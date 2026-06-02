Kilőtt a Magyar Telekom!

A kereskedési idő felénél továbbra is pozitív a hangulat a hazai piacon, a nagypapírok közül a Magyar Telekom és az OTP teljesít a legerősebben.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,4 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 3,2 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 2 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb.

Míg a Richter árfolyama 0,2 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a 4iG és az Akko teljesít, előbbi 4,1, utóbbi 2,1 százalékot erősödött, a sor végén a MBH JZB áll 4,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,17 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Fajrul Islam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ