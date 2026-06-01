Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken

Amerikában a kezdeti bizonytalanságot követően felfelé vették az irányt a tőzsdék, ismét új történelmi csúcsok születtek a vezető indexeknél.
Itt van a McDonald's mesterterve
A McDonald's hétfőn mutatta be legújabb globális növekedési stratégiáját: a gyorsétterem-óriás célja, hogy az erősödő verseny és a szűkülő kereslet közepette is a fogyasztók első számú választása maradjon, közölte a Cnbc.
Javul a hangulat a tengerentúlon
Egyre jobb hangulatban zajlik a kereskedés Amerikában: a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 fél százalékos, a Dow pedig 0,1 százalékos pluszban van.
A Nasdaq és az S&P 500 is új történelmi csúcson van.
Sam Altman: jogosan aggódhatnak az emberek az AI miatt
Az OpenAI és az Oracle ma tartja a 16 milliárd dolláros michigani Stargate adatközpont-kampusz ünnepélyes alapkőletételét. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint az eddigi több mint 45 milliárd dolláros befektetés a piaci kereslet alapján meg fog térülni. Altman a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásairól szólva elismerte, hogy az emberek joggal aggódhatnak, ugyanakkor rámutatott, hogy jelenleg éppen az AI-t leginkább alkalmazó cégek veszik fel a legtöbb új munkatársat.
Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs
Az alumínium ára több mint négy éve nem látott csúcsra emelkedett, miután a közel-keleti feszültségek fokozódása tovább mélyítette a fém kínálati hiányával kapcsolatos aggodalmakat.
Ilyen rossz adat 23 éve nem látott napvilágot - Ugrik a kulcsfontosságú fém ára
A réz határidős ára ma fontonként 6,5 dollár fölé emelkedett, ezzel több mint kéthetes csúcsot elérve és megközelítve a történelmi csúcsot. Az áremelkedést a szűkülő globális kínálat hajtja: a legfontosabb termelőnek számító Chile 23 éve a leggyengébb áprilisi termelési adatot jelentette. A keresleti oldalon a mesterséges intelligencia terjedése, az adatközponti beruházások és a tiszta energiára való átállás egyaránt növelik a réz iránti igényt.
Felemás a kép Amerikában
Nincs egyértelmű irány a tengerentúli tőzsdéken: az S&P 500 stagnál, miközben a Dow 0,3 százalékos mínuszban, a Nasdaq pedig ugyanekkora pluszban van. A fontosabb részvények közül nagyot megy az Nvidia, immár 4 százalék fölötti az emelkedés mértéke.
Bréking: tőzsdére mehet az Anthropic
Az Anthropic, az OpenAI egyik legjelentősebb riválisa, bizalmasan benyújtotta IPO-prospektusát az amerikai tőzsdefelügyelethez. A San Franciscó-i mesterségesintelligencia-cég legutóbbi finanszírozási köre már 965 milliárd dolláros értékelést eredményezett, miközben az Amazon és a Google is jelentős összegekkel támogatja a vállalatot.
Bemondta a szakértő: közeleg a vég a tőzsdéken - Ez fogja megindítani a zuhanást
Bár az S&P 500 index újabb csúcson zárt május utolsó kereskedési napján, a rali mögött mindössze egy maroknyi, döntően a mesterséges intelligenciához kötődő részvény húzódik meg - a Bank of America szakértői szerint a helyzet kísértetiesen emlékeztet a dotkombuborék 2000-es tetőzésére, tudósított a Cnbc. Michael Hartnett úgy véli, hogy a bikapiacot végül a jegybankok és az emelkedő kamatok fogják megállítani.
Esés lett a vége a magyar tőzsdén
Kisebb eséssel fejezte be a napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek felemásan teljesítettek.
Lefordult Európa
A záráshoz közeledve lefordultak az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, a Stoxx 600 1 százalékos, az FTSE-100 0,9 százalékos, a CAC-40 0,8 százalékos mínuszban áll.
Bombaerős az amerikai feldolgozóipar
Erőteljes májusi feldolgozóipari adatok és lassuló építőipari kiadások összességében vegyes képet festenek az amerikai gazdaságról. Az ISM feldolgozóipari indexe a várakozásokat jól felülmúlva 54,0 pontra ugrott, miközben az építőipari kiadások bővülése mérséklődött. Az erős kereslet és a továbbra is magas árnyomás a magasabb kamatok hosszabb fenntartása felé mutat.
7 százalékos pluszban az olajár
Egyre feljebb kerül az olajár, a WTI 7 százalékos pluszban, 93,5 dolláron áll, a brent 6,1 százalékos emelkedést mutat.
Ennek a két részvénynek felrobbant az árfolyama - Mutatjuk, kik lehetnek a következők
A napokban újabb fokozatba kapcsolt a tőzsdéken a mesterséges intelligenciához köthető cégek körüli eufória, miután a legfrisebb negyedéves eredményeket követően szó szerint felrobbant a Snowflake, valamint a Dell árfolyama is. A héten több nagy cég is jelent még, most pedig 2 olyan részvényt is mutatunk, amelyre kiemelten érdemes figyelni a héten a befektetőknek.
Tovább emelkedik az olajár
Irán a Libanon elleni támadások miatt leállította a közvetítőkön keresztül zajló üzenetváltást az Egyesült Államokkal.
A hírre tovább emelkedik az olajár, a WTI 5,5 százalékos pluszban áll, a brent 4,8 százalékot emelkedett.
A tőzsdék lefordultak, az irányadó amerikai indexek a nyitás előtti kereskedésben még kismértékű erősödést mutattak, végül mérsékelt csökkenésekkel nyitottak: a Dow 0,3 százalékot, az S&P 500 és Nasdaq 0,1 százalékot esett.
Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be
Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont – írja a Reuters a félhivatalos iráni Tasznim hírügynökség alapján.
Jön a SpaceX tőzsdére lépése, furcsa kivételt tesz Elon Musk családtagokkal és barátokkal
A SpaceX a közelgő tőzsdei bevezetése során a kibocsátandó részvények legfeljebb 5 százalékát bizonyos alkalmazottai, valamint a vezetők családtagjai és ismerősei számára tartja fenn - írja a Bloomberg.
Itt a friss brókersorrend: őrzi elsőségét a Wood a magyar piacon
Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a májust a Budapesti Értéktőzsde, az azonnali részvénypiaci forgalom összesen 511,6 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedési volument jelentett – áll a BÉT közleményében. A brókercégek közül májusban is a Wood & Company zárt az első helyen a kereskedési volumeneket tekintve.
Vegyes elmozdulások Európában
Nincs határozott irány az európai tőzsdéken a kereskedés felénél sem, a DAX fél százalékos pluszban áll, a CAC-40 kisebb mértékű, 0,2 százalékos emelkedést mutat, miközben a Stoxx 600 és az FTSE-100 0,1 százalékot esett.
Kis pluszban a BUX
Felemás elmozdulásokat mutatnak az irányadó európai indexek a nap felénél, a BUX kis pluszban áll.
Megérkezett az Nvidia legújabb dobása: teljesen újraírhatja azt, amit eddig a számítógépekről gondoltunk
Az Nvidia egy új, mesterséges intelligenciára optimalizált chipet mutatott be, amivel a laptopok és az asztali számítógépek piacán kívánnak teret nyerni az Apple-lel és az Intellel szemben.
Fellendülés jöhet az amerikai lakáspiacon, dollármilliárdokat tett fel a fordulatra Warren Buffett cége
A Berkshire Hathaway vasárnap bejelentette, hogy egy 6,8 milliárd dolláros ügylet keretében felvásárolja a Taylor Morrison lakásépítő vállalatot - tudósított a Cnbc.
Görögországban terjeszkedik az UBM Csoport
Idén május végére újabb mérföldkőhöz érkezett az UBM kazahsztáni beruházása, amellyel párhuzamosan a takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoport a görög piacra is beléphet. Ennek köszönhetően az UBM Csoportteljes gyártási kapacitása immár meghaladhatja az évi 1 millió tonnás szintet - áll a cég közleményében.
Közel 2 milliárd forintért vett saját részvényeket az OTP
1,76 milliárd forint értékben vett saját részvényeket az OTP május 29-én a BÉT-en: összesen 42 408 darab törzsrészvényt vásárolt 41 492 forintos átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13,6 millió darabra változott. A saját részvény állomány 4,87%.
Megjött a friss előrejelzés: a mesterséges intelligencia repíti új csúcsra a piacokat
A Goldman Sachs megemelte a STOXX 600 európai részvényindex tizenkét hónapos célértékét, amit a stabil vállalati profitbővüléssel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmussal indokoltak.
Vegyesen állnak az európai indexek
Vegyesen állnak az európai indexek a nyitást követő percekben, a DAX kismértékű, 0,1 százalékos pluszban áll, a Stoxx 600 0,2 százalékos, az FTSE-100 0,3 százalékot esett, míg a CAXC-40 stagnál.
Emelkedéssel indítják a hetet a hazai blue chipek
Vegyesen nyitottak az európai tőzsdék, a BUX kis emelkedéssel kezdi a napot.
Felvásálási ajánlat érkezhet az EasyJetre, kilőtt az árfolyam
Az EasyJet igazgatótanácsa "rendkívül opportunistának" minősítette a Castlelake befektetési cég közeledését, az amerikai vagyonkezelő ugyanis jelezte érdeklődését a brit diszkont légitársaság felvásárlása iránt - írja a Bloomberg.
Leminősítést kapott az Alteo
Leminősítette az Alteót a Scope Ratings az éves felülvizsgálat eredményeként, negatív kilátásokkal – tette közzé a vállalat.
Emelkedik az olajár
Az olajár emelkedik ma reggel a WTI 3 százalékos pluszban, 90 dolláron, a brent 2,7 százalékos pluszban, 93,6 dolláron áll.
Trump szétbombázta Iránt, majd nagy bejelentést tett
Több katonai csapást is végrehajtott Irán ellen az Egyesült Államok, majd Donald Trump amerikai elnök kiírta közösségi oldalára, hogy szerinte meg fognak tudni állapodni Iránnal a háború lezárásáról.
Indul a hét a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékos pluszban áll, míg a kínai tőzsde esett. A dél-koreai Kospi index új történelmi csúcsra ment, a Samsung árfolyama pedig több mint 3 százalékot emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 is minimális mínuszban áll.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból érkezett a májusi beszerzésimenedzser-index, majd Kínából a RatingDog BMI. Európában délelőtt a német áprilisi kiskereskedelmi adat, az eurózónás inflációs várakozások és az euróövezeti áprilisi munkanélküliségi ráta kerül napirendre. Délután az Egyesült Államokból az ISM feldolgozóipari index adhat képet a májusi ipari konjunktúráról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 032,46
|0,7%
|0,9%
|4,4%
|6,2%
|20,9%
|47,8%
|S&P 500
|7 580,06
|0,2%
|1,4%
|6,2%
|10,7%
|28,2%
|80,3%
|Nasdaq
|30 333,18
|0,4%
|2,9%
|11,6%
|20,1%
|42,0%
|121,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 329,5
|2,5%
|4,7%
|10,7%
|31,8%
|72,6%
|127,6%
|Hang Seng
|25 182,39
|0,7%
|-1,7%
|-3,6%
|-1,7%
|6,8%
|-13,5%
|CSI 300
|4 892,12
|-0,4%
|1,0%
|1,7%
|5,7%
|26,8%
|-8,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 104,7
|0,0%
|0,9%
|4,8%
|2,5%
|4,9%
|61,8%
|CAC
|8 183,34
|-0,1%
|0,8%
|1,4%
|0,4%
|5,2%
|26,2%
|FTSE
|10 409,28
|-0,2%
|-0,5%
|1,9%
|4,8%
|19,4%
|48,2%
|FTSE MIB
|50 036,75
|0,4%
|1,1%
|4,7%
|11,3%
|25,1%
|98,8%
|IBEX
|18 362,9
|0,5%
|2,1%
|4,1%
|6,1%
|30,1%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 616,8
|2,4%
|3,8%
|1,5%
|21,2%
|40,0%
|191,2%
|ATX
|6 148,87
|1,8%
|2,8%
|5,4%
|15,4%
|39,0%
|77,5%
|PX
|2 547,39
|1,0%
|-0,5%
|-1,7%
|-5,1%
|18,0%
|118,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 570
|2,7%
|4,4%
|-0,4%
|18,4%
|54,0%
|164,9%
|Mol
|3 854
|1,8%
|0,7%
|-4,7%
|31,1%
|23,1%
|68,0%
|Richter
|12 840
|4,0%
|7,0%
|0,5%
|30,2%
|22,9%
|61,0%
|Magyar Telekom
|2 630
|0,2%
|0,3%
|6,0%
|46,8%
|50,3%
|546,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,16
|-1,6%
|-9,2%
|-17,5%
|59,2%
|47,8%
|37,5%
|Brent
|93,77
|0,0%
|-9,6%
|-20,7%
|54,1%
|46,1%
|34,5%
|Arany
|4 591,1
|2,7%
|1,8%
|1,2%
|6,2%
|38,4%
|142,2%
|Devizák
|EURHUF
|354,0500
|0,0%
|-1,3%
|-3,1%
|-7,8%
|-12,4%
|1,7%
|USDHUF
|303,3977
|-0,2%
|-1,9%
|-2,8%
|-7,2%
|-14,8%
|6,2%
|GBPHUF
|408,4851
|-0,1%
|-1,6%
|-3,3%
|-7,3%
|-14,8%
|0,8%
|EURUSD
|1,1670
|0,2%
|0,6%
|-0,3%
|-0,6%
|2,8%
|-4,2%
|USDJPY
|159,2300
|0,0%
|0,1%
|-0,5%
|1,6%
|10,3%
|44,8%
|GBPUSD
|1,3480
|0,4%
|0,3%
|-0,2%
|0,2%
|0,0%
|-4,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 373,31
|-0,2%
|-2,8%
|-3,1%
|-17,3%
|-30,5%
|105,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,43
|-0,4%
|-2,7%
|0,4%
|6,5%
|0,2%
|179,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|-0,9%
|-3,4%
|-5,4%
|1,4%
|15,5%
|-1 677,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,49
|0,0%
|-2,8%
|-10,6%
|-20,1%
|-22,3%
|84,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: manusapon kasosod
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Jól ismert vállalkozó a Tisza egyik legnagyobb pénzügyi támogatója: elmondta, mennyivel segítette a pártot
Nyilvános az 500 ezer forintnál többet adományozók listája.
Meglépi az ország: végleg eltiltják a 16 év alattiakat a közösségi médiától
Komoly bírságot helyeztek kilátásba.
Húszezer ember rekedt a tengeren a háború miatt, egyelőre nem indul mentőakció
Fókuszban a Hormuzi-szoros.
Technikai recesszióba került Kanada
Két egymást követő negyedévben is gazdasági visszaesés volt.
Első hivatalos vendégét fogadta Orbán Anita
Az Erasmus-program volt az egyik fő téma.
Ilyen rossz adat 23 éve nem látott napvilágot - Ugrik a kulcsfontosságú fém ára
Fókuszban a rézpiac.
Kiderült, mivel kaszálják idén a legnagyobbat a befektetők
Nagyot is lehetett bukni.
Nagy változás jön a budapesti taxizásban
Új applikációt fejlesztett a BKK.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?