Megjött a friss előrejelzés: a mesterséges intelligencia repíti új csúcsra a piacokat

A Goldman Sachs megemelte a STOXX 600 európai részvényindex tizenkét hónapos célértékét, amit a stabil vállalati profitbővüléssel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmussal indokoltak.

A páneurópai irányadó index az elmúlt időszakban a történelmi csúcsok közelében mozgott, a további erősödést azonban visszafogták a közel-keleti feszültségek.

A Goldman Sachs új célértéke 660 pont,

az index legutóbbi, 626 pontos záróértékéhez képest mintegy 5,4 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az amerikai befektetési bank a háromhavi célértéket 640, a féléveset pedig 645 pontra módosította. A Goldman elemzői szerint az emelkedést az eredmények erős nominális növekedése, az energiaszektor javuló eredményvárakozásai, valamint a piac egészében tapasztalható stabil profitmarzsok támasztották alá. Mindezt a mesterséges intelligenciához fűződő várakozások is tovább erősítették.

A bank ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az inflációs nyomás és a tartósan magas kamatkörnyezetre vonatkozó várakozások korlátozzák az értékeltségi szorzók további bővülését. A STOXX 600 tizenkét hónapos előretekintő P/E rátája jelenleg 17,55, ami jóval alacsonyabb az amerikai S&P 500 index 27,94-es szorzójánál.

Bár Európában nem tapasztalható az amerikai piacra jellemző túlzott koncentráció, a rali hajtóerejét itt is döntően a mesterséges intelligenciának kitett részvények és az energiaszektor adták. Ezzel szemben a fogyasztói szektorok lemaradók voltak. A Goldman a STOXX 600 esetében 2026-ban 10, 2027-ben pedig 5 százalékos egy részvényre jutó nyereségnövekedést (EPS) vár. A lassulást elsősorban a magasabb energiaköltségek profitmarzsokra gyakorolt nyomásával magyarázzák.

A pozicionálást illetően a bank kiemelte: a nemzetközi befektetők továbbra is csoportosítanak át tőkét Európába az értékalapú befektetési lehetőségek és a diverzifikáció miatt. Ezzel szemben a helyi, európai befektetők a gyenge gazdasági növekedés és a makrogazdasági bizonytalanságok miatt továbbra is óvatosak maradnak.

Forrás: Reuters

