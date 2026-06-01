  • Megjelenítés
Tech-bumm Franciaországban: 6 gigawattnyi hálózati kapacitást kötöttek le az új adatközpontok
Üzlet

Tech-bumm Franciaországban: 6 gigawattnyi hálózati kapacitást kötöttek le az új adatközpontok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tizenegy óriás adatközpont-projekt kapott zöld utat a francia villamosenergia-hálózaton. Párizs gyorsított eljárással igyekszik kiszolgálni a mesterséges intelligencia által fűtött elképesztő energiaéhséget, de a hálózati szűk keresztmetszetek miatt a beruházóknak így is éveket kell várniuk a tényleges indulásra.

A 2026-os Choose France csúcstalálkozón bemutatott kormányzati prezentáció szerint az ország iparpolitikájának és versenyképességi stratégiájának kulcsfontosságú elemévé vált a nagy fogyasztók gyorsított hálózati csatlakoztatása. A francia elnöki hivatal megerősítette:

eddig összesen 6 GW-nyi hálózati kapacitást biztosítottak adatközpont-projektek számára

- írta meg a Montel.

A francia átviteli-rendszerirányító, az RTE eddig öt kiemelt adatközpont-projekt esetében indította el az úgynevezett „fast-track” (gyorsított) csatlakozási eljárást, amelyek önmagukban 3,8 GW-os kapacitást képviselnek. A rendszert kifejezetten a 400 MW feletti, rendkívül nagy energiaigényű fogyasztókra szabták, és a célja, hogy a hagyományos bürokratikus és technikai átfutási időt 3-4 évvel lerövidítse. 

Még több Üzlet

Kilenc hónapja nem volt ilyen a BYD-nél

Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Itt a friss brókersorrend: őrzi elsőségét a Wood a magyar piacon

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A hatalmas hálózati leterheltség és az infrastruktúra-fejlesztések fizikai korlátai miatt azonban a beruházóknak a gyorsítósáv ellenére is türelmesnek kell lenniük: a projektek legkorábban 2028–2029-ben kaphatnak tényleges hozzáférést a francia villamosenergia-hálózathoz.

A kormány mindenesetre hosszabb távon is az adatközpont-szektor növekedésére számít. A hatóságok már most kijelöltek 63 olyan potenciális helyszínt, amelyek a földterület rendelkezésre állása, a hálózati csatlakozási lehetőségek és a helyi társadalmi elfogadottság alapján optimálisak lehetnek a jövőbeli beruházások számára.

Az európai upstream és energetikai piacok feszítettségét jól mutatja, hogy míg a kontinens az ellátásbiztonsággal és a hálózatok rugalmasságával küzd, a technológiai szektor energiaéhsége nem vár.

Franciaország az atomenergiájára építve próbálja megnyerni az adatközpontokért folyó európai versenyt.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le az első Portfolio AI in Energy konferencia

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility