Leváltották Lenkei Mirtillt, az állami informatikai beszerzéseket koordináló ügynökség vezérigazgatóját
Leváltották Lenkei Mirtillt, az állami informatikai beszerzéseket koordináló Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) vezérigazgatóját. Helyét az eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettes, Kovács Miklós vette át. Az új vezetőnek egy folyamatban lévő számvevőszéki és tulajdonosi átvilágítás közepette kell megteremtenie a szervezet teljes átláthatóságát - írta a Telex.

A 2019-ben létrehozott, jelenleg az Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) feladata

az állami szervek, intézmények és vállalatok informatikai beszerzéseinek központosított irányítása.

Ezt a szervezetet vezette múlt szerdai menesztéséig Lenkei Mirtill. Ő a vezérigazgatói kinevezése előtt az ügynökség igazgatóságának elnökeként is dolgozott.

Lenkei neve leginkább a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) éléről lehet jól ismert. A szervezetet egy évtizeden át vezetve egyszemélyben felelt az állami kommunikációs közbeszerzésekért. Irányítása alatt több mint 1500 milliárd forint értékű szerződésről született döntés, ezek közé tartoztak a jelentős közpénzeket felemésztő kormányzati plakátkampányok is. Bár a Forbes az elmúlt években a legbefolyásosabb magyar nők közé sorolta, tevékenységét komoly kritikák is érték. Révész Máriusz államtitkár például korábban nyilvánosan is elmondta: hiába panaszkodott személyesen Lenkeinél a többszörösen túlárazott kommunikációs szerződések miatt, nem sikerült változást elérnie.

Az új vezérigazgató, Kovács Miklós csütörtökön belső levélben tájékoztatta a DKÜ munkatársait a vezetőváltásról és a cég előtt álló időszakról. Kiemelte, hogy a szervezetnél jelenleg az Állami Számvevőszék két ellenőrzése is zajlik, emellett a közeljövőben átfogó tulajdonosi átvilágításokra is számítani kell.

Kovács hangsúlyozta, hogy a vezetés és a tulajdonos közös célja a teljes átláthatóság, valamint a felelős gazdálkodás megerősítése. Ehhez a dolgozóktól is proaktív együttműködést és pontos adatszolgáltatást kért az ellenőrző hatóságok felé. Hozzátette, hogy mindennek a célja a társaság stabil és kiszámítható jövőjének megalapozása.

A DKÜ-nél történt váltás nem egyedülálló a kormányzati technológiai szektorban. Nemrég a Digitális Állampolgárság Programot (DÁP) felügyelő Digitális Magyarország Ügynökség élén is vezetőváltás történt. Ott Both András vezérigazgatót Néz Péter váltotta.

