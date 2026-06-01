Kilenc hónapja nem volt ilyen a BYD-nél
Kilenc hónap után először nőtt a BYD teljes járműértékesítése májusban, amiben meghatározó szerepet játszott a nemzetközi kereslet erősödése - írja a Bloomberg.

A sencsenyi székhelyű autógyártó májusban 383 453 járművet értékesített, ami 0,3 százalékos éves szintű növekedést jelent – derült ki a vállalat hétfői közleményéből. Ebből 160 644 darabot a külföldi piacokon adtak el. Ez jól mutatja, hogy a lassuló belföldi kereslet mellett mennyire felértékelődött a BYD globális terjeszkedése.

A vállalat az idei évre 1,3 millió autó külföldi értékesítését tűzte ki célul.

Ez az érték mintegy 25 százalékkal haladná meg a 2025-ös számokat.

A friss adatok némileg javították a befektetői hangulatot, miután a BYD az előző negyedévben jelentős nyereségcsökkenésről számolt be. A gyártó továbbra is küzd az állami támogatások kivezetésével, valamint a kínai versenytársak támasztotta egyre élesebb versennyel.

A BYD új modellekkel és gyorstölthető akkumulátorokkal kívánja fenntartani a lendületet az év hátralévő részében. A belföldi árháború okozta nyomás miatt a cég egyre agresszívabban terjeszkedik a külföldi piacokon, különösen igaz ez Európára, ahol értékesítési mutatói meredeken emelkednek. A vállalat jelenleg a Stellantisszal és más európai autógyártókkal is tárgyalásokat folytat az alacsony kihasználtságú európai üzemek átvételéről. Kanada szintén ígéretes piacnak tűnik. A kormányzat jelenleg arról egyeztet, hogyan ossza el a kínai gyártású elektromos autókra vonatkozó új, kedvezményes vámkontingenst.

