Kimondták a legrosszabbat: végleg eltűnhetnek az olcsó okostelefonok

A globális okostelefon-piac jelentős visszaesést szenvedhet el idén a súlyosbodó memóriachip-hiány miatt

A Counterpoint Research elemzőcég hétfői előrejelzése szerint

a kiszállítások 13,9 százalékkal, 1,08 milliárd darabra csökkenhetnek a súlyosbodó memóriachip-hiány miatt.

A korábbi, februári becslés még 12,4 százalékos visszaesést vetített előre, ám az iráni háború tovább rontotta a globális chipellátást.

A válság az alsó árkategóriás készülékeket sújtja a leginkább. A chipgyártók ugyanis a kapacitásaikat egyre inkább a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek felé csoportosítják át, emiatt a belépő szintű telefonok előállítása gazdaságtalanná válik. Az okostelefonok globális nagykereskedelmi ára az első negyedévben 14 százalékkal emelkedett, miközben a kiszállítások éves összevetésben 3,1 százalékkal estek vissza. A készletek fogyásával ez a tendencia várhatóan folytatódik, így a 150 dollár alatti modellek egy része teljesen eltűnhet a piacról.

"Az alsó és középkategóriás okostelefonokat készítő gyártók két tűz közé szorultak. Az elszálló költségeket nem tudják kigazdálkodni, a vásárlók pedig nem bírnak el magasabb árakat" – mondta Vang Jang, a Counterpoint vezető elemzője. A szakember hozzátette, hogy a memóriachip-hiány a legsúlyosabb ellátási zavar, amellyel az iparág valaha szembesült. A gyártók sem az árazás megváltoztatásával, sem a termékpaletta módosításával nem tudják ellensúlyozni ennek hatásait.

A prémium kategória ugyanakkor ellenállóbbnak bizonyul. Az Apple az év első három hónapjában rekord árbevételt ért el, amit nagyrészt az iPhone 17 sorozatra váltó felhasználóknak köszönhet. A Counterpoint várakozásai szerint az amerikai vállalat idei kiszállításai stagnálnak, jövőre viszont 5 százalékos növekedés várható. A stabilabb chipellátásnak és a versenytársakénál magasabb árrésnek köszönhetően az Apple piaci részesedést szerezhet, és kevésbé kényszerül áremelésre.

A Samsung Electronics az első negyedévben megőrizte az értékesítési volumenét. Az elemzőcég szerint a dél-koreai gyártó az egész évre vetítve mindössze 4 százalékos kiszállítási visszaeséssel számolhat, ami jelentősen jobb a piaci átlagnál. Ezzel szemben a 150 dollár alatti szegmensben jelentős kitettséggel rendelkező Transsion 32 százalékos zuhanásra számíthat, míg a Xiaomi 28, a Honor pedig 20 százalékos csökkenéssel nézhet szembe az idei évben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock