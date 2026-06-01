Sam Altman: jogosan aggódhatnak az emberek az AI miatt

Az OpenAI és az Oracle ma tartja a 16 milliárd dolláros michigani Stargate adatközpont-kampusz ünnepélyes alapkőletételét. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint az eddigi több mint 45 milliárd dolláros befektetés a piaci kereslet alapján meg fog térülni. Altman a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásairól szólva elismerte, hogy az emberek joggal aggódhatnak, ugyanakkor rámutatott, hogy jelenleg éppen az AI-t leginkább alkalmazó cégek veszik fel a legtöbb új munkatársat.

Az OpenAI és az Oracle 16 milliárd dolláros michigani Stargate adatközpont-kampusz építésének ünnepélyes alapkőletételét hétfőn tartották a Saline Townshipben épülő komplexumnál. A kivitelezés valójában már nagyjából három hónapja elkezdődött, az első épület külső szerkezete jelenleg már közel áll a befejezéshez. A projektet a Related Digital fejleszti.

A Stargate projektet Donald Trump elnök mutatta be 2025 januárjában a Fehér Házban. Az eseményen részt vett Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, Szon Maszajosi, a SoftBank elnöke, valamint Larry Ellison, az Oracle elnöke is. A cégek akkor azt ígérték, hogy négy év alatt 500 milliárd dollárnyi mesterségesintelligencia-infrastruktúrát építenek ki az Egyesült Államokban.

Sam Altman a CNBC-nek elmondta, hogy a michigani Stargate több mint 45 milliárd dolláros beruházása a piaci kereslet alapján meg fog térülni a partnereknek.

Egy gigawatt hatalmas számítási kapacitást jelent, de látjuk, milyen a kereslet, mennyire akarják az emberek használni ezeket a modelleket, és milyen ütemben nő a bevételünk

- fogalmazott a vezérigazgató.

A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásaival kapcsolatban Altman elmondta: egyelőre nem tudja pontosan, hogyan alakítja majd át az AI a munkahelyeket,

de az emberek joggal aggódhatnak.

Megfigyelései szerint jelenleg azok a cégek vesznek fel új munkatársakat a legnagyobb számban, amelyek a leginkább alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Ezzel szemben a leépítésekről beszélő vállalatok jellemzően éppen azok, amelyek a legkevésbé használják az új technológiát. Hozzátette: az iparág alábecsülte, hogy mennyire az ember marad a középpontban egy olyan gazdaságban és világban, amely alapvetően az emberekre épül.

