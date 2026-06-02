Nagy a káosz az iráni béke körül, újabb részvény árfolyama robbant fel

Ezt követően ma reggel Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig az óvatos optimizmus jegyében indulhat a kereskedés.
Nemzetközi szinten a nap legfontosabb adata az euróövezeti májusi infláció lesz, amely az Európai Központi Bank kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatja.
Olasz meló: jó hírt közölt az MNB a CIG-gel
Megszüntette a Magyar Nemzeti Bank a CIG Pannónia vagyon- és felelősségbiztosítási érdekeltségénél, a CIG EMABIT-nál az olasz ügyek miatt előírt és fenntartott 500 millió forint többlettőkekövetelményre vonatkozó kötelezettséget - közölte a CIG Pannónia.
Itt az új AI-sztár a tőzsdén
Valósággal felrobbant a Hewlett Packard Enterprise árfolyama, miután a vállalat a vártnál jóval erősebb második negyedéves számokat közölt. Az árfolyam 30 százalékot pattant, miután kiderült, hogy a cég nemcsak felült az AI-infrastruktúra iránti keresleti hullámra, hanem a vártnál sokkal gyorsabban képes profitot is termelni belőle.
Kis pluszok jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,85 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,17 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,56 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,27 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon a KSH közli az első negyedéves GDP végleges adatait, valamint a szolgáltatások külkereskedelmének első negyedéves adatait. Nemzetközi szinten a nap legfontosabb adata az euróövezeti májusi infláció lesz, amely az Európai Központi Bank kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 078,88
|0,1%
|1,0%
|3,2%
|6,3%
|20,8%
|47,7%
|S&P 500
|7 599,96
|0,3%
|1,7%
|5,1%
|11,0%
|28,6%
|80,9%
|Nasdaq
|30 513,86
|0,6%
|3,5%
|10,1%
|20,8%
|43,0%
|123,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 934,31
|0,9%
|2,7%
|12,5%
|33,0%
|76,3%
|132,3%
|Hang Seng
|25 398,18
|0,9%
|-0,8%
|-1,5%
|-0,9%
|9,1%
|-13,8%
|CSI 300
|4 844,26
|-1,0%
|-1,6%
|0,8%
|4,6%
|26,1%
|-9,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 003,04
|-0,4%
|-1,5%
|2,9%
|2,1%
|4,2%
|60,6%
|CAC
|8 146,59
|-0,4%
|-1,4%
|0,4%
|0,0%
|5,1%
|25,5%
|FTSE
|10 338,95
|-0,7%
|-1,2%
|-0,2%
|4,1%
|17,9%
|46,0%
|FTSE MIB
|49 775,16
|-0,5%
|-0,9%
|3,2%
|10,7%
|24,2%
|96,6%
|IBEX
|18 184,9
|-1,0%
|-1,1%
|2,3%
|5,1%
|28,5%
|97,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 797,41
|-0,6%
|3,1%
|0,0%
|20,5%
|39,8%
|186,5%
|ATX
|6 075,32
|-1,2%
|-1,2%
|4,8%
|14,1%
|37,2%
|74,1%
|PX
|2 518,33
|-1,1%
|-2,4%
|-0,8%
|-6,2%
|17,2%
|114,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 920
|-1,6%
|2,8%
|-1,6%
|16,6%
|51,7%
|157,9%
|Mol
|3 918
|1,7%
|2,4%
|-5,3%
|33,3%
|27,4%
|68,2%
|Richter
|12 560
|-2,2%
|4,7%
|-3,9%
|27,3%
|21,4%
|56,4%
|Magyar Telekom
|2 666
|1,4%
|1,7%
|8,6%
|48,8%
|50,8%
|563,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|95,96
|5,3%
|-4,4%
|-8,9%
|67,6%
|56,1%
|41,7%
|Brent
|95,03
|3,3%
|-8,4%
|-12,2%
|56,2%
|48,7%
|35,0%
|Arany
|4 464,4
|-2,8%
|-2,3%
|-3,7%
|3,2%
|35,9%
|135,1%
|Devizák
|EURHUF
|356,1500
|0,6%
|0,0%
|-1,5%
|-7,2%
|-11,8%
|2,7%
|USDHUF
|306,5765
|1,0%
|0,2%
|-0,3%
|-6,2%
|-13,9%
|8,3%
|GBPHUF
|411,2700
|0,7%
|-0,6%
|-2,2%
|-6,7%
|-14,1%
|2,6%
|EURUSD
|1,1617
|-0,4%
|-0,2%
|-1,3%
|-1,1%
|2,3%
|-5,1%
|USDJPY
|159,1950
|0,0%
|0,1%
|1,6%
|1,6%
|10,3%
|45,5%
|GBPUSD
|1,3438
|-0,3%
|-0,5%
|-1,4%
|-0,1%
|-0,4%
|-5,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 313,88
|-2,8%
|-7,7%
|-8,8%
|-19,6%
|-31,5%
|94,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,46
|0,5%
|-2,1%
|1,6%
|7,0%
|1,7%
|176,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|3,8%
|3,2%
|0,5%
|5,3%
|20,1%
|-1 802,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,44
|-0,9%
|-3,7%
|-10,8%
|-20,8%
|-22,7%
|81,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Tatsuya Ozaki
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
