesti Értéktőzsde, az azonnali részvénypiaci forgalom összesen 511,6 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedési volument jelentett – áll a BÉT közleményében. A brókercégek közül májusban is a Wood & Company zárt az első helyen a kereskedési volumeneket tekintve.

Változékony befektetői hangulat jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat májusban. A piaci szereplők figyelme elsősorban a geopolitikai fejleményekre, a kötvénypiaci folyamatokra, valamint az inflációs és kamatpályával kapcsolatos várakozásokra irányult. Az energiapiaci mozgások és a devizapiaci kilengések mellett a technológiai szektorhoz kapcsolódó fejlemények is érdemben befolyásolták a globális részvénypiacok alakulását.

A nemzetközi piacokon érzékelhető óvatos befektetői hangulat a hazai tőzsdei kereskedésre is hatással volt. A BUX index 134 616,8 ponton zárt, ami 1 százaléknál kisebb emelkedés májusban, a hónap során a legmagasabb értékét május 5-én érte el, amikor a mutató 135 935,1 pontig emelkedett.

Az áprilisi kiemelkedő volument követően a kereskedési aktivitás májusban kiegyensúlyozottabb ütemben alakult.

napi átlagban 26,9 milliárd forintos forgalomnak felelt meg.

Az OTP volt májusban is a legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en, a teljes piaci forgalom 60 százalékát adta, a többi blue chip 10-10 százalékokat tettek ki, a négy blue chip összesen közel a teljes forgalom 95 százalékát tette ki.

A befektetési szolgáltatók mezőnyében májusban is a Wood & Company bizonyult a legaktívabb szereplőnek, 330,7 milliárd forintos havi forgalommal. A második helyen a Concorde végzett 267,8 milliárd forinttal, míg a harmadik helyet az Erste szerezte meg 163 milliárd forintos forgalom mellett.

