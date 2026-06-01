Túlárazás gyanúja merült fel az Alteo ügyleténél – Léphetnek a kisrészvényesek
Az Alteo tavaly vásárolta meg az Éltex Kft. hulladékkezelő céget, ám a tranzakció lezárása után kiderült, hogy a vállalatot hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés terheli. A 2024-est 856 millió forintos nyereséget követően a 2025-ös évben 832 milliós veszteség keletkezett, a cég saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá zuhant. Az Alteo szerint a könyvelési korrekciók nem jártak tényleges pénzmozgással, a kisbefektetők azonban a Telex értesülései szerint jogi lépéseket fontolgatnak.

Az Alteo 2024 decemberében kötött adásvételi szerződést az Éltex Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésére, a tranzakció 2025. június 30-án zárult le a szükséges hatósági jóváhagyások után. Az ügylet értéke a Telex szerint mintegy 18,9 milliárd forint volt.

Egyébként fontos körülmény az ügyben, hogy az Alteo a Tiborcz István üzleti köréhez tartozó Global Refuse Holdingtól vásárolta meg az Éltexet, miközben az Éltex-tranzakció megkötésekor a szintén Tiborcz Istvánhoz köthető Főnix Magántőkealap még 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a vevőként megjelent Alteóban is.

Bár az elemzők kezdetben jól fogadták a terjeszkedést, a friss pénzügyi jelentésekből a Telex szerint arra lehet következtetni, hogy az Alteo jelentősen túlfizethette a korábbi tulajdonosokat. A hulladékkezelő cégről ugyanis kiderült, hogy a papíron erős 2024-es év után a 2025-ös üzleti évben komoly veszteséget szenvedett el:

a 2024-es 856 millió forintos nyereséget követően tavaly 832 milliós veszteség keletkezett a cégnél, a saját tőkéje pedig a 2024. végi 12,7 milliárd forintról 2025 végére már 3 milliárd forint alá esett.

A friss pénzügyi kimutatásban ráadásul több helyen is szerepel, hogy: "A Társaság az üzleti évben korábbi évre vonatkozó, jelentős összegű hibát tárt fel. Ennek számszaki hatását a társaság tárgyévben kezelte le, azt külön kiemelve a tárgyévi beszámoló harmadik oszlopában."

A drasztikus tőkevesztést legfőképpen egy környezetvédelmi kötelezettségekkel terhelt salgótarjáni ingatlan közel négymilliárd forintos leírása okozta, ezt további készletleértékelések és értékvesztések elszámolása is tetézte - írja a Telex.

Az Alteo vezetése reagált a lapnak a fejleményre: úgy fogalmaztak, hogy a felvásárolt vállalat integrációja és a szigorú tőzsdei normákhoz való igazítása jelenleg is tart. A korábbi hiányosságokat emiatt csak fokozatosan tudták feltárni. Állításuk szerint

az érintett korrekciók korábbi évet, illetve éveket érintenek, valamint nem pénzmozgással járó tételeknek minősülnek, az akvizíció alapjául szolgáló cégértékelést nem befolyásolják

Ugyanakkor elismerték, hogy már a felvásárlás előtti átvilágítás is mutatott kockázatokat, ezért az adásvételi szerződés biztosít kártalanítási lehetőségeket az Alteo számára. Mint közölték, "a szavatossági és kártalanítási lehetőségek közül már volt olyan, amelynél az Alteo bejelentett igényt, és azt az előző tulajdonos vita nélkül ki is fizette".

A befektetők mindenesetre kifejezetten érzékenyen reagáltak a friss fejleményre,

jelenleg 4,3 százalékos mínuszban van az Alteo árfolyama.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

