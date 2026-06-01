Nagy újítás jön a német gáztőzsdén: új terméket kapnak a kereskedők

A németországi székhelyű Európai Energiatőzsde (EEX) bejelentette, hogy szeptember 15-től bevezeti az úgynevezett trade-at-index (TAI) funkciót a gáz spot (azonnali) piacain - számolt be a Montel. Ezzel párhuzamosan egy vadonatúj gázpiaci spot indexet is elindítanak EEX530 néven, amely egyszerűbbé teheti a kereskedők számára a fedezeti (hedging) ügyletek menedzselését.

A lipcsei központú tőzsde hétfői közleménye szerint az új EEX530 indexet a hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint 17:30-kor elérhető legjobb vételi és eladási ajánlatok (bid/offer) középértékeként számítják ki.

Az EEX szóvivője a Montelnek kifejtette:

azért erre az időpontra esett a választás, mert a likviditás hagyományosan magas ebben a napszakban.

A most bevezetett trade-at-index (TAI) lényege, hogy ötvözi a fizikai szállítást az indexalapú árazással. Ez lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy

a napközbeni (intraday) kereskedés során egy előre kiválasztott indexhez kötve kössenek üzleteket.

A traderek az EEX gáz spot piacán három különböző, más-más időpontban számított index közül választhatnak majd:

Az új EEX530 index,

Az end-of-day (nap végi) index,

Az EGSI (European Gas Spot Index).

A TAI funkció leegyszerűsíti a kereskedést. Nagyobb rugalmasságot biztosít a piaci szereplőknek, miközben csökkenti az operációs költségeket és a kereskedési nap végén jelentkező adminisztrációs terheket

– emelte ki Peter Reitz, az EEX vezérigazgatója.

A tőzsde várakozásai szerint az új index és funkció jelentősen megkönnyíti azoknak a kereskedőházaknak a dolgát, amelyek a végfelhasználói vagy partneri szerződéseiket eleve egy meghatározott indexhez rögzítve kötik meg.

Az EEX tájékoztatása szerint a TAI funkció az összes európai piaci területre (így a releváns virtuális kereskedési pontokra, mint a TTF vagy a regionális hubok) elérhető lesz a DAM (következő napi) és a weekend (hétvégi) kontraktusok esetében egyaránt. Szeptember 15-től tehát a gázpiaci likviditás egy újabb termékkel bővül, amely tovább diverzifikálhatja a piaci szereplők kockázatkezelési stratégiáit.

