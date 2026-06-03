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Eladta összes Masterplast-részvényét az egyik vezető
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Eladta összes Masterplast-részvényét az egyik vezető

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Eladta Masterplast-részvényeit Pécsi László, a társaság cégcsoport-menedzsmentjének tagja – derül ki a Masterplast Nyrt. Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatásából.

A vállalat közlése szerint Pécsi László 2026. június 3-án jelentette be a társaság felé, hogy 2026. május 7-én a Budapesti Értéktőzsdén összesen 20 132 darab Masterplast törzsrészvényt értékesített. Az eladások részvényenként 2603 forintos átlagáron történtek.

A tranzakciók eredményeként Pécsi László Masterplast-részvényállománya nullára csökkent, vagyis a cégcsoport-menedzsment tagja jelenleg nem rendelkezik Masterplast törzsrészvénnyel.

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