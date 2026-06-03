A vámfenyegetés ellenére emelkedik a magyar tőzsde

Az amerikai vámfenyegetések okozta nyomott európai részvénypiaci hangulat ellenére a magyar tőzsde pozitív tartományban kezdi a napot.

A borús nemzetközi környezetben emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékkal került feljebb,

így jelenleg 136 582 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,6 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama stagnál, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg

a Richter árfolyama 3,8 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a BIF és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Magyar Telekom és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Cristina Villar Martin

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