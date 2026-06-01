Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Emelkedik az olajár
Az olajár emelkedik ma reggel a WTI 3 százalékos pluszban, 90 dolláron, a brent 2,7 százalékos pluszban, 93,6 dolláron áll.
Indul a hét a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékos pluszban áll, míg a kínai tőzsde esett. A dél-koreai Kospi index új történelmi csúcsra ment, a Samsung árfolyama pedig több mint 3 százalékot emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 is minimális mínuszban áll.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból érkezett a májusi beszerzésimenedzser-index, majd Kínából a RatingDog BMI. Európában délelőtt a német áprilisi kiskereskedelmi adat, az eurózónás inflációs várakozások és az euróövezeti áprilisi munkanélküliségi ráta kerül napirendre. Délután az Egyesült Államokból az ISM feldolgozóipari index adhat képet a májusi ipari konjunktúráról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 032,46
|0,7%
|0,9%
|4,4%
|6,2%
|20,9%
|47,8%
|S&P 500
|7 580,06
|0,2%
|1,4%
|6,2%
|10,7%
|28,2%
|80,3%
|Nasdaq
|30 333,18
|0,4%
|2,9%
|11,6%
|20,1%
|42,0%
|121,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 329,5
|2,5%
|4,7%
|10,7%
|31,8%
|72,6%
|127,6%
|Hang Seng
|25 182,39
|0,7%
|-1,7%
|-3,6%
|-1,7%
|6,8%
|-13,5%
|CSI 300
|4 892,12
|-0,4%
|1,0%
|1,7%
|5,7%
|26,8%
|-8,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 104,7
|0,0%
|0,9%
|4,8%
|2,5%
|4,9%
|61,8%
|CAC
|8 183,34
|-0,1%
|0,8%
|1,4%
|0,4%
|5,2%
|26,2%
|FTSE
|10 409,28
|-0,2%
|-0,5%
|1,9%
|4,8%
|19,4%
|48,2%
|FTSE MIB
|50 036,75
|0,4%
|1,1%
|4,7%
|11,3%
|25,1%
|98,8%
|IBEX
|18 362,9
|0,5%
|2,1%
|4,1%
|6,1%
|30,1%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 616,8
|2,4%
|3,8%
|1,5%
|21,2%
|40,0%
|191,2%
|ATX
|6 148,87
|1,8%
|2,8%
|5,4%
|15,4%
|39,0%
|77,5%
|PX
|2 547,39
|1,0%
|-0,5%
|-1,7%
|-5,1%
|18,0%
|118,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 570
|2,7%
|4,4%
|-0,4%
|18,4%
|54,0%
|164,9%
|Mol
|3 854
|1,8%
|0,7%
|-4,7%
|31,1%
|23,1%
|68,0%
|Richter
|12 840
|4,0%
|7,0%
|0,5%
|30,2%
|22,9%
|61,0%
|Magyar Telekom
|2 630
|0,2%
|0,3%
|6,0%
|46,8%
|50,3%
|546,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,16
|-1,6%
|-9,2%
|-17,5%
|59,2%
|47,8%
|37,5%
|Brent
|93,77
|0,0%
|-9,6%
|-20,7%
|54,1%
|46,1%
|34,5%
|Arany
|4 591,1
|2,7%
|1,8%
|1,2%
|6,2%
|38,4%
|142,2%
|Devizák
|EURHUF
|354,0500
|0,0%
|-1,3%
|-3,1%
|-7,8%
|-12,4%
|1,7%
|USDHUF
|303,3977
|-0,2%
|-1,9%
|-2,8%
|-7,2%
|-14,8%
|6,2%
|GBPHUF
|408,4851
|-0,1%
|-1,6%
|-3,3%
|-7,3%
|-14,8%
|0,8%
|EURUSD
|1,1670
|0,2%
|0,6%
|-0,3%
|-0,6%
|2,8%
|-4,2%
|USDJPY
|159,2300
|0,0%
|0,1%
|-0,5%
|1,6%
|10,3%
|44,8%
|GBPUSD
|1,3480
|0,4%
|0,3%
|-0,2%
|0,2%
|0,0%
|-4,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 373,31
|-0,2%
|-2,8%
|-3,1%
|-17,3%
|-30,5%
|105,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,43
|-0,4%
|-2,7%
|0,4%
|6,5%
|0,2%
|179,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|-0,9%
|-3,4%
|-5,4%
|1,4%
|15,5%
|-1 677,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,49
|0,0%
|-2,8%
|-10,6%
|-20,1%
|-22,3%
|84,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
