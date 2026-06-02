Éves szinten több százezer forintos veszteséget is okozhatnak a vállalkozásoknak a fiókban felejtett SIM kártyák

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kis- és középvállalkozások költségszerkezetében főként a nagy, könnyen azonosítható tételek befolyásolják leginkább a nyereségességet, ám egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy az elhanyagolhatónak gondolt, “néma” költségek súlya is komoly versenyhátrányt okozhat.
Egy ritkán használt eszköz, egy feleslegesen fenntartott szolgáltatás vagy napi néhány percnyi adminisztratív többlet önmagában nem feltétlenül kelt figyelmet, de amikor több hasonló veszteség egyszerre van jelen a működésben, ezek éves szinten már érdemben befolyásolhatják egy vállalkozás pénzügyi mozgásterét.
A gyorsan változó működési modellhez kell igazítani a digitális előfizetéseket is
Ma már nem kérdés, hogy a digitalizáció kulcsfontosságú a kkv-k fejlődésében: a különböző szolgáltatásokra és technológiai megoldásokra épülő működési modell rugalmassága és a gyors skálázhatósága jelentős versenyelőnyt ad. Ugyanakkor a cégek sok esetben olyan kapacitásokért fizetnek, amelyeket valójában nem, vagy csak részben használnak ki.
Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója szerint a leggyakoribb veszteségforrások mögött sok esetben ugyanaz a jelenség húzódik meg: a vállalat működése gyorsan változik, a szerződések és előfizetések viszont továbbra is a korábbi működés logikáját követik.
“Gyakori, hogy a vállalkozások olyan szolgáltatási csomagokat fizetnek, amelyek kapacitásának jelentős része kihasználatlan marad, miközben más területeken az eseti túlforgalmazás generál extra kiadásokat”.
A szakember kiemelte az úgynevezett „alvó” előfizetések esetét. Ezek tipikusan akkor jönnek létre, amikor egy munkavállaló távozik a cégtől, egy projekt lezárul, vagy egy ideiglenesen létrehozott munkakör megszűnik, a hozzá kapcsolódó előfizetés azonban változatlanul aktív marad.
Néhány fiókban maradt SIM-kártya vagy elfelejtett szolgáltatás önmagában nem tűnik jelentős kiadásnak, és egy nagyobb havi számlacsomagban egyetlen előfizetés költsége sokszor szinte észrevehetetlen, hosszútávon azonban a kisebb összegek összeadódnak, és komoly veszteséget generálnak.
Fülöp Gábor szerint vállalati flották esetében az adhat okot a gyanúra, ha a havi költségek nem követik a szervezet működésének változásait. Ha a cég létszáma csökken, projektek zárulnak le vagy mérséklődik az aktivitás, miközben a telekommunikációs kiadások lényegében változatlanok maradnak, az gyakran arra utal, hogy kihasználatlan erőforrások maradtak a rendszerben.
Az átláthatóság növelése és a rugalmas tarifacsomagok jelenthetik a megoldást
A szakértő szerint a költségek racionalizálásának első lépése az átláthatóság megteremtése.
“A káosz felszámolásához első lépésként egy központi digitális felületen érdemes áttekinteni az összes aktív kártyát és eszközt. A gyors rendrakás kulcsa a hibrid szemlélet: a stabil munkatársi körnek érdemes hűségidős, kedvezményes konstrukciót biztosítani, míg a változó igényeket hűségidő nélküli, bármikor lemondható előfizetésekkel kell kiszolgálni. Ez a struktúra megszünteti a felesleges elköteleződést, és egy kézbe teszi a kontrollt a különböző telephelyek felett is”
A hibrid modellel a hosszútávon stabil munkatársi kör számára kedvezményes konstrukciók biztosíthatók, míg a változó igények rugalmas előfizetésekkel kezelhetők, visszaszorítva a túltervezés okozta költségeket.
Fülöp Gábor szerint sok vállalkozás a váratlan helyzetektől tartva a szükségesnél nagyobb kapacitásokat vásárol, ez a “biztonsági tartalék” viszont idővel ugyanolyan költségessé válhat, mint a hiányzó kapacitás. A skálázható megoldások lehetővé teszik, hogy a vállalatok mindig a valós használathoz igazítsák szolgáltatásaikat, így a szolgáltatási szint fenntartása mellett csökkenthetik a felesleges kiadásokat.
A probléma adott, de mi lehet a megoldás?
A kkv-k telekommunikációs költségeinek optimalizálására már szolgáltatói oldalon is megjelentek hatékony megoldások: a Yettel Business ReFlex portfóliójának lényege, hogy a hűségidő nélküli kártyák után is járnak a megszokott kedvezmények havi visszatérítés formájában, miközben a cégvezető a Yettel Business applikáción keresztül azonnal, személyes közreműködés nélkül módosíthatja a csomagokat vagy mondhatja le a felesleges SIM-eket, jelentős adminisztrációs időt megtakarítva.
Egy átlagos hazai középvállalkozás esetében már 2-3 feleslegesen fenntartott előfizetés felfüggesztése vagy kivezetése is éves szinten többszázezer forintos megtakarítást eredményezhet”
- összegezte Fülöp Gábor.
Erre épül rá a modern flottakezelés közvetett haszna: a digitális ügyintézés tehermentesíti a vezetőket, az összegyűjtött hűségkedvezményekből pedig új eszközöket is beszerezhet a cég. A kevesebb adminisztráció, a gyorsabb döntéshozatal és a hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás együttesen olyan mozgásteret teremthet, amely a korábbi, merevebb működési modellekben nehezebben volt elérhető.
A cikk megjelenését a Yettel támogatta.
