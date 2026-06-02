Döntött a magyar milliárdos: hiába a korábbi veszteség, óriási felvásárlásba kezdett az egészségügyben

A GVH-hoz benyújtott összefonódási bejelentés alapján a Wáberer érdekeltségébe tartozó High Yield Vagyonkezelő Zrt. a magánkórház-hálózat részvényeinek száz százalékát vásárolná meg. Az eladói oldalon a Tritonlife Holding Zrt., a MedAlliance First Kft. és a VP 5 Magántőkealap áll. A felvásárlás véglegesítéséhez a versenyhatóság engedélye szükséges, amely jelenleg
azt vizsgálja, hogy az ügylet nem eredményez-e túlzott piaci koncentrációt.
A lap kitér arra, hogy a tranzakció célpontja, a TritonLife jelentős súllyal bír a hazai járó- és fekvőbeteg-ellátásban, hiszen 2024-ben 21,6 milliárd forintos árbevételével a második helyen végzett a magánintézmények rangsorában. A cégcsoport korábbi dinamikus fejlődése ugyanakkor az utóbbi időben megtorpant, ami jól tükrözi a teljes szektor jelenlegi nehézségeit.
Magyarország egyik legtehetősebb üzletembere számára nem ismeretlen az egészségügyi piac, hiszen 2018-ban hozta létre a Wáberer Medical Centert. Bár a klinika évente mintegy nyolcvanezer pácienst lát el - jelentősen tehermentesítve ezzel az állami ellátórendszert -, a milliárdos vállalkozó egy korábbi nyilatkozatában elárulta, hogy a mintegy hétmilliárd forintos egészségügyi befektetése eddig csak veszteséget termelt számára.
A Portfolio minden évben elkészíti a szektor legnagyobb szereplőinek üzleti számaiból az elemzését, a 2025-ös beszámolók alapján a legújabb elemzésünk megjelenése folyamatban van. A tavalyi számokból viszont az volt még látható, hogy az árbevétel tekintetében a 9. helyen állt a Wáberer Medical Center.
Érdemes azt is felidézni, hogy alig pár hónappal ezelőtt Fábián Lajos, a TritonLife korábbi tulajdonosa (aki azóta teljesen kiszállt a csoportból), a Portfolio-nak adott interjújában jelezte: további konszolidáció vár a szektorra, akár egészen nagy cégek összeolvadását sem tartja kizártnak.
Azóta ez már a második komolyabb ügylet a piacon, áprilisban derült ugyanis fény arra, hogy a legnagyobb piaci szereplő, a Medicare megvásárolja az Affideát.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
Össztűz alá került Netanjahu, Izrael háborog: "ilyet még soha nem tett izraeli kormányfő"
Azt mondják, Netanjahu döntése miatt lényegében elvesztette Izrael a szuverenitását.
Felcsillant a reménysugár a parajdi sóbányánál: 80 éve lezárt föld alatti járat lehet a megmentő
Bányászatilag megoldható lenne az újranyitás, bürokratikus és pénzügyi akadályok vannak.
Megjött a jelzés: a profik szerint most 70 százalékkal többet ér ez a részvény!
Egy izgalmas nevet mutatunk.
Ha a történelem ismétli önmagát, bizonytalan idők várnak a tőzsdékre
A kutatások szerint.
Lezárták a Google elleni adathalászásás ügyében folyó vizsgálatot
Meg kellett szüntetni az eljárást.
Magyar Péter bejelentette: jöhet a találkozó Volodimir Zelenszkijjel
Már a jövő hét elején.
Jól ismert európai politikust szúrtak ki véletlenül Moszkvában – Egyelőre rejtély, mit keres az orosz fővárosban
Putyinnal közismerten jó viszonyt ápol.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Közös kassza vagy külön számla? A legnagyobb pénzügyi dilemma összeköltözéskor
Az összeköltözés vagy az esküvő után előbb-utóbb minden pár életében eljön egy nagyon fontos beszélgetés: hogyan kezeljük innentől a pénzügyeinket? Bár a közös kassza gondolata érzel
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.