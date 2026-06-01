Kis pluszban a BUX

Felemás elmozdulásokat mutatnak az irányadó európai indexek a nap felénél, a BUX kis pluszban áll.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a 4iG és a Gránit Bank áll a lista élén 3,2 illetve 3,2 százalékos emelkedéssel, az Alteo és a MBH JZB áll ma a sor végén 3,2 illetve 4,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,35 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ