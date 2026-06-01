Megérkezett az Nvidia legújabb dobása: teljesen újraírhatja azt, amit eddig a számítógépekről gondoltunk

Az Nvidia egy új, mesterséges intelligenciára optimalizált chipet mutatott be, amivel a laptopok és az asztali számítógépek piacán kívánnak teret nyerni az Apple-lel és az Intellel szemben.

Az RTX Spark névre keresztelt chip lényege, hogy

a mesterséges intelligenciához kapcsolódó funkciókat közvetlenül a számítógépeken futtatja.

Így nem kell kizárólag a felhőalapú számítási kapacitásokra támaszkodni. Jensen Huang elmondása szerint a hardvert a Microsofttal folytatott hároméves együttműködés keretében fejlesztették ki, a folyamatban a tajvani MediaTek is közreműködött. A fő céljuk az volt, hogy "újra feltalálják a PC-t" a mesterséges intelligencia korszaka számára.

Neil Shah, a Counterpoint Research társalapítója szerint az RTX Spark teljesen átalakíthatja a hagyományos, alkalmazásközpontú számítógépeket. Ezek a gépek valóban hasznos, AI-ágensekre épülő eszközökké válhatnak, amelyek néhány éven belül minden otthonba eljuthatnak. Shah a bejelentés jelentőségét az iPhone, a ChatGPT és a DeepSeek megjelenéséhez hasonlította.

Jensen Huang az RTX Spark mellett bemutatta a Vera nevű központi processzort (CPU) is. Ezt az egységet kifejezetten AI-ágensek futtatására tervezték. A chip első felhasználói között megtalálható az OpenAI, az Anthropic és a SpaceX is. Az ötezer milliárd dolláros piaci értékű vállalat vezérigazgatója egy korábbi, májusi negyedéves eredménybeszámoló kapcsán is beszélt a fejlesztésről. Ekkor úgy fogalmazott, hogy a Vera egy kétszázmilliárd dolláros új piacot nyit meg az Nvidia előtt, és a cég egyik legfőbb növekedési motorjává válhat.

A lokális AI-feldolgozásra való átállás nem csupán az Nvidia víziója. Cristiano Amon, a Qualcomm vezérigazgatója a Computex kapcsán úgy nyilatkozott, hogy 2026 lesz az ágensalapú mesterséges intelligencia igazi fordulópontja. Amon szerint a jelenlegi eszközök architektúrája nem alkalmas a folyamatosan működő, autonóm AI-ágensek futtatására. Ennek oka, hogy ezeket a berendezéseket a felhasználó által kezdeményezett műveletekre tervezték, nem pedig az önálló ágensek kiszolgálására.

Jensen Huang a beszédében kitért a munkaerőpiaci aggodalmakra is. Szerinte "teljes képtelenség" az a félelem, miszerint a mesterséges intelligencia csökkentené a szoftvermérnökök iránti keresletet. Éppen ellenkezőleg: az AI növeli a termelékenységet, ami végső soron még több fejlesztő felvételéhez vezet.

Az Nvidia árfolyama 1,8 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

