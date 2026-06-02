  • Megjelenítés
Kilőtt a Magyar Telekom!
Üzlet

Kilőtt a Magyar Telekom!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kereskedési idő felénél továbbra is pozitív a hangulat a hazai piacon, a nagypapírok közül a Magyar Telekom és az OTP teljesít a legerősebben.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,4 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 3,2 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 2 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb.

Míg a Richter árfolyama 0,2 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a 4iG és az Akko teljesít, előbbi 4,1, utóbbi 2,1 százalékot erősödött, a sor végén a MBH JZB áll 4,7 százalékos emelkedéssel.

Még több Üzlet

Nagy a káosz az iráni béke körül, újabb részvény árfolyama robbant fel

A szárnyaló forint levágta az MNB utolsó aranytojást tojó tyúkját

Éves szinten több százezer forintos veszteséget is okozhatnak a vállalkozásoknak a fiókban felejtett SIM kártyák

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,17 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a 4iG legfrissebb számai

Nem az a kérdés, hogy betesz-e a háború a légi közlekedésnek – Hanem hogy mikor és mennyire

Orbán Gábort választották a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének új elnökévé

Címlapkép forrása: Fajrul Islam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megérkezett a GDP-adat, így nőtt a magyar gazdaság
Üvöltve, káromkodva ugatta le Trump Netanjahut: „őrült vagy, az egész világ utálja Izraelt!”
Nincs megállás, itt a történelmi csúcs az amerikai tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility