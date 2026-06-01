Kiakadtak a pápára: a szentatya AI-os húzása kiverte a biztosítékot, sokan nem értenek vele egyet

A pápa tanítólevelében hosszasan foglalkozik az emberi munka méltóságának védelmével, a mesterséges intelligencia háborús alkalmazásának kockázataival, valamint az adatközpontok környezeti terhelésével. A kritikusok szerint mindez nehezen egyeztethető össze azzal, hogy az Anthropic olyan technológiát fejleszt, amely egyes szakmákat különösen veszélyeztet. Ezt egyébként a vállalat saját munkaerőpiaci elemzése is alátámasztja, kiemelve a programozók, az ügyfélszolgálatosok és az adatrögzítők sebezhetőségét. Az Epoch AI nonprofit kutatóközpont tavalyi felmérése alapján az amerikai teljes munkaidős alkalmazottak 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a mesterséges intelligencia már kiváltotta a munkája egy részét.

Pete Furlong, a Center for Humane Technology kutatási igazgatója szerint alapvető ellentmondás feszül a pápa szavai és az iparág működése között.

Nem lehet méltóságról beszélni egy olyan világban, ahol kifejezetten az emberek helyettesítésére tervezett technológiát fejlesztenek

- fogalmazott. Paolo Carozza, a Notre Dame egyetem jogászprofesszora és a Meta felügyelőbizottságának társelnöke arra figyelmeztetett, hogy az Anthropic vatikáni jelenléte felszínes, "jó érzést keltő" párbeszédhez is vezethet valódi önvizsgálat nélkül. Carozza szerint az Anthropic ezzel a lépéssel próbálja megkülönböztetni magát a versenytársaitól. A biztonságközpontú márkaépítés részeként mutatják fel, hogy "még a pápa is hajlandó szóba állni velünk, míg a Google vagy az OpenAI nem volt ott a színpadon".

Felszólalásában maga Olah is elismerte, hogy minden élvonalbeli, mesterséges intelligenciát kutató laboratórium "olyan ösztönzők és korlátok között működik, amelyek olykor ütközhetnek a helyes cselekvéssel". Hozzátette, hogy ezek az ösztönzők még a legjobb szándék mellett is kifejtik hatásukat. Timnit Gebru, a Distributed AI Research Institute alapítója ennél élesebben fogalmazott. Egy közösségi médiás bejegyzésében "Vatikán-mosásnak" nevezte az együttműködést. Úgy vélekedett, hogy az egyháznak inkább a kizsákmányolt adatmunkásokkal, valamint az adatközpontok miatt elszennyezett vizű települések lakóival kellett volna összefognia.

Vannak ugyanakkor területek, ahol az egyház és az Anthropic álláspontja egybeesik. Az enciklikában a pápa a mesterséges intelligencia autonóm fegyverként való alkalmazása ellen szólalt fel, és a "legszigorúbb etikai korlátok" bevezetését sürgette. Ehhez kapcsolódóan Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója idén elutasította, hogy cége modelljeit az amerikai kormány teljesen autonóm fegyverekhez vagy tömeges megfigyeléshez használja fel. Ez a döntés nyílt konfliktushoz vezetett a Trump-kormányzattal. A Fehér Ház feketelistára tette a vállalatot, és az ellátási láncot fenyegető kockázatnak minősítette azt. Az ügyből fakadó bírósági per jelenleg is folyamatban van.

A környezetvédelmi kérdésekben viszont ismét kiéleződik a feszültség. A pápa enciklikája az adatközpontok hatalmas energia- és vízigényére figyelmeztet, miközben fenntarthatóbb megoldásokat sürget. Az Anthropic üzleti modellje azonban éppen ezekre a létesítményekre épül. A vállalat tavaly egy 50 milliárd dolláros infrastrukturális beruházást jelentett be, amelynek jelentős részét adatközpontok építésére fordítják. Az Anthropic ugyanakkor vállalta, hogy kompenzálja a fogyasztókat érintő áramár-emelkedéseket, a fogyasztási csúcsidőszakokban pedig energiatakarékos üzemmódot alkalmaz.

