Kilenc hónapja nem volt ilyen a BYD-nél

A sencsenyi székhelyű autógyártó májusban 383 453 járművet értékesített, ami 0,3 százalékos éves szintű növekedést jelent – derült ki a vállalat hétfői közleményéből. Ebből 160 644 darabot a külföldi piacokon adtak el. Ez jól mutatja, hogy a lassuló belföldi kereslet mellett mennyire felértékelődött a BYD globális terjeszkedése.
A vállalat az idei évre 1,3 millió autó külföldi értékesítését tűzte ki célul.
Ez az érték mintegy 25 százalékkal haladná meg a 2025-ös számokat.
A friss adatok némileg javították a befektetői hangulatot, miután a BYD az előző negyedévben jelentős nyereségcsökkenésről számolt be. A gyártó továbbra is küzd az állami támogatások kivezetésével, valamint a kínai versenytársak támasztotta egyre élesebb versennyel.
A BYD új modellekkel és gyorstölthető akkumulátorokkal kívánja fenntartani a lendületet az év hátralévő részében. A belföldi árháború okozta nyomás miatt a cég egyre agresszívabban terjeszkedik a külföldi piacokon, különösen igaz ez Európára, ahol értékesítési mutatói meredeken emelkednek. A vállalat jelenleg a Stellantisszal és más európai autógyártókkal is tárgyalásokat folytat az alacsony kihasználtságú európai üzemek átvételéről. Kanada szintén ígéretes piacnak tűnik. A kormányzat jelenleg arról egyeztet, hogyan ossza el a kínai gyártású elektromos autókra vonatkozó új, kedvezményes vámkontingenst.
Címlapkép forrása: Portfolio
Magyar Péter: "Történelmi eredményt értünk el Brüsszelben, de a munka java még csak most kezdődik"
Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltásáról is beszélt a miniszterelnök a parlamentben.
Joschka Fischer: Szemünk előtt zajlik az amerikai hatalom hanyatlása
A volt német külügyminiszter írása.
Kevesebb, mint fél százalék hiányzik ahhoz, hogy az amerikai infláció önmagát hajtsa tovább
Öngerjesztő folyamatok előtt áll az USA.
Megjött a nyári előrejelzés Horvátországra: erre nagyon érdemes felkészülni
A július különösen kemény lehet.
Van egy ok, amiért Amerika most mágnesként vonzza az olaj- és gázipari tőkét
Gyors tempóban zsugorodnak a globális készletek.
Kimutatták: egyetlen tabletta mindent megváltoztathat a legpusztítóbb rák kezelésében
Orvostudományi áttörés.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Amerika legnagyobb LNG-üzeme
Drill, baby, drill.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.