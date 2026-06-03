Egymás után szálltak le az óriásgépek: óriási pörgést hozott a hétvégi BL-döntő a magyar repülőtérre

A budapesti repülőtér történetének egyik legforgalmasabb hétvégéjét hozta a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője, amely a légiközlekedés teljes rendszerét kiemelt terhelés alá helyezte.

Három nap leforgása alatt közel 180 repülőgép esetében nyújtottak műszaki asszisztenciát az Aeroplex szakemberei, a kisebb szervizmunkáktól a nagyobb hibaelhárításokig. A hétvége során nagy számban fordultak meg széles törzsű repülőgépek is a budapesti reptéren: Airbus A350-es, Boeing 777-es és Airbus A330-as típusok is nagy számban fordultak meg Budapesten, amelyek kiszolgálása és tranzitellenőrzése összetettebb feladatokat jelent. Az Aeroplex összesen 20 óriásgépet szervizelt a három nap alatt.

A szokásosnál háromszor több kerékcserét hajtottak végre a szakemberek, a hétvége egyik legintenzívebb időszakában egyetlen éjszaka alatt 9 főfutómű kerékcserét végeztek el egy légitársaság repülőgépein – áll az Aeroplex közleményében.

A BL-döntő miatt egyébként rekordforgalommal számolt előzetesen a budapesti reptér, még az 1-es Terminált is újranyitották ideiglenesen.

Címlapkép forrása: Aeroplex