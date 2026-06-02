Nagy bejelentést tett a jövőjéről Stephen Curry: "életre szóló partnerséget" kötött a sztárkosarazó

Stephen Curry, olimpiai bajnok amerikai válogatott kosárlabda-játékos, a Golden State Warriors négyszeres NBA-bajnok sztárja bejelentette, hogy a Curry Brand új stratégiai partnerségre lép a Leaning vállalattal, amelyet "egy életre szóló partnerségnek" nevezett.

"Ez nagyobb, mint egy cipőszerződés, nagyobb, mint egy aláírás-sorozat" - fogalmazott Curry a bejelentés során. A kosárlabdázó hangsúlyozta, hogy ez "egy életre szóló partnerség", amely alapvetően meghatározza majd a Curry Brand jövőjét.

Az új partner a Leaning nevű vállalat lesz.

Curry kiemelte a Leaning alapítójának, Mr. Leaningnek a szerepét, akit "sportoló alapítónak" nevezett. Elmondása szerint a vállalatvezető "az elmúlt 35 évben a világ egyik legprémiumabb sportruházati márkáját építette fel".

A partnerség céljáról beszélve Curry azt mondta:

Együtt folytatjuk majd a Curry Brand küldetését történetekkel, platformokkal és termékekkel, amelyek inspirálni fogják a következő generációt szerte a világon, és véglegesen megváltoztatják a játékot.

