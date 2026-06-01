Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?
Többnyire pozitív hangulatban kezdődik június a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai tőzsde történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződik. Az amerikai-iráni konfliktusban nincs előrelépés, Donald Trump azt nyilatkozta, hogy neki nem sietős a megállapodás. Az olajár emelkedik is ma reggel, amiben az is szerepet játszik, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben. 
Emelkedik az olajár

Az olajár emelkedik ma reggel a WTI 3 százalékos pluszban, 90 dolláron, a brent 2,7 százalékos pluszban, 93,6 dolláron áll.

Indul a hét a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire emelkedés látszik, a Nikkei 1 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékos pluszban áll, míg a kínai tőzsde esett. A dél-koreai Kospi index új történelmi csúcsra ment, a Samsung árfolyama pedig több mint 3 százalékot emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 is minimális mínuszban áll.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban Japánból érkezett a májusi beszerzésimenedzser-index, majd Kínából a RatingDog BMI. Európában délelőtt a német áprilisi kiskereskedelmi adat, az eurózónás inflációs várakozások és az euróövezeti áprilisi munkanélküliségi ráta kerül napirendre. Délután az Egyesült Államokból az ISM feldolgozóipari index adhat képet a májusi ipari konjunktúráról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 032,46 0,7% 0,9% 4,4% 6,2% 20,9% 47,8%
S&P 500 7 580,06 0,2% 1,4% 6,2% 10,7% 28,2% 80,3%
Nasdaq 30 333,18 0,4% 2,9% 11,6% 20,1% 42,0% 121,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 329,5 2,5% 4,7% 10,7% 31,8% 72,6% 127,6%
Hang Seng 25 182,39 0,7% -1,7% -3,6% -1,7% 6,8% -13,5%
CSI 300 4 892,12 -0,4% 1,0% 1,7% 5,7% 26,8% -8,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 104,7 0,0% 0,9% 4,8% 2,5% 4,9% 61,8%
CAC 8 183,34 -0,1% 0,8% 1,4% 0,4% 5,2% 26,2%
FTSE 10 409,28 -0,2% -0,5% 1,9% 4,8% 19,4% 48,2%
FTSE MIB 50 036,75 0,4% 1,1% 4,7% 11,3% 25,1% 98,8%
IBEX 18 362,9 0,5% 2,1% 4,1% 6,1% 30,1% 99,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 616,8 2,4% 3,8% 1,5% 21,2% 40,0% 191,2%
ATX 6 148,87 1,8% 2,8% 5,4% 15,4% 39,0% 77,5%
PX 2 547,39 1,0% -0,5% -1,7% -5,1% 18,0% 118,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 570 2,7% 4,4% -0,4% 18,4% 54,0% 164,9%
Mol 3 854 1,8% 0,7% -4,7% 31,1% 23,1% 68,0%
Richter 12 840 4,0% 7,0% 0,5% 30,2% 22,9% 61,0%
Magyar Telekom 2 630 0,2% 0,3% 6,0% 46,8% 50,3% 546,2%
Nyersanyagok              
WTI 91,16 -1,6% -9,2% -17,5% 59,2% 47,8% 37,5%
Brent 93,77 0,0% -9,6% -20,7% 54,1% 46,1% 34,5%
Arany 4 591,1 2,7% 1,8% 1,2% 6,2% 38,4% 142,2%
Devizák              
EURHUF 354,0500 0,0% -1,3% -3,1% -7,8% -12,4% 1,7%
USDHUF 303,3977 -0,2% -1,9% -2,8% -7,2% -14,8% 6,2%
GBPHUF 408,4851 -0,1% -1,6% -3,3% -7,3% -14,8% 0,8%
EURUSD 1,1670 0,2% 0,6% -0,3% -0,6% 2,8% -4,2%
USDJPY 159,2300 0,0% 0,1% -0,5% 1,6% 10,3% 44,8%
GBPUSD 1,3480 0,4% 0,3% -0,2% 0,2% 0,0% -4,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 373,31 -0,2% -2,8% -3,1% -17,3% -30,5% 105,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,43 -0,4% -2,7% 0,4% 6,5% 0,2% 179,0%
10 éves német állampapírhozam 2,9 -0,9% -3,4% -5,4% 1,4% 15,5% -1 677,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,49 0,0% -2,8% -10,6% -20,1% -22,3% 84,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: manusapon kasosod

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

