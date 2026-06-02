Olasz meló: jó hírt közölt az MNB a CIG-gel

A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közlemény szerint határozatának indokolásában a felügyelet a megszüntetés alapjaként ismertette a történeti előzményeket és a jogszabályi hátteret, majd – többek között – rögzítette, hogy a 2020 júniusától előírt és eddig fenntartott

többlettőke-követelményt az annak előírásához vezető körülményekben bekövetkezett lényeges változásokra tekintettel felülvizsgálta

és megállapította, hogy

az olasz ügyek fennmaradt (kötelezettség)állománya jelentősen lecsökkent, így már nincs akkora ilyen szerződés- és szerződéseskötelezettség-állománya az EMABIT-nak, mint a megelőzően kiadott, a többlettőke-követelményt előíró és fenntartó felügyeleti határozatok által érintett időszakokban volt,

az EMABIT kifutó olasz állománya (peres ügyek száma és pertárgyértéke) már nem tekinthető jelentősnek a korábbi volumenéhez képest mind szerződésszám, mind pedig biztosított limitösszeg szerint.

Februárban számolt be arról a CIG Pannónia, hogy leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (EMABIT) megállapodást kötött a társaságot érintő, múltból örökölt úgynevezett „olasz ügyek” egyik legjelentősebb tételében.

az érintett kárügy pertárgyértéke a 2025 októberében még fennálló, peresített követelések közel 70 százalékát tette ki.

