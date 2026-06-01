Leminősítést kapott az Alteo
Leminősítette az Alteót a Scope Ratings az éves felülvizsgálat eredményeként, negatív kilátásokkal – tette közzé a vállalat.

Az Alteo 2019-2020. években kétszer is bocsátott ki kötvényt a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül. A programban való részvétel feltétele volt, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől. 

A Scope Ratings elvégezte a társaság program keretében kibocsátott kötvényeire vonatkozó hitelminősítésének éves felülvizsgálatát, melynek eredményeképpen, az Alteo, mint kibocsátó és a kötvények

eddigi BBB- minősítését egy fokozattal rontva BB+ besorolásra változtatta negatív kilátással.

A friss minősítéssel még mindig megfelel az NKP feltételeinek az Alteo.

A hitelminősítő értékelése szerint a működési eredményesség gyengül, 2025-ben a Scope által számított igazított EBITDA-marzs 14 százalékra csökkent az egy évvel korábbi közel 20 százalékról. A társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt pedig az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ha a profitabilitás romlik, ami a negatív kilátást indokolja.

