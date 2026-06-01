Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken
Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken

Többnyire pozitív hangulatban kezdődött a hét a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai index történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződött egész nap, délután pedig az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények sem segítettek. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben. Irán délután bejelentette, hogy a Libanon elleni támadások miatt leállítja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, a hírre megugrott az olajár, a tőzsdék pedig kissé lefordultak.

Amerikában a kezdeti bizonytalanságot követően felfelé vették az irányt a tőzsdék, ismét új történelmi csúcsok születtek a vezető indexeknél.
Itt van a McDonald's mesterterve

A McDonald's hétfőn mutatta be legújabb globális növekedési stratégiáját: a gyorsétterem-óriás célja, hogy az erősödő verseny és a szűkülő kereslet közepette is a fogyasztók első számú választása maradjon, közölte a Cnbc.

Javul a hangulat a tengerentúlon

Egyre jobb hangulatban zajlik a kereskedés Amerikában: a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 fél százalékos, a Dow pedig 0,1 százalékos pluszban van.

A Nasdaq és az S&P 500 is új történelmi csúcson van.

Sam Altman: jogosan aggódhatnak az emberek az AI miatt

Az OpenAI és az Oracle ma tartja a 16 milliárd dolláros michigani Stargate adatközpont-kampusz ünnepélyes alapkőletételét. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint az eddigi több mint 45 milliárd dolláros befektetés a piaci kereslet alapján meg fog térülni. Altman a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásairól szólva elismerte, hogy az emberek joggal aggódhatnak, ugyanakkor rámutatott, hogy jelenleg éppen az AI-t leginkább alkalmazó cégek veszik fel a legtöbb új munkatársat.

Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs

Az alumínium ára több mint négy éve nem látott csúcsra emelkedett, miután a közel-keleti feszültségek fokozódása tovább mélyítette a fém kínálati hiányával kapcsolatos aggodalmakat.

Ilyen rossz adat 23 éve nem látott napvilágot - Ugrik a kulcsfontosságú fém ára

A réz határidős ára ma fontonként 6,5 dollár fölé emelkedett, ezzel több mint kéthetes csúcsot elérve és megközelítve a történelmi csúcsot. Az áremelkedést a szűkülő globális kínálat hajtja: a legfontosabb termelőnek számító Chile 23 éve a leggyengébb áprilisi termelési adatot jelentette. A keresleti oldalon a mesterséges intelligencia terjedése, az adatközponti beruházások és a tiszta energiára való átállás egyaránt növelik a réz iránti igényt.

Felemás a kép Amerikában

Nincs egyértelmű irány a tengerentúli tőzsdéken: az S&P 500 stagnál, miközben a Dow 0,3 százalékos mínuszban, a Nasdaq pedig ugyanekkora pluszban van. A fontosabb részvények közül nagyot megy az Nvidia, immár 4 százalék fölötti az emelkedés mértéke.

Bréking: tőzsdére mehet az Anthropic

Az Anthropic, az OpenAI egyik legjelentősebb riválisa, bizalmasan benyújtotta IPO-prospektusát az amerikai tőzsdefelügyelethez. A San Franciscó-i mesterségesintelligencia-cég legutóbbi finanszírozási köre már 965 milliárd dolláros értékelést eredményezett, miközben az Amazon és a Google is jelentős összegekkel támogatja a vállalatot.

Bemondta a szakértő: közeleg a vég a tőzsdéken - Ez fogja megindítani a zuhanást

Bár az S&P 500 index újabb csúcson zárt május utolsó kereskedési napján, a rali mögött mindössze egy maroknyi, döntően a mesterséges intelligenciához kötődő részvény húzódik meg - a Bank of America szakértői szerint a helyzet kísértetiesen emlékeztet a dotkombuborék 2000-es tetőzésére, tudósított a Cnbc. Michael Hartnett úgy véli, hogy a bikapiacot végül a jegybankok és az emelkedő kamatok fogják megállítani.

Esés lett a vége a magyar tőzsdén

Kisebb eséssel fejezte be a napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek felemásan teljesítettek.

Lefordult Európa

A záráshoz közeledve lefordultak az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, a Stoxx 600 1 százalékos, az FTSE-100 0,9 százalékos, a CAC-40 0,8 százalékos mínuszban áll.

Bombaerős az amerikai feldolgozóipar

Erőteljes májusi feldolgozóipari adatok és lassuló építőipari kiadások összességében vegyes képet festenek az amerikai gazdaságról. Az ISM feldolgozóipari indexe a várakozásokat jól felülmúlva 54,0 pontra ugrott, miközben az építőipari kiadások bővülése mérséklődött. Az erős kereslet és a továbbra is magas árnyomás a magasabb kamatok hosszabb fenntartása felé mutat.

7 százalékos pluszban az olajár

Egyre feljebb kerül az olajár, a WTI 7 százalékos pluszban, 93,5 dolláron áll, a brent 6,1 százalékos emelkedést mutat.

Ennek a két részvénynek felrobbant az árfolyama - Mutatjuk, kik lehetnek a következők

A napokban újabb fokozatba kapcsolt a tőzsdéken a mesterséges intelligenciához köthető cégek körüli eufória, miután a legfrisebb negyedéves eredményeket követően szó szerint felrobbant a Snowflake, valamint a Dell árfolyama is. A héten több nagy cég is jelent még, most pedig 2 olyan részvényt is mutatunk, amelyre kiemelten érdemes figyelni a héten a befektetőknek.

Tovább emelkedik az olajár

Irán a Libanon elleni támadások miatt leállította a közvetítőkön keresztül zajló üzenetváltást az Egyesült Államokkal.

A hírre tovább emelkedik az olajár, a WTI 5,5 százalékos pluszban áll, a brent 4,8 százalékot emelkedett.

A tőzsdék lefordultak, az irányadó amerikai indexek a nyitás előtti kereskedésben még kismértékű erősödést mutattak, végül mérsékelt csökkenésekkel nyitottak: a Dow 0,3 százalékot, az S&P 500 és Nasdaq 0,1 százalékot esett.

Váratlan fordulat: borulnak a béketárgyalások, Irán megtorló lépéseket jelentett be

Irán egyelőre felfüggeszti a béketárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amiért az izraeli légierő folyamatosan támadja Libanont – írja a Reuters a félhivatalos iráni Tasznim hírügynökség alapján.

Jön a SpaceX tőzsdére lépése, furcsa kivételt tesz Elon Musk családtagokkal és barátokkal

A SpaceX a közelgő tőzsdei bevezetése során a kibocsátandó részvények legfeljebb 5 százalékát bizonyos alkalmazottai, valamint a vezetők családtagjai és ismerősei számára tartja fenn - írja a Bloomberg.

Itt a friss brókersorrend: őrzi elsőségét a Wood a magyar piacon

Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a májust a Budapesti Értéktőzsde, az azonnali részvénypiaci forgalom összesen 511,6 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedési volument jelentett – áll a BÉT közleményében. A brókercégek közül májusban is a Wood & Company zárt az első helyen a kereskedési volumeneket tekintve.

Vegyes elmozdulások Európában

Nincs határozott irány az európai tőzsdéken a kereskedés felénél sem, a DAX fél százalékos pluszban áll, a CAC-40 kisebb mértékű, 0,2 százalékos emelkedést mutat, miközben a Stoxx 600 és az FTSE-100 0,1 százalékot esett.

Kis pluszban a BUX

Felemás elmozdulásokat mutatnak az irányadó európai indexek a nap felénél, a BUX kis pluszban áll.

Megérkezett az Nvidia legújabb dobása: teljesen újraírhatja azt, amit eddig a számítógépekről gondoltunk

Az Nvidia egy új, mesterséges intelligenciára optimalizált chipet mutatott be, amivel a laptopok és az asztali számítógépek piacán kívánnak teret nyerni az Apple-lel és az Intellel szemben.

Fellendülés jöhet az amerikai lakáspiacon, dollármilliárdokat tett fel a fordulatra Warren Buffett cége

A Berkshire Hathaway vasárnap bejelentette, hogy egy 6,8 milliárd dolláros ügylet keretében felvásárolja a Taylor Morrison lakásépítő vállalatot - tudósított a Cnbc.

Görögországban terjeszkedik az UBM Csoport

Idén május végére újabb mérföldkőhöz érkezett az UBM kazahsztáni beruházása, amellyel párhuzamosan a takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoport a görög piacra is beléphet. Ennek köszönhetően az UBM Csoportteljes gyártási kapacitása immár meghaladhatja az évi 1 millió tonnás szintet - áll a cég közleményében.

Közel 2 milliárd forintért vett saját részvényeket az OTP

1,76 milliárd forint értékben vett saját részvényeket az OTP május 29-én a BÉT-en: összesen 42 408 darab törzsrészvényt vásárolt 41 492 forintos átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13,6 millió darabra változott. A saját részvény állomány 4,87%.

Megjött a friss előrejelzés: a mesterséges intelligencia repíti új csúcsra a piacokat

A Goldman Sachs megemelte a STOXX 600 európai részvényindex tizenkét hónapos célértékét, amit a stabil vállalati profitbővüléssel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmussal indokoltak.

Vegyesen állnak az európai indexek

Vegyesen állnak az európai indexek a nyitást követő percekben, a DAX kismértékű, 0,1 százalékos pluszban áll, a Stoxx 600 0,2 százalékos, az FTSE-100 0,3 százalékot esett, míg a CAXC-40 stagnál.

Emelkedéssel indítják a hetet a hazai blue chipek

Vegyesen nyitottak az európai tőzsdék, a BUX kis emelkedéssel kezdi a napot.

Felvásálási ajánlat érkezhet az EasyJetre, kilőtt az árfolyam

Az EasyJet igazgatótanácsa "rendkívül opportunistának" minősítette a Castlelake befektetési cég közeledését, az amerikai vagyonkezelő ugyanis jelezte érdeklődését a brit diszkont légitársaság felvásárlása iránt - írja a Bloomberg.

Leminősítést kapott az Alteo

Leminősítette az Alteót a Scope Ratings az éves felülvizsgálat eredményeként, negatív kilátásokkal – tette közzé a vállalat.

Emelkedik az olajár

Az olajár emelkedik ma reggel a WTI 3 százalékos pluszban, 90 dolláron, a brent 2,7 százalékos pluszban, 93,6 dolláron áll.

Trump szétbombázta Iránt, majd nagy bejelentést tett

Több katonai csapást is végrehajtott Irán ellen az Egyesült Államok, majd Donald Trump amerikai elnök kiírta közösségi oldalára, hogy szerinte meg fognak tudni állapodni Iránnal a háború lezárásáról.

Indul a hét a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékos pluszban áll, míg a kínai tőzsde esett. A dél-koreai Kospi index új történelmi csúcsra ment, a Samsung árfolyama pedig több mint 3 százalékot emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 is minimális mínuszban áll.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban Japánból érkezett a májusi beszerzésimenedzser-index, majd Kínából a RatingDog BMI. Európában délelőtt a német áprilisi kiskereskedelmi adat, az eurózónás inflációs várakozások és az euróövezeti áprilisi munkanélküliségi ráta kerül napirendre. Délután az Egyesült Államokból az ISM feldolgozóipari index adhat képet a májusi ipari konjunktúráról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 032,46 0,7% 0,9% 4,4% 6,2% 20,9% 47,8%
S&P 500 7 580,06 0,2% 1,4% 6,2% 10,7% 28,2% 80,3%
Nasdaq 30 333,18 0,4% 2,9% 11,6% 20,1% 42,0% 121,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 329,5 2,5% 4,7% 10,7% 31,8% 72,6% 127,6%
Hang Seng 25 182,39 0,7% -1,7% -3,6% -1,7% 6,8% -13,5%
CSI 300 4 892,12 -0,4% 1,0% 1,7% 5,7% 26,8% -8,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 104,7 0,0% 0,9% 4,8% 2,5% 4,9% 61,8%
CAC 8 183,34 -0,1% 0,8% 1,4% 0,4% 5,2% 26,2%
FTSE 10 409,28 -0,2% -0,5% 1,9% 4,8% 19,4% 48,2%
FTSE MIB 50 036,75 0,4% 1,1% 4,7% 11,3% 25,1% 98,8%
IBEX 18 362,9 0,5% 2,1% 4,1% 6,1% 30,1% 99,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 616,8 2,4% 3,8% 1,5% 21,2% 40,0% 191,2%
ATX 6 148,87 1,8% 2,8% 5,4% 15,4% 39,0% 77,5%
PX 2 547,39 1,0% -0,5% -1,7% -5,1% 18,0% 118,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 570 2,7% 4,4% -0,4% 18,4% 54,0% 164,9%
Mol 3 854 1,8% 0,7% -4,7% 31,1% 23,1% 68,0%
Richter 12 840 4,0% 7,0% 0,5% 30,2% 22,9% 61,0%
Magyar Telekom 2 630 0,2% 0,3% 6,0% 46,8% 50,3% 546,2%
Nyersanyagok              
WTI 91,16 -1,6% -9,2% -17,5% 59,2% 47,8% 37,5%
Brent 93,77 0,0% -9,6% -20,7% 54,1% 46,1% 34,5%
Arany 4 591,1 2,7% 1,8% 1,2% 6,2% 38,4% 142,2%
Devizák              
EURHUF 354,0500 0,0% -1,3% -3,1% -7,8% -12,4% 1,7%
USDHUF 303,3977 -0,2% -1,9% -2,8% -7,2% -14,8% 6,2%
GBPHUF 408,4851 -0,1% -1,6% -3,3% -7,3% -14,8% 0,8%
EURUSD 1,1670 0,2% 0,6% -0,3% -0,6% 2,8% -4,2%
USDJPY 159,2300 0,0% 0,1% -0,5% 1,6% 10,3% 44,8%
GBPUSD 1,3480 0,4% 0,3% -0,2% 0,2% 0,0% -4,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 373,31 -0,2% -2,8% -3,1% -17,3% -30,5% 105,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,43 -0,4% -2,7% 0,4% 6,5% 0,2% 179,0%
10 éves német állampapírhozam 2,9 -0,9% -3,4% -5,4% 1,4% 15,5% -1 677,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,49 0,0% -2,8% -10,6% -20,1% -22,3% 84,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
