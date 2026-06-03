Elindítja részvényvásárlási programját a CIG Pannónia

A részvények vásárlása az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott részvény-visszavásárlási program lebonyolításával történik.

A program keretében a vásárlás a Budapesti Értéktőzsdén a kereskedési ajánlatok szerint – a közgyűlési felhatalmazásban szereplő korlát mellett – aktuális piaci áron, legfeljebb a napi tőzsdei forgalom 20%-áig, befektetési szolgáltató igénybevételével a 2026. június hó 5. tőzsdei kereskedési naptól kezdődően indul és visszavonásig, de legfeljebb 300 000 darab törzsrészvény megszerzéséig terjedő időtartamra szól.

Az ellenérték legalacsonyabb összegét a Budapesti Értéktőzsde által nyilvántartott, ügyletkötés napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek 10 százalékkal csökkentett összegében, míg a legmagasabb összegét a Budapesti Értéktőzsde által nyilvántartott, az ügyletkötés napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek 10 százalékkal növelt összegében határozzák meg.

Az adott tőzsdei kereskedési napon kötött ügyleteket e program részeként jelentik be és hozzák nyilvánosságra. A program kizárólagos célja a vezetői érdekeltségi rendszer működtetése érdekében az MRP szervezet részére történő részvényjuttatás biztosítása – közölte a társaság.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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