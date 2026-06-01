Megadták az engedélyeket: új generációs szélturbinák épülnek egy hazai településen
Az Alteo Csoport konszolidációba bevont társasága, az Aerope Holding Kft. építési engedélyt szerzett a saját fejlesztésű szélerőműprojektjére – jelentette be a vállalat.
A környezetvédelmi engedély megszerzése már megtörtént, ahogy Ács város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítása, valamint a légiközlekedési és honvédelmi követelményeknek való megfelelés is.

A projekt összesen 19,95 MW hálózati csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik.

Hosszú évek szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg hazánkban, amely már a turbinák új generációját képviseli (2 db 7 MW-os és 1 db 6 MW-os teljesítménnyel) és közel másfél éves intenzív fejlesztési, tervezési és engedélyezési munka eredményeként valósult meg – áll a cég közleményében.

A kivitelezés tervezetten 2027 első félévében kezdődik,

a szélerőmű közcélú hálózatra történő termelése 2028 első félévében valósulhat meg.

