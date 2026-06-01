Jön a SpaceX tőzsdére lépése, furcsa kivételt tesz Elon Musk családtagokkal és barátokkal
A SpaceX a közelgő tőzsdei bevezetése során a kibocsátandó részvények legfeljebb 5 százalékát bizonyos alkalmazottai, valamint a vezetők családtagjai és ismerősei számára tartja fenn - írja a Bloomberg.

Az úgynevezett célzott részvényprogramra elkülönített A sorozatú részvények pontos arányát a hétfőn benyújtott, frissített kibocsátási tájékoztató tartalmazza először. A SpaceX már a múlt hónapban jelezte, hogy az ismerősök és családtagok listáján szereplő kedvezményezettekre nem vonatkozik eladási tilalom (lock-up periódus).

A célzott részvényprogramok önmagukban nem számítanak szokatlannak a tőzsdei bevezetéseknél. A programban részt vevőkre azonban jellemzően eladási tilalom vonatkozik, amely megakadályozza a részvények azonnali értékesítését. A SpaceX esetében a kibocsátás előtt forgalomban lévő részvények több mint 60 százalékára – köztük az alapító-vezérigazgató, Elon Musk papírjaira – meghosszabbított eladási tilalom érvényes. A családtagok és ismerősök számára fenntartott részvényekre azonban ez a korlátozás nem vonatkozik.

A Bloomberg értesülései szerint a SpaceX

az IPO során legalább 1800 milliárd dolláros vállalatértékelést céloz meg.

A gazdasági lap áprilisban még arról számolt be, hogy a vállalat 2000 milliárd dollár feletti értékelésre törekszik.

