Döntött a magyar milliárdos: hiába a korábbi veszteség, óriási felvásárlásba kezdett az egészségügyben

A GVH-hoz benyújtott összefonódási bejelentés alapján a Wáberer érdekeltségébe tartozó High Yield Vagyonkezelő Zrt. a magánkórház-hálózat részvényeinek száz százalékát vásárolná meg. Az eladói oldalon a Tritonlife Holding Zrt., a MedAlliance First Kft. és a VP 5 Magántőkealap áll. A felvásárlás véglegesítéséhez a versenyhatóság engedélye szükséges, amely jelenleg

azt vizsgálja, hogy az ügylet nem eredményez-e túlzott piaci koncentrációt.

A lap kitér arra, hogy a tranzakció célpontja, a TritonLife jelentős súllyal bír a hazai járó- és fekvőbeteg-ellátásban, hiszen 2024-ben 21,6 milliárd forintos árbevételével a második helyen végzett a magánintézmények rangsorában. A cégcsoport korábbi dinamikus fejlődése ugyanakkor az utóbbi időben megtorpant, ami jól tükrözi a teljes szektor jelenlegi nehézségeit.

Magyarország egyik legtehetősebb üzletembere számára nem ismeretlen az egészségügyi piac, hiszen 2018-ban hozta létre a Wáberer Medical Centert. Bár a klinika évente mintegy nyolcvanezer pácienst lát el - jelentősen tehermentesítve ezzel az állami ellátórendszert -, a milliárdos vállalkozó egy korábbi nyilatkozatában elárulta, hogy a mintegy hétmilliárd forintos egészségügyi befektetése eddig csak veszteséget termelt számára.

A Portfolio minden évben elkészíti a szektor legnagyobb szereplőinek üzleti számaiból az elemzését, a 2025-ös beszámolók alapján a legújabb elemzésünk megjelenése folyamatban van. A tavalyi számokból viszont az volt még látható, hogy az árbevétel tekintetében a 9. helyen állt a Wáberer Medical Center.

Érdemes azt is felidézni, hogy alig pár hónappal ezelőtt Fábián Lajos, a TritonLife korábbi tulajdonosa (aki azóta teljesen kiszállt a csoportból), a Portfolio-nak adott interjújában jelezte: további konszolidáció vár a szektorra, akár egészen nagy cégek összeolvadását sem tartja kizártnak.

Azóta ez már a második komolyabb ügylet a piacon, áprilisban derült ugyanis fény arra, hogy a legnagyobb piaci szereplő, a Medicare megvásárolja az Affideát.

