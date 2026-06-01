Túlárazás gyanúja merült fel az Alteo ügyleténél – Léphetnek a kisrészvényesek

Az Alteo 2024 decemberében kötött adásvételi szerződést az Éltex Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésére, a tranzakció 2025. június 30-án zárult le a szükséges hatósági jóváhagyások után. Az ügylet értéke a Telex szerint mintegy 18,9 milliárd forint volt.
Egyébként fontos körülmény az ügyben, hogy az Alteo a Tiborcz István üzleti köréhez tartozó Global Refuse Holdingtól vásárolta meg az Éltexet, miközben az Éltex-tranzakció megkötésekor a szintén Tiborcz Istvánhoz köthető Főnix Magántőkealap még 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a vevőként megjelent Alteóban is.
Bár az elemzők kezdetben jól fogadták a terjeszkedést, a friss pénzügyi jelentésekből a Telex szerint arra lehet következtetni, hogy az Alteo jelentősen túlfizethette a korábbi tulajdonosokat. A hulladékkezelő cégről ugyanis kiderült, hogy a papíron erős 2024-es év után a 2025-ös üzleti évben komoly veszteséget szenvedett el:
a 2024-es 856 millió forintos nyereséget követően tavaly 832 milliós veszteség keletkezett a cégnél, a saját tőkéje pedig a 2024. végi 12,7 milliárd forintról 2025 végére már 3 milliárd forint alá esett.
A friss pénzügyi kimutatásban ráadásul több helyen is szerepel, hogy: "A Társaság az üzleti évben korábbi évre vonatkozó, jelentős összegű hibát tárt fel. Ennek számszaki hatását a társaság tárgyévben kezelte le, azt külön kiemelve a tárgyévi beszámoló harmadik oszlopában."
A drasztikus tőkevesztést legfőképpen egy környezetvédelmi kötelezettségekkel terhelt salgótarjáni ingatlan közel négymilliárd forintos leírása okozta, ezt további készletleértékelések és értékvesztések elszámolása is tetézte - írja a Telex.
Az Alteo vezetése reagált a lapnak a fejleményre: úgy fogalmaztak, hogy a felvásárolt vállalat integrációja és a szigorú tőzsdei normákhoz való igazítása jelenleg is tart. A korábbi hiányosságokat emiatt csak fokozatosan tudták feltárni. Állításuk szerint
az érintett korrekciók korábbi évet, illetve éveket érintenek, valamint nem pénzmozgással járó tételeknek minősülnek, az akvizíció alapjául szolgáló cégértékelést nem befolyásolják
Ugyanakkor elismerték, hogy már a felvásárlás előtti átvilágítás is mutatott kockázatokat, ezért az adásvételi szerződés biztosít kártalanítási lehetőségeket az Alteo számára. Mint közölték, "a szavatossági és kártalanítási lehetőségek közül már volt olyan, amelynél az Alteo bejelentett igényt, és azt az előző tulajdonos vita nélkül ki is fizette".
A befektetők mindenesetre kifejezetten érzékenyen reagáltak a friss fejleményre,
jelenleg 4,3 százalékos mínuszban van az Alteo árfolyama.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Recseg-ropog Trump nagy békéje: bármikor egymásnak eshetnek az atomhatalmak
Mindenki levonta a tanulságokat.
Mélyül az UPA-botrány: Ukrajna szövetségese nagyon kiborult, még az ukrán zászlót is leszedik
Feszült a helyzet Kijev és Varsó közt.
Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt
A fintech szolgáltató részvényei több mint 10 százalékot zuhantak.
Jön a SpaceX tőzsdére lépése, furcsa kivételt tesz Elon Musk családtagokkal és barátokkal
A részvények akár 5 százalékát megkaphatják.
Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát
Ahogyan azt is, hogy örökbefogadhassanak.
Egyre nagyobb a baj Oroszországban - Kiderült, miért beszél Putyin a háború befejezéséről
"Putyin elszalasztott egy jó lehetőséget a megállapodásra."
Zsiday Viktor is megszólalt a hirtelen erősödő forintról
A befektetési szakember a Tisza gazdaságpolitikájáról és a piacok viselkedéséről is elmondta véleményét.
Megszületett a nagy megállapodás: gázerőművet épít Szerbia és Azerbajdzsán, de van egy bökkenő
Módosítani kellett az eredeti terveket.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?