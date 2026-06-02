Nagy a káosz az iráni béke körül, újabb részvény árfolyama robbant fel


Tegnap ismét az iráni események vetettek nagyobb hullámokat a piacokon, végül azonban történelmi csúcsokat láthattunk Amerikában. A zárást követően tette közzé jelentését a Hewlett Packerd Enterprise, az erős AI-kereslet hatására pedig több mint 30 százalékot ugrottak a cég részvényei a zárás utáni kereskedésben.

Ezt követően ma reggel Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig az óvatos optimizmus jegyében indulhat a kereskedés.

Nemzetközi szinten a nap legfontosabb adata az euróövezeti májusi infláció lesz, amely az Európai Központi Bank kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatja.
Olasz meló: jó hírt közölt az MNB a CIG-gel

Megszüntette a Magyar Nemzeti Bank a CIG Pannónia vagyon- és felelősségbiztosítási érdekeltségénél, a CIG EMABIT-nál az olasz ügyek miatt előírt és fenntartott 500 millió forint többlettőkekövetelményre vonatkozó kötelezettséget - közölte a CIG Pannónia.

Itt az új AI-sztár a tőzsdén

Valósággal felrobbant a Hewlett Packard Enterprise árfolyama, miután a vállalat a vártnál jóval erősebb második negyedéves számokat közölt. Az árfolyam 30 százalékot pattant, miután kiderült, hogy a cég nemcsak felült az AI-infrastruktúra iránti keresleti hullámra, hanem a vártnál sokkal gyorsabban képes profitot is termelni belőle.

Kis pluszok jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,85 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,17 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,56 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,13 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,27 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon a KSH közli az első negyedéves GDP végleges adatait, valamint a szolgáltatások külkereskedelmének első negyedéves adatait. Nemzetközi szinten a nap legfontosabb adata az euróövezeti májusi infláció lesz, amely az Európai Központi Bank kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat is befolyásolhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 078,88 0,1% 1,0% 3,2% 6,3% 20,8% 47,7%
S&P 500 7 599,96 0,3% 1,7% 5,1% 11,0% 28,6% 80,9%
Nasdaq 30 513,86 0,6% 3,5% 10,1% 20,8% 43,0% 123,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 934,31 0,9% 2,7% 12,5% 33,0% 76,3% 132,3%
Hang Seng 25 398,18 0,9% -0,8% -1,5% -0,9% 9,1% -13,8%
CSI 300 4 844,26 -1,0% -1,6% 0,8% 4,6% 26,1% -9,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 003,04 -0,4% -1,5% 2,9% 2,1% 4,2% 60,6%
CAC 8 146,59 -0,4% -1,4% 0,4% 0,0% 5,1% 25,5%
FTSE 10 338,95 -0,7% -1,2% -0,2% 4,1% 17,9% 46,0%
FTSE MIB 49 775,16 -0,5% -0,9% 3,2% 10,7% 24,2% 96,6%
IBEX 18 184,9 -1,0% -1,1% 2,3% 5,1% 28,5% 97,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 797,41 -0,6% 3,1% 0,0% 20,5% 39,8% 186,5%
ATX 6 075,32 -1,2% -1,2% 4,8% 14,1% 37,2% 74,1%
PX 2 518,33 -1,1% -2,4% -0,8% -6,2% 17,2% 114,6%
Magyar blue chipek              
OTP 40 920 -1,6% 2,8% -1,6% 16,6% 51,7% 157,9%
Mol 3 918 1,7% 2,4% -5,3% 33,3% 27,4% 68,2%
Richter 12 560 -2,2% 4,7% -3,9% 27,3% 21,4% 56,4%
Magyar Telekom 2 666 1,4% 1,7% 8,6% 48,8% 50,8% 563,2%
Nyersanyagok              
WTI 95,96 5,3% -4,4% -8,9% 67,6% 56,1% 41,7%
Brent 95,03 3,3% -8,4% -12,2% 56,2% 48,7% 35,0%
Arany 4 464,4 -2,8% -2,3% -3,7% 3,2% 35,9% 135,1%
Devizák              
EURHUF 356,1500 0,6% 0,0% -1,5% -7,2% -11,8% 2,7%
USDHUF 306,5765 1,0% 0,2% -0,3% -6,2% -13,9% 8,3%
GBPHUF 411,2700 0,7% -0,6% -2,2% -6,7% -14,1% 2,6%
EURUSD 1,1617 -0,4% -0,2% -1,3% -1,1% 2,3% -5,1%
USDJPY 159,1950 0,0% 0,1% 1,6% 1,6% 10,3% 45,5%
GBPUSD 1,3438 -0,3% -0,5% -1,4% -0,1% -0,4% -5,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 313,88 -2,8% -7,7% -8,8% -19,6% -31,5% 94,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,46 0,5% -2,1% 1,6% 7,0% 1,7% 176,2%
10 éves német állampapírhozam 3,01 3,8% 3,2% 0,5% 5,3% 20,1% -1 802,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,44 -0,9% -3,7% -10,8% -20,8% -22,7% 81,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

