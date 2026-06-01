Nagy újítás jön a német gáztőzsdén: új terméket kapnak a kereskedők

A lipcsei központú tőzsde hétfői közleménye szerint az új EEX530 indexet a hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint 17:30-kor elérhető legjobb vételi és eladási ajánlatok (bid/offer) középértékeként számítják ki.
Az EEX szóvivője a Montelnek kifejtette:
azért erre az időpontra esett a választás, mert a likviditás hagyományosan magas ebben a napszakban.
A most bevezetett trade-at-index (TAI) lényege, hogy ötvözi a fizikai szállítást az indexalapú árazással. Ez lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy
a napközbeni (intraday) kereskedés során egy előre kiválasztott indexhez kötve kössenek üzleteket.
A traderek az EEX gáz spot piacán három különböző, más-más időpontban számított index közül választhatnak majd:
- Az új EEX530 index,
- Az end-of-day (nap végi) index,
- Az EGSI (European Gas Spot Index).
A TAI funkció leegyszerűsíti a kereskedést. Nagyobb rugalmasságot biztosít a piaci szereplőknek, miközben csökkenti az operációs költségeket és a kereskedési nap végén jelentkező adminisztrációs terheket
– emelte ki Peter Reitz, az EEX vezérigazgatója.
A tőzsde várakozásai szerint az új index és funkció jelentősen megkönnyíti azoknak a kereskedőházaknak a dolgát, amelyek a végfelhasználói vagy partneri szerződéseiket eleve egy meghatározott indexhez rögzítve kötik meg.
Az EEX tájékoztatása szerint a TAI funkció az összes európai piaci területre (így a releváns virtuális kereskedési pontokra, mint a TTF vagy a regionális hubok) elérhető lesz a DAM (következő napi) és a weekend (hétvégi) kontraktusok esetében egyaránt. Szeptember 15-től tehát a gázpiaci likviditás egy újabb termékkel bővül, amely tovább diverzifikálhatja a piaci szereplők kockázatkezelési stratégiáit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Recseg-ropog Trump nagy békéje: bármikor egymásnak eshetnek az atomhatalmak
Mindenki levonta a tanulságokat.
Mélyül az UPA-botrány: Ukrajna szövetségese nagyon kiborult, még az ukrán zászlót is leszedik
Feszült a helyzet Kijev és Varsó közt.
Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt
A fintech szolgáltató részvényei több mint 10 százalékot zuhantak.
Jön a SpaceX tőzsdére lépése, furcsa kivételt tesz Elon Musk családtagokkal és barátokkal
A részvények akár 5 százalékát megkaphatják.
Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát
Ahogyan azt is, hogy örökbefogadhassanak.
Egyre nagyobb a baj Oroszországban - Kiderült, miért beszél Putyin a háború befejezéséről
"Putyin elszalasztott egy jó lehetőséget a megállapodásra."
Zsiday Viktor is megszólalt a hirtelen erősödő forintról
A befektetési szakember a Tisza gazdaságpolitikájáról és a piacok viselkedéséről is elmondta véleményét.
Megszületett a nagy megállapodás: gázerőművet épít Szerbia és Azerbajdzsán, de van egy bökkenő
Módosítani kellett az eredeti terveket.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?