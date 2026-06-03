Elromlott a hangulat, világszerte esnek a tőzsdék

A nemzetközi hangulatromlás hatással volt a magyar tőzsdére is, a BUX index végül 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A négy blue chip közül három árfolyama is esett, az OTP papírok közel 2 százalékot veszítettek az értékükből, a Magyar Telekom 1,9 százalékkal került lejjebb, a Richter papírjai pedig 4,5 százalékot estek, miután a vállalati részvényei ma már osztalékszelvény nélkül forogtak. Az osztalék mértéke részvényenként 656 forint, ehhez képest csak 560 forintot esett a Richter árfolyama. A négy blue chip közül egyedül a Mol részvényei emelkedtek, 0,5 százalékot, ebben egyrészt szerepet játszott az, hogy az olajár közel 2 százalékot erősödött, de az is, hogy a Mol és partnerei megkezdték Azerbajdzsánban a földgázkitermelést.

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