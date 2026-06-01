Tech-bumm Franciaországban: 6 gigawattnyi hálózati kapacitást kötöttek le az új adatközpontok

Tizenegy óriás adatközpont-projekt kapott zöld utat a francia villamosenergia-hálózaton. Párizs gyorsított eljárással igyekszik kiszolgálni a mesterséges intelligencia által fűtött elképesztő energiaéhséget, de a hálózati szűk keresztmetszetek miatt a beruházóknak így is éveket kell várniuk a tényleges indulásra.

A 2026-os Choose France csúcstalálkozón bemutatott kormányzati prezentáció szerint az ország iparpolitikájának és versenyképességi stratégiájának kulcsfontosságú elemévé vált a nagy fogyasztók gyorsított hálózati csatlakoztatása. A francia elnöki hivatal megerősítette:

eddig összesen 6 GW-nyi hálózati kapacitást biztosítottak adatközpont-projektek számára

- írta meg a Montel.

A francia átviteli-rendszerirányító, az RTE eddig öt kiemelt adatközpont-projekt esetében indította el az úgynevezett „fast-track” (gyorsított) csatlakozási eljárást, amelyek önmagukban 3,8 GW-os kapacitást képviselnek. A rendszert kifejezetten a 400 MW feletti, rendkívül nagy energiaigényű fogyasztókra szabták, és a célja, hogy a hagyományos bürokratikus és technikai átfutási időt 3-4 évvel lerövidítse.

A hatalmas hálózati leterheltség és az infrastruktúra-fejlesztések fizikai korlátai miatt azonban a beruházóknak a gyorsítósáv ellenére is türelmesnek kell lenniük: a projektek legkorábban 2028–2029-ben kaphatnak tényleges hozzáférést a francia villamosenergia-hálózathoz.

A kormány mindenesetre hosszabb távon is az adatközpont-szektor növekedésére számít. A hatóságok már most kijelöltek 63 olyan potenciális helyszínt, amelyek a földterület rendelkezésre állása, a hálózati csatlakozási lehetőségek és a helyi társadalmi elfogadottság alapján optimálisak lehetnek a jövőbeli beruházások számára.

Az európai upstream és energetikai piacok feszítettségét jól mutatja, hogy míg a kontinens az ellátásbiztonsággal és a hálózatok rugalmasságával küzd, a technológiai szektor energiaéhsége nem vár.

Franciaország az atomenergiájára építve próbálja megnyerni az adatközpontokért folyó európai versenyt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 28. Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le az első Portfolio AI in Energy konferencia

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images